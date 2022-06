Cos'è la camminata sportiva?

Se la camminata è una forma di esercizio fisico efficace e poco impegnativa, il power walking ne incrementa l'intensità.

"Power walking significa camminare a una velocità elevata, spingendo con le braccia e con un passo che parte dal tallone e finisce sulla punta del piede", spiega Gretchen Zelek, istruttrice di fitness di gruppo certificata AFAA e functional aging specialist certificata FIA. "Mentre la camminata normale è considerata un'attività che interessa solo la parte inferiore del corpo, il power walking è un allenamento cardio più completo, che coinvolge anche il core, ovvero la zona del tronco".

Zelek afferma che in linea di massima il power walking è più veloce della camminata normale, ma più lento della corsa. Come riferimento, generalmente il ritmo del power walking è di circa 6,5-8 km/h.

Con questa attività, quindi, potrai anche puntare a obiettivi di allenamento settimanali importanti per la tua salute. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), camminare velocemente a un ritmo di almeno 5 km/h si qualifica come attività aerobica a intensità moderata, che è consigliabile svolgere per almeno 150 minuti a settimana.

Se non hai mai praticato il power walking e stai cercando il tuo ritmo ideale, valuta come si muove il tuo corpo a velocità diverse.

"A differenza di corsa o jogging, nel power walking almeno un piede deve sempre rimanere a contatto con il terreno", spiega Marissa Miller, personal trainer certificata ACE. "Questo, in parte, rende il power walking un'alternativa a basso impatto e meno stressante per le ginocchia rispetto alla corsa".

Il power walking comporta inoltre una maggiore attenzione ai passi e alla lunghezza della falcata.

"L'obiettivo del power walking è percorrere una maggiore distanza nello stesso lasso di tempo o la stessa distanza in meno tempo", prosegue Miller. "Questo significa che puoi scegliere di fare passi più rapidi o più lunghi, a seconda della tua forma fisica".

Il modo più semplice per sapere se stai effettivamente praticando power walking è verificare la tua frequenza cardiaca. Il CDC dichiara che per l'attività aerobica a intensità moderata, la frequenza cardiaca dovrebbe corrispondere al 64-76% della tua frequenza cardiaca massima, che può essere stimata in base all'età.

Per trovare il tuo numero massimo stimato di battiti per minuto, sottrai la tua età da 220. Ad esempio, la frequenza cardiaca media correlata all'età di una persona di 40 anni sarebbe di 180 battiti per minuto. Pertanto, l'intervallo di frequenza cardiaca a cui la persona interessata deve puntare per un'attività aerobica a intensità moderata è compreso tra 115 e 136 battiti per minuto.