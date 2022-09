Rucking: de risico's, voordelen, en hoe je het doet

Rucking is wandelen of hiken met een gevulde rugzak of rugtas. Het is vaste prik voor militaire training overal ter wereld, want soldaten moeten in staat zijn om wapens, eten en andere voorraden over lange afstanden met zich mee te dragen, aldus een essay uit 2010 in Australian Army Journal.

Maar wandelen met een gevulde rugzak kan ook goed werken voor actieve burgers. Daarbij is het een toegankelijke manier om meer kracht en conditie op te bouwen.

