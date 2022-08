Tips om steunzolen te kiezen, volgens podotherapeuten

Je kunt het beste je huisarts raadplegen als je last hebt van voetpijn. Je kunt ook informatie vragen over verschillende soorten inlegzolen bij een schoenspecialist in een hardloopwinkel.

"Voor standaard ondersteuning voor de voetholte, kun je advies vragen aan een hardloopexpert of schoenspecialist. Vaak zijn zij hiervoor opgeleid", zegt Mendeszoon.

Een schoenspecialist kan je helpen je voettype te bepalen (plat, neutraal of hoog). Daarna is het belangrijk dat de inlegzool goed in je schoen zit.

"Als je een inlegzool in je schoen legt, is het essentieel dat je de oorspronkelijke binnenzool verwijdert en de standaard inlegzool of op maat gemaakte steunzool goed plaatst. Hij moet perfect in de schoen passen", legt Mendeszoon uit.

Als je de originele inlegzool laat zitten en er nieuwe inlegzolen bovenop legt, kan je schoen te krap worden. "Dit betekent meestal dat er niet meer genoeg ruimte tussen de bovenkant van je voet en de schoen zit", zegt Kor. "Dit kan pijn doen aan je tenen (vooral bij hamertenen)."