Vijf voordelen van dagelijks wandelen, volgens experts

Overdag wandelen kan 's nachts tot een betere nachtrust leiden. Na een proef van 4 weken ontdekten onderzoekers uit Japan dat volwassenen die niet regelmatig bewogen en waren gevraagd om 30 dagen lang 10.000 stappen per dag te lopen, sneller in slaap vielen, langer sliepen en een betere slaapkwaliteit hadden (zoals een rustige slaap).

Een ander onderzoek richtte zich op een groep gezonde, jonge volwassenen tussen de leeftijd van 19 en 36 jaar. De deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd om met tussenpozen een uur per dag te wandelen (op een tempo van minstens 60 stappen per minuut) gedurende een periode van 12 weken. De resultaten, die waren gepubliceerd in Sport Sciences for Health, lieten zien dat dagelijkse wandelingen in de buitenlucht bevorderlijk waren voor de duur en de kwaliteit van de slaap, voor een minder verstoorde nachtrust zorgden en de behoefte aan slaapmedicatie verminderden.

Maar waarom is dit zo belangrijk? Slaap is essentieel voor je algehele gezondheid. Volgens de National Institutes of Health (NIH) hebben ongeveer 50 tot 70 miljoen mensen in de VS last van een verstoord slaap-waakritme, wat in verband wordt gebracht met talloze gezondheidsproblemen, zoals hartziekten, hoge bloeddruk, beroertes, diabetes, obesitas en bepaalde vormen van kanker.