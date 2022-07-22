7 variaties op de glute bridge voor je volgende work-out

Glute bridges zijn relatief toegankelijk en low-impact, en daarmee zijn ze een goede toevoeging voor je krachttraining. Bovendien kun je je lol op met de hoeveelheid variaties, waarvan veel alle drie de grote spiergroepen van je bilspieren erbij betrekken. Deze oefeningen vragen daarnaast om inzet van je hamstrings en buikspieren.

"Glute bridges die je op de grond uitvoert op basis van lichaamsgewicht zijn een uitstekend begin voor wie nog niet veel bilspiertraining heeft gedaan", vertelt James Shapiro, M.S., en een NASM-C.P.T. Uiteindelijk zul je meer uitdagende variaties willen doen om vooruitgang in kracht en spieren te blijven zien, voegt hij eraan toe.

Hieronder zetten Shapiro en Vanessa Windt, een ISSA-C.P.T, zeven variaties op de glute bridge op een rij om tijdens je volgende work-outs uit te proberen. Voordat je daar volop in duikt, bespreken we kort de basis van glute bridges met alleen je lichaamsgewicht:

Ga op je rug liggen met gebogen knieën en je voeten op heupbreedte op de vloer.

Trek je bekken iets in en span je buikspieren aan.

Duw je hielen rustig in de grond terwijl je de bekken naar het plafond tilt. Je bovenlichaam blijft bij de grond.

Span op het hoogtepunt van de beweging je bilspieren aan.

Laat dan je bekken langzaam naar de grond zakken.

"Let erop dat het vooral je bilspieren zijn die het werk doen, en niet je onderrug", zegt Windt. Om te zorgen dat dit lukt moet je jouw rug op geen enkel moment tijdens de oefening buigen. Hou in plaats daarvan je core ingespannen en recht, je bekken licht ingespannen, en je rug recht.

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Voel je de oefening vooral in je quadriceps (de spieren aan de voorkant van je dijen) in plaats van in je bilspieren, dan staan je voeten misschien te dicht bij je lichaam of zet je jezelf af met je tenen, aldus Windt. Voorkom dit door ervoor te zorgen dat je je hielen van de grond afduwt en dat je knieën op het hoogste punt van de oefening in een hoek van 90 graden staan.

Lukt het je om glute bridges met lichaamsgewicht goed uit te voeren, dan ben je toe aan deze variaties.