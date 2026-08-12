Back to school: ispiriamo la nuova generazione
I nostri articoli Back to school aiuteranno ragazzi e ragazze a raggiungere qualsiasi obiettivo si siano posti in vista del primo giorno del nuovo anno scolastico. Dai un'occhiata ai capi sportivi resistenti realizzati con tessuti di qualità per superare ogni sfida. Trovi anche molti modelli con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più velocemente. I materiali traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria, mantenendo ragazzi e ragazze freschi e asciutti più a lungo durante l'attività sportiva.
La giusta organizzazione per giovani atleti e atlete
La gamma Back to school comprende zaini e borse pensati per organizzare al meglio ogni giornata. Gli zaini sono progettati per adattarsi alle spalle di bambini e ragazzi, grazie a spallacci larghi e imbottiti che distribuiscono il peso in modo uniforme. In più, le tasche interne e le chiusure con zip aiutano a tenere tutto in ordine. Cerchi un borsone per la palestra o per le attività sportive dopo la scuola? Scegli tra tote capienti o pratici modelli con coulisse, perfetti anche per riporre i capi da lavare.
Supporto a ogni passo
Qualsiasi sport pratichino, dare il meglio può voler dire mettere alla prova muscoli e articolazioni in crescita. Per fornire il giusto supporto agli atleti e alle atlete più giovani, le offerte Back to school propongono scarpe con morbida ammortizzazione in schiuma nella suola interna. In questo modo si riducono l'impatto, la fatica e il rischio di infortuni. Serve ancora più energia? Punta sui i modelli con le iconiche unità Air: offrono una sensazione di reattività e slancio a ogni passo, ideale per restare attivi più a lungo.
Capi adatti a ogni stagione
Noi di Nike sappiamo che chi ama lo sport si allena in qualsiasi condizione climatica. Per questo proponiamo capi d'abbigliamento sportivo per bambino e bambina in diversi modelli, lunghezze e stili. Il tuo giovane campione o campionessa ama gli sport invernali? Le nostre tute confortevoli sono perfette per affrontare il freddo. Per i mesi più caldi, opta per top e shorts leggeri, che lasciano respirare la pelle. Per il relax dopo lo sport, invece, trovi pantaloni jogger e felpe comode e con tagli ampi, ottimi da indossare sopra gli strati base. Alcuni modelli hanno anche finiture felpate all'interno per trattenere il calore del corpo.
Tutta la praticità che serve
C'è una divisa da indossare? Nessun problema. La linea di capi per l'outfit del primo giorno di scuola comprende modelli in nero, bianco e blu navy, versatili anche per l'educazione fisica. Scopri le versioni con tessuti ancora più elasticizzati per accompagnare agevolmente ogni movimento, aiutando gli sportivi e le sportive più giovani a correre, saltare e muoversi liberamente. Quando arriva il momento del bucato, i materiali dei nostri top e shorts si asciugano rapidamente, così possono essere indossati di nuovo in un batter d'occhio.
Il nostro percorso
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli outfit per il Back to school con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.