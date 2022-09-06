De voordelen van wandelen, volgens experts

Een flinke wandeling maken lijkt misschien niet zoveel voor te stellen, maar het heeft aanzienlijk meer fysieke en mentale voordelen dan een rondje door het park.

Onderzoek uit 2018 van de American Journal of Lifestyle Medicine wijst uit dat huisartsen wandelen kunnen aanbevelen als activiteit om aan de richtlijnen voor dagelijkse beweging te voldoen, en bij behandeling voor aandoeningen die het gevolg zijn van een veelal zittende levensstijl met verhoogde sterftecijfers tot gevolg. Wandelen biedt niet alleen onmiddellijke fysieke voordelen, maar kan ook langdurige mentale en fysieke gezondheidsvoordelen bieden, zoals een verlaagd risico op hart- en vaataandoeningen en verlaagde stressniveaus.

Volgens osteopaat Rand McClain wordt wandelen beschouwd als een aerobe oefening van lage intensiteit. Work-outs op een lage intensiteit hebben minder impact op het cardiovasculaire systeem en belasten spieren minder. Wandelingen worden vaak geclassificeerd op basis van hoe intens ze zijn, dus als je meer uitdaging wilt in je work-out, kun je simpelweg een pittigere trail vinden. Oftewel: hoe hoger de intensiteit, hoe hoger de impact is op je lichaam.

"Kies voor een juiste mix van pittige wandelingen en wandelingen die 'actief herstel' bevorderen, waarbij rustige bewegingen het herstel op celniveau versnellen", zegt McClain.

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Hoewel volgens experts wandelen een lagere intensiteit heeft dan andere activiteiten, biedt het nog steeds vele gezondheidsvoordelen, net als elke vorm van beweging. Daarnaast zeggen ze dat een goede warming-up vooraf aan een wandeling noodzakelijk is voor het beschermen van je spieren en gewrichten.

Dit zijn de voordelen van een flinke wandeling.