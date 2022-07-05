Beenvliesontsteking vs. stressfractuur: de belangrijkste verschillen | Artikel "OGC"

Of je nu al jaren hardloopt of net begint, je weet waarschijnlijk al dat pijnlijke spieren en gewrichten erbij horen. Maar pijn, en dan met name in je schenen, mag je niet negeren.

"Shin splints of beenvliesontstekingen zijn pijn en ongemak in de benen door constant en herhaald lopen of activiteiten waarbij veel gelopen wordt", zegt Neil Panchal, M.S., A.C.S.M.-C.P.T. en een inspanningsfysioloog aan de University of California San Francisco Human Performance Center. De pijn wordt volgens hem vaak veroorzaakt door inspanning.

"Beenvliesontstekingen ontstaan wanneer de spieren langs het scheenbeen lichte microscheuren vertonen bij het bot", aldus Carly Graham Brady, D.P.T., hardlooptrainer en eigenaar van On Track Physical Therapy and Performance in Rochester, New York.

Overbelasting van de spieren die aan de voorkant van het scheenbeen vastzitten, abnormale belasting van het onderbeen als gevolg van je heuppositie, en een verkeerde loopvorm kunnen leiden tot microscheurtjes in de spier. Begint de spier los te scheuren van het bot, dan leidt dat tot beenvliesontstekingen, aldus Graham Brady.

In de meeste gevallen hebben sporters met shin splints of beenvliesontstekingen er last van aan de mediale kant van het been (het deel van het scheenbeen dat naar het andere been is gericht), zegt Panchal. De kans is daarnaast groot dat je een branderig en pijnlijk gevoel hebt dat langs de spier en het scheenbeen loopt, aldus Graham Brady.

De oorzaak van beenvliesontstekingen is volgens Panchal niet precies bekend, maar: "Veel clinici stellen dat ze worden veroorzaakt door overbelasting zonder voldoende rustperiodes om de spier/bot-relatie te versterken."

Beenvliesontstekingen kunnen ook ontstaan wanneer je het trainingsschema hebt veranderd, bijvoorbeeld als je meer sprints of heuvelloopjes erin opneemt. Versleten schoenen (vaak na 500 tot 800 kilometer hardlopen) die niet meer de nodige ondersteuning bieden en het te snel ophogen van je trainingsbelasting kunnen ook leiden tot scheenbeenklachten, aldus Graham Brady. Zonder de nodige kracht en ondersteuning kunnen bepaalde spieren overbelast raken. (Lees ook: Zo verbeter je je loopafstand zonder geblesseerd te raken, volgens de experts!)

Een andere, minder vaak voorkomende (en vaak genegeerde) boosdoener achter beenvliesontstekingen zijn gespannen heupen, aldus Graham Brady.

"Als je heupen niet meer zo goed werken, nemen andere spieren het over." Ze voegt eraan toe dat wanneer spieren niet goed werken en je de heupen niet volledig kunt strekken, de spieren in het onderbeen het overnemen. "En wat de grond raakt, gaat harder werken, omdat wat er boven gebeurt niet zo hard of zo goed werkt als het zou moeten."

Het belasten van je botten en spieren is nodig om sterker te worden en beter te presteren, maar niet ten koste van alles.

"Als de botten en spieren zich niet goed aanpassen aan de voortdurend verhoogde belasting, kunnen ze gaan ontsteken. Dit veroorzaakt scheenbeenklachten of er kan ernstigere schade ontstaan die mogelijk tot een stressfractuur leidt", aldus Panchal.