Vier soorten heuveltraining en hun voordelen

Heuveltrainingen zijn hardlooptrainingen die op een helling worden uitgevoerd. Je doet ze doorgaans op een steile helling buiten, maar je kunt ze ook op een loopband doen door de helling omhoog of omlaag in te stellen. Het is een soort cardio die je op aerobe of anaerobe wijze doet, afhankelijk van hoe snel je ze doet.



Er zijn verschillende soorten heuveltrainingen. Hieronder vind je een korte introductie van vier krachtige work-outs.