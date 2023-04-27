De work-outroutine voor beginners die je moet uitproberen, volgens een personal trainer

Deze work-out voor beginners duurt 30 tot 50 minuten en kan tot meer bewegingsvrijheid en kracht in je core en boven- en onderlichaam leiden, en zelfs je cardiovasculaire uithoudingsvermogen verbeteren. Deze work-out is ontworpen met het oog op eenvoud en efficiëntie. Let op: je moet in een sportschool zijn of thuis alle benodigdheden hebben om deze circuittraining te voltooien. Doe dit circuit één tot drie keer per week, met minstens één rustdag tussen je actieve dagen in.

Dit heb je nodig:

Een mat

Een bank

Een set (of twee) dumbbells

Dit kun je van de work-out verwachten:

Na een warming-up doe je vijf verschillende oefeningen in de vorm van een circuittraining. Je squat, doet bridges, duwt, trekt en rond het af met een korte, explosieve conditietraining — dit is gunstig voor je cardiovasculaire gezondheid en cardiorespiratoire fitheid.

Herhaal het circuit om te beginnen twee keer en neem 90 seconden rust tussen de rondes door. Probeer tussen elke beweging zo kort mogelijk rust te nemen — maar als je meer nodig hebt, neem dat dan vooral. Terwijl je vertrouwder wordt met de oefeningen, voel je misschien de behoefte om de hoeveelheid sets die je doet te verhogen.

Voordat je aan een nieuwe work-out begint, kun je wel het beste eerst met je huisarts of een gerelateerde zorgprofessional overleggen. Dit geldt vooral als je onderliggende aandoeningen hebt, pijn in het bewegingsapparaat of andere aandoeningen die je vermogen om bepaalde bewegingen uit te voeren kunnen belemmeren.