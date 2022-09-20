Come insegnare il servizio nel tennis agli adulti
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Gli esperti di tennis spiegano le basi per padroneggiare questo colpo fondamentale.
Ogni partita di tennis, di qualsiasi livello o categoria, inizia con un servizio. Tutti lo sanno, ma ciò che qualcuno forse ignora è che il servizio è il colpo più difficile e importante di questo sport.
"Con un buon servizio hai già conquistato la metà dei punti di una partita, sia nei turni di servizio che in quelli di risposta", afferma Anthony Evrard, ex tennista professionista belga certificato PTR. "A differenza di un dritto o un rovescio che proviene dall'altro lato della rete, un servizio è come un tiro libero nel basket: è l'unico colpo su cui hai il controllo al 100%. Ma anche con il pieno controllo, è sempre il colpo più difficile".
Imparare la tecnica può costare molta fatica, ma le basi sono essenziali per migliorare il gioco nel suo complesso.
"Per imparare a servire correttamente, è utile scomporre il servizio in fasi diverse", sostiene Christo Schultz, Head Coach della squadra maschile di tennis alla Brandeis University.
Le basi del servizio nel tennis
Il lancio
Prima di analizzare il meccanismo del servizio, è importante parlare del lancio.
"Il lancio è probabilmente la parte più importante del servizio", afferma Evrard. "Se non lanci la palla nel punto giusto e poi non la colpisci nel punto giusto, non puoi servire bene".
Evrard consiglia di lavorare sul lancio a casa, perfino prima di mettere un piede in campo (e anche dopo!). Per lanciare la palla, usa la mano non dominante. I destrorsi devono tenere dritto il braccio sinistro e lanciare la palla leggermente in avanti, sopra la testa, verso la posizione a ore uno. Se la tua mano dominante è la sinistra, lancia la palla leggermente in avanti e verso la posizione a ore 11.
"Esercitati a tirare la palla in alto e ad allentare la presa per farla cadere", consiglia Evrard.
Passaggi per padroneggiare il servizio
1.Inizia dal punto giusto
Ogni partita di tennis comincia con il servizio battuto dal lato destro della linea di fondo.
"Finché ti trovi a destra del simbolo del marcatore centrale, puoi stare dove ti senti a tuo agio", afferma Evrard. "La palla va lanciata in diagonale, nel rettangolo di battuta dell'avversario", cioè l'area sul lato opposto della rete.
2.Immagina come sarà il tuo servizio
Come per molti sport, le immagini mentali possono avere un ruolo importante, soprattutto se stai appena imparando come eseguire un servizio. "Guarda il punto d'arrivo e immagina con gli occhi della mente dove vuoi fare andare la palla", prosegue Evrard. "In un primo momento, riuscire a spedire la palla nel rettangolo di battuta va già benissimo; poi, con il tempo, lavorerai per avere più precisione".
Evrard raccomanda anche di immaginare che la rete sia un po' più in alto in modo da avere un margine di errore e la certezza che la palla la oltrepassi. Quindi, immagina esattamente come sarà il lancio e poi il servizio completo.
3.Mettiti in posizione
"Mettiti in piedi e di fianco, con la mano che stringe la palla rivolta in avanti e le dita dei piedi parallele alla linea di fondo", descrive Schultz. "Devi avere entrambe le mani davanti a te, la racchetta e la palla che si toccano e il peso caricato sul piede anteriore".
Da questa posizione molti giocatori fanno rimbalzare la palla sul terreno alcune volte prima del lancio, ma se sei all'inizio è meglio non complicare le cose.
4.Sposta il peso
Per dare potenza al servizio, dovrai spostare il peso dalla parte posteriore a quella anteriore del piede.
"Per evitare errori nel ritmo, i principianti non devono pensare a questo movimento come a un'oscillazione", spiega Eric Hechtman, coach di Venus e Serena Williams.
"Invece, tieni la testa rivolta verso il basso e concentrati a girare le spalle e a portare il fianco il più avanti possibile", prosegue. "In questo modo, il peso si distribuisce naturalmente in modo corretto", aggiunge.
Andando avanti, imparerai ad accentuare questo movimento calcando di più la posa.
5.Porta indietro la racchetta e lancia la palla
Porta la racchetta indietro fino a formare un angolo di 90 gradi e poi falla scendere giù verso la schiena. "Contemporaneamente lancia la palla dritta in aria", dice Evrard. "Con una mano lanci la palla e con l'altra porti indietro la racchetta", aggiunge.
Il trucco è mantenere rigido il braccio che lancia, e più rilassato quello con la racchetta.
"Per i principianti, è utile scomporre il servizio in diversi step, esercitandosi solo su questa parte", sostiene Evrard. Anzi, è una buona idea suddividere il movimento in diverse fasi e praticarle una per una più volte prima di eseguire il servizio completo. "Porta indietro la racchetta mentre lanci la palla, afferra la palla e ripeti. Puoi anche provare solo il movimento, con o senza racchetta, ma assicurati di eseguirlo passo passo con estrema attenzione. Immagina il punto in cui colpirai la palla".
6.Colpisci energicamente ruotando il braccio
L'ultimo step del servizio consiste nel colpire la palla nel punto più alto dell'arco che descrive in aria. In questa fase dell'azione, spingerai con il piede posteriore muovendo la racchetta in avanti e verso il basso.
Per chi sta muovendo i primi passi, è importante toccare la palla esattamente nel punto più alto del lancio e accompagnarla", spiega Evrard. "Se il movimento è eseguito correttamente, alla fine il corpo e il braccio si rilassano; in questo modo, il braccio esegue una pronazione o una rotazione e la racchetta finisce sul lato opposto del corpo", aggiunge. "Però questa tattica è leggermente più avanzata".
Per variare un po' gli esercizi, Evrard consiglia ai principianti di provare anche a servire piegandosi sulle ginocchia. "Così imparerai a lanciare bene la palla: devi tirarla in alto e colpirla con il braccio teso", spiega.
Testo a cura di Amy Schlinger, personal trainer certificata NASM