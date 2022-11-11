Esercizi composti: cosa sono e come eseguirli

Anche se non ci fai caso, il core si contrae sempre per stabilizzare il corpo durante i movimenti composti, spiega Travis. Secondo la ricerca, i movimenti composti funzionali, come gli squat e la camminata con i pesi, risultano più efficaci nello sviluppare la stabilità del core rispetto ad alcuni esercizi tradizionali, come i sollevamenti delle gambe in sospensione e i sit-up. Perché? Secondo l'American Council on Exercise, questi movimenti coinvolgono tutta la catena cinetica, ossia le articolazioni e i muscoli interconnessi che collaborano per eseguire un movimento. La catena cinetica inferiore, ad esempio, è composta dai muscoli e dalle articolazioni che partono dalle dita dei piedi e arrivano alla colonna vertebrale.

Questo non significa, però, che non devi aggiungere alcuni esercizi specifici per il core alla tua routine. Alcuni relegano gli esercizi per il core al termine delle sessioni di forza, ma si possono eseguire anche prima, come parte del riscaldamento, aggiunge Travis.

"Mi piace allenare un po' il core per preparare il fisico al movimento: inoltre, in questo modo si mettono in connessione la parte superiore e quella inferiore del corpo in vista di sforzi più grandi", afferma Travis. Questo può anche portare a esecuzioni migliori e più corrette degli esercizi e, a sua volta, contribuire a ridurre il rischio di infortuni. I plank e le sue variazioni, così come i bear crawls, ne sono alcuni esempi.