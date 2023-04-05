Experts leggen uit waarom je bij warm-ups ook oefeningen voor schoudermobiliteit moet doen

Het is makkelijk om schoudermobiliteit als vanzelfsprekend te nemen. Wanneer de schouders goed functioneren, kan dat bij alles van pas komen, van comfortabel hardlopen tot gewichtheffen. Maar wanneer je schouders minder mobiel zijn, kunnen activiteiten die je voorheen moeiteloos deed problematisch worden.

"De schouder is het meest mobiele grote gewricht in het lichaam en is echt noodzakelijk voor je lichaam om optimaal te kunnen functioneren", zegt Brian Lee, arts en elleboog- en schouderspecialist bij het Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles, Californië, en orthopedisch consultant voor de PGA Tour.

Schoudermobiliteit is dusdanig belangrijk dat experts aanraden oefeningen voor schoudermobiliteit op te nemen in je normale warming-ups. Maar waarom zijn deze oefeningen voor schoudermobiliteit zo belangrijk? Dit is wat je moet weten.