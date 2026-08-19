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  3. Borse e zaini

Zaini e borse da donna

(98)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Zaino (26 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear RPM
Zaino (26 l)
CHF 110
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino (32 l)
Materiali riciclati
Nike Varsity Elite
Zaino (32 l)
CHF 94.95
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (5 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (5 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Zaino (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino (24 l)
CHF 70
Nike
Nike Zaino (21 l)
Best seller
Nike
Zaino (21 l)
CHF 42
Nike Commute
Nike Commute Borsa Tote (20 l)
Ultimi arrivi
Nike Commute
Borsa Tote (20 l)
CHF 70
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Borsa Tote (22 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage 2.0
Borsa Tote (22 l)
CHF 35
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla Crescent (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla Crescent (4 l)
CHF 40
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
CHF 57
Nike Heritage Eugene
Nike Heritage Eugene Borsa tote (63 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Eugene
Borsa tote (63 l)
CHF 75
Nike Premium
Nike Premium Zaino (21 l)
Materiali riciclati
Nike Premium
Zaino (21 l)
CHF 55
Nike Sportswear
Nike Sportswear Borsa tote RPM (26 l)
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Borsa tote RPM (26 l)
CHF 99.95
Nike One
Nike One Borsa tote (25 l)
Materiali riciclati
Nike One
Borsa tote (25 l)
CHF 105
Nike Brasilia
Nike Brasilia Zaino medio (24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Zaino medio (24 l)
CHF 52
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone da training (Extra Small, 24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Extra Small, 24 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Marsupio con motivo floreale (2 l)
Ultimi arrivi
Nike Aura
Marsupio con motivo floreale (2 l)
CHF 45
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Marsupio (3 l)
Nike Heritage Premium
Marsupio (3 l)
CHF 57
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Marsupio (3 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage 2.0
Marsupio (3 l)
CHF 32
Nike Academy Team
Nike Academy Team Zaino (30 l)
Materiali riciclati
Nike Academy Team
Zaino (30 l)
CHF 50
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Hayward Patrol
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 52
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone da training (Small, 40 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Small, 40 l)
CHF 45
Nike Gym Club
Nike Gym Club Borsa da training (24 l)
Best seller
Nike Gym Club
Borsa da training (24 l)
CHF 55
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 32
Collezione Nike x LEGO®
Collezione Nike x LEGO® Borsa per scarpe
Collezione Nike x LEGO®
Borsa per scarpe
CHF 57
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsa portascarpe
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsa portascarpe
CHF 22
Nike
Nike Borsone da training (24 l)
Best seller
Nike
Borsone da training (24 l)
CHF 45
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla per fotocamera (3 l)
Ultimi arrivi
Nike Heritage
Borsa a tracolla per fotocamera (3 l)
CHF 42
Nike One
Nike One Borsone (35 l)
Materiali riciclati
Nike One
Borsone (35 l)
CHF 115
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Portacarte
Nike Icon Air Max 90
Portacarte
CHF 35
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da cabina Nike Valigia rigida da 56 cm (52 l)
Valigia rigida da cabina Nike
Valigia rigida da 56 cm (52 l)
CHF 230
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
CHF 52
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
CHF 55
Nike
Nike Marsupio Heritage
Materiali riciclati
Nike
Marsupio Heritage
CHF 30
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa a tracolla piccola (1 l)
Nike Heritage
Borsa a tracolla piccola (1 l)
CHF 30
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Sacca con laccetti (12 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage 2.0
Sacca con laccetti (12 l)
CHF 27
Nike Utility Power
Nike Utility Power Zaino (33 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power
Zaino (33 l)
CHF 110
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Zaino (37 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Elite
Zaino (37 l)
CHF 125
Nike
Nike Borsa Tote da palestra (28 l)
Materiali riciclati
Nike
Borsa Tote da palestra (28 l)
CHF 50
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla (2 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla (2 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla Crescent (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a tracolla Crescent (4 l)
CHF 40
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Borsone piccolo (31 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power 2.0
Borsone piccolo (31 l)
CHF 75
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsone extra small da training (25 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone extra small da training (25 l)
CHF 40
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsa portascarpe da training (11 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsa portascarpe da training (11 l)
CHF 27
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
Best seller
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
CHF 70
Nike
Nike Borsa tote da palestra (28 l)
Materiali riciclati
Nike
Borsa tote da palestra (28 l)
CHF 45
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Zaino stampato (32 l)
Best seller
Nike Varsity Elite
Zaino stampato (32 l)
CHF 99.95
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX Zaino (25 l)
Materiali riciclati
ACG DAYMAX
Zaino (25 l)
CHF 145
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Borsone medio (51 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Power 2.0
Borsone medio (51 l)
CHF 80
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
CHF 55
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Zaino medio da training (24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Zaino medio da training (24 l)
CHF 55
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Zaino (27 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Speed
Zaino (27 l)
CHF 94.95
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone medio da training (60 l)
CHF 55
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone grande da training (95 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone grande da training (95 l)
CHF 57
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Elemental Premium
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 37
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsone grande da training (95 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone grande da training (95 l)
CHF 57
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sacca con laccetti (18 L)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Sacca con laccetti (18 L)
CHF 22
Nike
Nike Zaino (21 l)
Materiali riciclati
Nike
Zaino (21 l)
CHF 42
Nike Academy Team
Nike Academy Team Borsone medio da calcio (60 L)
Nike Academy Team
Borsone medio da calcio (60 L)
CHF 50
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio con imbracatura – Donna
NikeSKIMS
Marsupio con imbracatura – Donna
CHF 120
Nike Utility 2.0
Nike Utility 2.0 Sacca per la palestra (17 l)
Materiali riciclati
Nike Utility 2.0
Sacca per la palestra (17 l)
CHF 40
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
CHF 70
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino Nike Tech (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino Nike Tech (25 l)
CHF 57
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino mini
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino mini
CHF 37
Nike Aura
Nike Aura Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale (4 l)
CHF 45
Nike Commute
Nike Commute Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Zaino (25 l)
CHF 80
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
CHF 35
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
CHF 45
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino 2.0 (23 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino 2.0 (23 l)
CHF 40
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa tote (22 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa tote (22 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Zaino con motivo floreale (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino con motivo floreale (24 l)
CHF 75
Nike Academy
Nike Academy Zaino da calcio (grande, 30 l)
Nike Academy
Zaino da calcio (grande, 30 l)
CHF 55
Nike Academy
Nike Academy Zaino medio (24 l)
Nike Academy
Zaino medio (24 l)
CHF 42
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino (25 l)
CHF 55
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Zaino medio da training (24 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Zaino medio da training (24 l)
CHF 55
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Zaino (27 l)
Materiali riciclati
Nike Utility Speed
Zaino (27 l)
CHF 94.95
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsone medio da training (60 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone medio da training (60 l)
CHF 55
Nike Brasilia
Nike Brasilia Borsone grande da training (95 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone grande da training (95 l)
CHF 57
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Borsa a tracolla (4 l)
Materiali riciclati
Nike Elemental Premium
Borsa a tracolla (4 l)
CHF 37
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Borsone grande da training (95 l)
Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone grande da training (95 l)
CHF 57
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sacca con laccetti (18 L)
Materiali riciclati
Nike Brasilia
Sacca con laccetti (18 L)
CHF 22
Nike
Nike Zaino (21 l)
Materiali riciclati
Nike
Zaino (21 l)
CHF 42
Nike Academy Team
Nike Academy Team Borsone medio da calcio (60 L)
Nike Academy Team
Borsone medio da calcio (60 L)
CHF 50
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio con imbracatura – Donna
NikeSKIMS
Marsupio con imbracatura – Donna
CHF 120
Nike Utility 2.0
Nike Utility 2.0 Sacca per la palestra (17 l)
Materiali riciclati
Nike Utility 2.0
Sacca per la palestra (17 l)
CHF 40
NikeSKIMS
NikeSKIMS Marsupio – Donna
NikeSKIMS
Marsupio – Donna
CHF 70
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Zaino Nike Tech (25 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage Sweep
Zaino Nike Tech (25 l)
CHF 57
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino mini
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino mini
CHF 37
Nike Aura
Nike Aura Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale (4 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale (4 l)
CHF 45
Nike Commute
Nike Commute Zaino (25 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Zaino (25 l)
CHF 80
Nike Commute
Nike Commute Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)
CHF 35
Nike Aura
Nike Aura Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
Nike Aura
Borsa a tracolla con motivo floreale (5 l)
CHF 45
Nike Heritage
Nike Heritage Zaino 2.0 (23 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Zaino 2.0 (23 l)
CHF 40
Nike Heritage
Nike Heritage Borsa tote (22 l)
Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa tote (22 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Zaino con motivo floreale (24 l)
Materiali riciclati
Nike Aura
Zaino con motivo floreale (24 l)
CHF 75
Nike Academy
Nike Academy Zaino da calcio (grande, 30 l)
Nike Academy
Zaino da calcio (grande, 30 l)
CHF 55
Nike Academy
Nike Academy Zaino medio (24 l)
Nike Academy
Zaino medio (24 l)
CHF 42

