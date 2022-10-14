De basis van volleybal, uitgelegd door professionals

De allerbelangrijkste regel is: laat de bal aan jouw kant van het net de grond niet aanraken. Elke speelhelft krijgt tot drie contactmomenten met de bal, voordat deze moet worden terug geslagen over het net, zegt Hailey Harward, professioneel beachvolleyballer en tweevoudig NCAA-kampioen.

Belén Castillo, voormalig zaalvolleyballer aan de University of California, Berkeley en beachvolleyballer aan de University of Southern California (die deelneemt aan de professionele tour in de zomer van 2023), voegt daaraan toe dat spelers de bal niet twee keer achter elkaar mogen aanraken en dat "de bal de grond binnen de grenslijnen van het veld van de tegenpartij moet raken om een punt te scoren."

Het aantal spelers op het veld hangt af van of het een beachvolleybalwedstrijd of een zaalwedstrijd is. Bij zaalvolleybal wordt een wedstrijd met zes tegen zes spelers gespeeld.

Bij beachvolleybal zijn de vaardigheden hetzelfde, maar is de opstelling iets anders. Een wedstrijd wordt met twee tegen twee gespeeld, zegt Harward, en het veld is kleiner vergeleken met een zaalvolleybalveld.

De puntentelling werkt ook anders. Bij zaalwedstrijden gaat het om drie gewonnen sets. Als de teams na vier gespeelde sets gelijk staan (met beide twee gewonnen sets), gaat de vijfde set tot de 15 punten.

Op het zand, zegt Harward, worden beachwedstrijden gespeeld tot 21 punten in plaats van 25. Het gaat hier om twee gewonnen sets, waarbij de derde set tot de 15 gaat. Bovendien wisselen spelers bij beachwedstrijden elke zeven punten van helft, zodat het eerlijk blijft bij weersomstandigheden zoals wind of zonlicht, zegt ze.