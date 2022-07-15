Jouw handleiding voor zijwaartse lunges: voordelen en variaties om te proberen

Lunges zijn een toegankelijke oefening met je eigen lichaamsgewicht die je thuis kunt doen om je benen sterker te maken. Lunges zijn er bovendien in tal van variaties. Een van de bekendste varianten is de zijwaartse lunge, waarmee je anders dan bij gewone lunges onder verschillende hoeken kunt werken.

In de basis helpt een zijwaartse lunge je om je op meer gebieden te richten tijdens je work-outs voor het onderlichaam. Maar trainers beweren stellig dat je met deze beweging een nog dynamischere work-out kunt creëren om je op extra gebieden van je lichaam te richten.

Als je dit echter niet op de goede manier doet, riskeer je niet optimaal van deze beweging te profiteren of kun je zelfs blessures oplopen. Hier vind je wat je moet weten over zijwaartse lunges en leer je nieuwe variaties om in je volgende work-out uit te proberen.