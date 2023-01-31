4 benefici del ciclismo secondo gli esperti

"Pedalare è un ottimo esercizio perché non è troppo stressante per il corpo", afferma Mari Holden, campionessa olimpica e coach statunitense di ciclismo di livello 1. "Inoltre, puoi cercare di superare i tuoi limiti fisici e mentali senza farti male", aggiunge. Tuttavia, per evitare il sovraffaticamento, è importante non allenarsi in modo eccessivo, consumare cibi nutrienti prima, durante e dopo le sessioni di allenamento e assicurarsi di effettuare un recupero adeguato.

"È molto facile praticarlo [il ciclismo] e non fa male al corpo", sostiene il dottore in fisioterapia Noah Abrahams.

"Pedalare è un'ottima forma di attività fisica per chi ha problemi alle caviglie, alle ginocchia, alle anche o alla spina dorsale, perché è un'attività senza carico che mette ognuna di queste articolazioni, e la zona lombare della colonna vertebrale, in una posizione open-packed, ovvero una posizione con il mimino contatto tra le ossa all'interno dell'articolazione stessa", precisa Abrahams.

"Utilizzare la massima estensione possibile delle articolazioni in modo non doloroso ne prolunga la salute", continua. Secondo Abrahams, le controindicazioni a iniziare una routine di ciclismo non sono molte, ma se hai qualche preoccupazione, puoi chiedere un parere professionale, ad esempio a un fisioterapista.

Poiché il ciclismo è uno sport senza carico, Abrahams suggerisce di allenarsi con una persona esperta, come un personal trainer certificato, per aggiungere alla routine qualche attività sotto carico. Questo è consigliabile soprattutto se soffri, o hai alte probabilità di soffrire, di alcune patologie come l'osteopenia (la perdita di densità minerale ossea) o l'osteoporosi (una malattia che indebolisce e rende friabili le ossa). "L'osteoporosi non peggiorerà né migliorerà pedalando", spiega Abrahams, e questa è un'altra ragione per aggiungere al ciclismo un allenamento di resistenza.

Un allenamento aerobico, come pedalare, fa bene al sistema cardiovascolare, ma non fornisce uno stimolo adeguato alle ossa. Un'attività sotto carico, come un allenamento di resistenza che utilizzi pesi liberi, macchine e anche fasce di resistenza, aiuterà a migliorare la densità ossea, sviluppare la muscolatura e prevenire gravi infortuni in generale.