Borse e zaini da donna: preparati per il viaggio

Organizza tutta la tua attrezzatura con la nostra selezione di zaini e borse da donna. Uno zaino piccolo da donna Nike è la scelta ideale per una corsa prima del lavoro o per allenarti dopo l'ufficio. Cerca i modelli con scomparti interni, per separare i vestiti puliti da quelli sporchi, e tasche con zip per riporre gli oggetti di valore più piccoli. Per le runner, proponiamo borse a tracolla compatte con spazio sufficiente per chiavi, smartphone e gel energetici. Stai partendo per un trekking impegnativo o un campeggio di più giorni? I nostri zaini grandi da donna combinano un design resistente e leggero con una capienza generosa.


Gli zaini da donna Nike sono dotati di numerosi dettagli, pensati per supportare la tua routine di allenamento. Le bretelle imbottite, larghe ed ergonomiche, sono progettate per distribuire il carico, garantendoti il massimo comfort. Trovi anche pratici manici sulla parte superiore, per ulteriori opzioni di trasporto. Se devi utilizzare la borsa all'aperto, cerca finiture resistenti all'acqua che aiutano a proteggere il contenuto. Hai bisogno di portare con te l'attrezzatura per l'allenamento e gli oggetti per l'ufficio? Gli scomparti imbottiti sono perfetti per mantenere il tuo laptop al sicuro.


Preparati per partite competitive, lezioni intense e allenamenti impegnativi con le nostre borse per la palestra da donna. Le progettiamo in dimensioni generose che offrono ampio spazio per racchette, tappetini e altri oggetti. All'interno, i numerosi scomparti aiutano a mantenere tutto in ordine. Se ti alleni sul campo, puoi aggiungere una borsa per scarpe per tenerle separate quando si sporcano. Scegli tra un assortimento di modelli rigidi e flessibili in base alle tue preferenze.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli zaini e borse da donna contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.