De basis van volleybal, uitgelegd door professionals
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Heb je altijd al volleybal willen spelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Doorgewinterde spelers leggen je de basis van de sport uit.
Wanneer je een nieuwe sport speelt, is het heel belangrijk dat je de spelregels snapt. Dat geldt ook wanneer je wilt leren volleyballen. Om je hierbij te helpen, hebben we volleybalprofessionals gevraagd om advies. Lees hieronder vijf tips voor beginnende volleybalspelers.
Leer de basics van het spel
De allerbelangrijkste regel is: laat de bal aan jouw kant van het net de grond niet aanraken. Elke speelhelft krijgt tot drie contactmomenten met de bal, voordat deze moet worden terug geslagen over het net, zegt Hailey Harward, professioneel beachvolleyballer en tweevoudig NCAA-kampioen.
Belén Castillo, voormalig zaalvolleyballer aan de University of California, Berkeley en beachvolleyballer aan de University of Southern California (die deelneemt aan de professionele tour in de zomer van 2023), voegt daaraan toe dat spelers de bal niet twee keer achter elkaar mogen aanraken en dat "de bal de grond binnen de grenslijnen van het veld van de tegenpartij moet raken om een punt te scoren."
Het aantal spelers op het veld hangt af van of het een beachvolleybalwedstrijd of een zaalwedstrijd is. Bij zaalvolleybal wordt een wedstrijd met zes tegen zes spelers gespeeld.
Bij beachvolleybal zijn de vaardigheden hetzelfde, maar is de opstelling iets anders. Een wedstrijd wordt met twee tegen twee gespeeld, zegt Harward, en het veld is kleiner vergeleken met een zaalvolleybalveld.
De puntentelling werkt ook anders. Bij zaalwedstrijden gaat het om drie gewonnen sets. Als de teams na vier gespeelde sets gelijk staan (met beide twee gewonnen sets), gaat de vijfde set tot de 15 punten.
Op het zand, zegt Harward, worden beachwedstrijden gespeeld tot 21 punten in plaats van 25. Het gaat hier om twee gewonnen sets, waarbij de derde set tot de 15 gaat. Bovendien wisselen spelers bij beachwedstrijden elke zeven punten van helft, zodat het eerlijk blijft bij weersomstandigheden zoals wind of zonlicht, zegt ze.
De bewegingen oefenen
Bij volleybal zijn er verschillende manieren om de bal te raken. Volgens Harward moeten beginners twee belangrijke bewegingen aanleren en oefenen: serveren en passen.
Elke bal bij het volleybalspel begint met een service, en er zijn verschillende manieren om te serveren. De makkelijkste service voor beginners is onderhands, zegt Harward, "waarbij je de bal voor je houdt, en je de bal met een gesloten vuist raakt ... je onder de bal komt en je deze net omhoog over het net slaat."
Zoals de naam al een beetje zegt, betekent een pass dat een speler de bal naar een teamgenoot speelt. "Je moet visualiseren waar de bal naartoe gaat", zegt Harward wanneer ze uitlegt hoe je de bal passt. "En de eerste stap is dat je je lichaam beweegt in de richting waar de bal naartoe gaat." Terwijl je dit doet, "strek je je armen voor je uit en hou je je armen in zo'n hoek dat de bal je armen raakt en wegkaatst in de hoek waar jij wilt dat 'ie naartoe gaat."
Om behendiger te worden in het passen, raadt Castillo aan om te oefenen tegen een muur. "Wen eraan om je armen te gebruiken als platform en je volleybal tegen de muur te passen", zegt ze. "Zodra je dit onder de knie krijgt, plak dan een stukje tape op de muur en probeer deze te raken om je nauwkeurigheid te verbeteren. Zie je pass-platform als een soort houten plankje dat je in de juiste hoek moet houden om de bal in de gewenste richting te sturen."
Begrijpen van de verschillende posities
Om nog meer inzicht te krijgen in het spel, is het ook belangrijk om de verschillende posities op het veld te snappen.
Ten eerste is er de libero, zegt Harward, "wat een speciale positie is. Zij dragen vaak een shirt in een andere kleur, waardoor ze op elk moment gewisseld mogen worden, maar ze spelen altijd op de achterste rij. Meestal zijn zij de aangewezen verdediger op het veld. Zij zijn vaak goed in balbeheersing."
Verder zijn er 'pin hitters' en 'middenaanvallers'. "Pin hitters spelen op de voorste rij", zegt Harward. "Meestal zijn dit de belangrijkste blokkers en aanvallers, maar ze kunnen ook in de achterste rij spelen." Middenaanvallers zijn daarentegen de belangrijkste blokkers in het midden van het veld.
Spelverdelers zijn ook belangrijk in elke volleybalwedstrijd. "Ze spelen meestal als een soort quarterback van het team", legt Harward uit. "Doorgaans vertellen zij wat de andere spelers moeten doen en maken ze binnen het team als tweede contact met de bal, tenzij ze op een andere manier om hulp vragen."
Gebruik je corespieren
Hoewel je je armen veel gebruikt tijdens het volleyballen, zijn sterkere corespieren het geheim om een betere speler te worden. "Veel mensen denken dat de sleutel tot hard slaan zit in sterke armen, maar het geheim van krachtig slaan zit in je core en buikspieren", zegt Castillo.
Sterke corespieren zijn ook belangrijk voor je stabiliteit, die tijdens het volleyballen wordt uitgedaagd doordat je snel en krachtig heen en weer moet bewegen om te voorkomen dat de bal de grond raakt. "Als volleyballer is je core één van je belangrijkste lichaamsdelen, omdat die onmisbaar is voor je stabiliteit", zegt Castillo.
Blijf communiceren met je team
Vergeet tenslotte niet dat volleybal een teamsport is. Blijven communiceren is cruciaal om te winnen. "Blijf tijdens de wedstrijd altijd praten met je teamgenoten", zegt Castillo. "De beste teams zetten een goede communicatie voorop en bespreken continu hun volgende zet om verwarring te voorkomen en om samen te werken als één geheel."
En vergeet het allerbelangrijkste niet: maak lol samen. "Het starten van elke nieuwe sport kan overweldigend zijn, maar je presteert het beste wanneer je gefocust bent en ook plezier maakt", zegt Castillo. "Eén van de beste aspecten van volleybal is dat het een teamsport is. Het is geweldig om samen met je teamgenoten overwinningen te vieren en te blijven groeien."
Tekst: Jessica Estrada