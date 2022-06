Vijf redenen om een roeimachine te gebruiken, volgens de experts

Een goede houding op de roeimachine kan tot een betere houding in het dagelijks leven leiden. In een onderzoek uit 2021 in Interdisciplinary Neurosurgery, moedigden onderzoekers chirurgen — die vaak last hebben van spier- en botpijn als gevolg van de houdingen die ze tijdens operaties aannemen — aan om een roeimachine te gebruiken ter verbetering van hun houding en ter verlichting van spiervermoeidheid.

“In de eerste plaats is het belangrijk om op de juiste manier op het zitje plaats te nemen, zodat je onderrug gestabiliseerd is. Neem een voorwaartse lichaamshouding aan door het bovenlichaam rond het heupgewricht te draaien en zorg dat je schouders zich vóór je heupen bevinden tijdens de rustfase van de beweging”, legt Bergenroth uit. "Hierdoor komt de atleet voorbereid aan in de startpositie, zodat er geen verdere organisatie nodig is en hij de voortstuwingsfase in kan gaan en snel van richting kan veranderen."

Bergenroth vertelt dat je kunt controleren of je goed zit door te doen alsof je een spijkerbroek met achterzakken draagt. Je moet je heupen lichtjes buigen (bijna alsof je een traditionele squat doet om op het zitje terecht te komen). Plaats je billen aan de voorkant van het zitje en kantel je heupen zo dat je (hypothetische) zakken recht naar achteren gericht zijn.

Diver zegt ook dat als je je spieren in zowel je rug en schouders aanspant én je schouderbladen naar elkaar toe trekt terwijl je je armen naar achteren beweegt, je zult merken dat je houding in het dagelijks leven ook zal verbeteren. Een artikel in het International Journal of Sports Medicine legt uit dat wanneer de schouderspieren — de spieren rond je schouderbladen — zwak zijn, de positie van de schouderbladen verandert (wat tot ronde schouders kan leiden). Daarom worden 'aanspanningsoefeningen' (zoals het naar elkaar trekken van de schouderbladen bij het roeien) aanbevolen om de werking en de kracht van je spieren rondom je schouderbladen op te bouwen, zodat je houding verbetert.