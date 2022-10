De voordelen van wandelen, volgens experts

Shappy, die zich richt op cardiopulmonale fysiotherapie met actieve, oudere volwassenen, raadt aan om voorafgaand aan een lange wandeling op onbekend terrein simpele stretchoefeningen te doen en een langzame warming-up, zoals een wandeling van vijf minuten op een platte ondergrond of stretchen met een weerstandsband.

Wanneer je de trail begint, adviseert fysiotherapeut Rami Hashish, PhD, en expert op het gebied van lichamelijke prestaties en blessures, om goed je lichaam aan te voelen tijdens de gehele wandeling.

"Het klinkt misschien als een cliché, maar het belangrijkste is om goed naar je lichaam te blijven luisteren tijdens een lange wandeling", zegt Hashish. "Wanneer je loopt op oneffen ondergronden, kom je in nieuwe posities terecht, en gebruik je spieren anders dan anders, wat kan leiden tot vermoeidheid."

Wandelen ziet er misschien uit als een makkelijke work-out, in vergelijking tot trainen in de sportschool, maar je kunt jezelf alsnog makkelijk overbelasten, zegt Hashish, afhankelijk van de lengte en moeilijkheidsgraad van de trail. Daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen voor pauzes wanneer je op een lange trail gaat.

McClain voegt daaraan toe dat het essentieel is om voldoende drinken mee te nemen tijdens je wandeling om goed gehydrateerd te blijven.

"Of het nu een sportdrankje is met zout of extra suiker voor wandelingen die meer dan 45 minuten tot een uur duren, goed gehydrateerd blijven is zeer belangrijk, zeker op hete en droge dagen", zegt McClain. "Gewoon water is voldoende voor kortere wandelingen", zeker wanneer je ook snacks meeneemt, zoals energierepen, fruit of broodjes.

(Gerelateerd: Hydrateert zout water effectiever dan gewoon water?)