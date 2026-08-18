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Wandelschoenen

(37)
Nike Motiva
Nike Motiva Wandelschoenen voor dames
Nike Motiva
Wandelschoenen voor dames
€ 109,99
Nike Initiator
Nike Initiator Damesschoenen
Nike Initiator
Damesschoenen
€ 84,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Pregame herenschoenen
Bestseller
Nike Mind 002
Pregame herenschoenen
€ 139,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kleuterschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Kleuterschoenen
€ 79,99
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Wandelschoenen voor dames
Nike Motiva 2
Wandelschoenen voor dames
€ 109,99
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Trailrunningschoenen voor dames
Nike Wildhorse 10
Trailrunningschoenen voor dames
€ 149,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 89,99
Nike Promina
Nike Promina Wandelschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Promina
Wandelschoenen voor dames
€ 69,99
Nike Promina
Nike Promina Wandelschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Promina
Wandelschoenen voor heren
€ 69,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen
Bestseller
Nike P-6000
Schoenen
€ 119,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Damesschoenen
€ 89,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
€ 159,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren (extra breed)
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren (extra breed)
€ 79,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor heren
€ 89,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Kinderschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Bestseller
Nike P-6000
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor heren
€ 89,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 89,99
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame muiltjes voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Mind 001
Pregame muiltjes voor dames
€ 89,99
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren
+1
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren
€ 79,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen voor baby's/peuters
Nike P-6000
Schoenen voor baby's/peuters
€ 69,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kleuterschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Kleuterschoenen
€ 59,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
+2
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 129,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Kinderschoenen
€ 74,99
Nike Aura Edge
Nike Aura Edge Damesschoenen
Nike Aura Edge
Damesschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren
+1
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren
€ 79,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Schoenen voor baby's/peuters
Nike P-6000
Schoenen voor baby's/peuters
€ 69,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kleuterschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Kleuterschoenen
€ 59,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
+2
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 129,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
Bestseller
Nike V5 RNR
Kinderschoenen
€ 74,99
Nike Aura Edge
Nike Aura Edge Damesschoenen
Nike Aura Edge
Damesschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
30% korting
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Wandelschoenen: ondersteuning vanaf de basis

Onze wandelschoenen en wandelsneakers gaan met je mee, tot de laatste kilometer. Niets staat jouw wandelavontuur nog in de weg met onze innovatieve technieken zoals Nike Air units en buitenzolen met supergrip. Voor maximaal comfort kies je voor wandelschoenen met verende tussenzolen van ZoomX foam. Die geven bij elke stap energie terug, zodat jij vooruit kunt.


Voor elk tempo en elke ondergrond


Ontdek onze selectie wandelschoenen voor alle ondergronden, met gripvaste zolen voor extra controle op lastige paden. Ga je van de gebaande paden af? Kies dan voor wandelschoenen met een stevige Vibram Megagrip zool. Het speciale profiel heeft wijde groeven, zodat jij maximale grip hebt op technische stukken. Wandel je liever op de weg? Kies dan voor soepele wandelsneakers met een lichtgewicht bovenwerk en Flyknit technologie. De ademende, stretchy stof is extra stevig op de plaatsen waar dat nodig is. En de extra lagen stof zorgen dat je voet midden in je schoen blijft staan. Zo verbetert je houding en heb je minder kans op blessures.


Elke wandeling een soepele rit


Het is alsof je op wolken loopt met onze wandelsneakers met demping. De units worden als je voet neerkomt samengeperst en vangen de klap op. Voor de allerbeste demping kies je wandelschoenen met dik foam. Dat zorgt voor een minimale impact, zodat jij soepel kunt lopen. Zo bescherm je je spieren en gewrichten. Het zachte gevoel is ook nog eens gecombineerd met technische groeven in de buitenzolen. Die vangen de klappen op van de hobbels op het pad.


Ventilatie waar dat nodig is


Als je kilometers vreet, wil je schoenen hebben die je gefocust houden. Zoek eens naar wandelschoenen met technische mesh. Deze stevige stof van topkwaliteit is een combinatie van strakke en losse ventilatiepatronen. Er zit strak geweven stof op plekken die snel slijten, zoals de neuzen. Door de open gaatjes in het bovenwerk kunnen je voeten op de belangrijkste plekken ademen. En voor wandelingen in nat of koud weer kies je waterbestendige wandelschoenen.


Wandelschoenen met slimme details


Bij Nike snappen we dat details ertoe doen. Daarom hebben we onze wandelschoenen volgestopt met slimme details. Denk aan treklussen bij de hiel en de enkelkraag zodat je je schoenen makkelijk aan- en uittrekt. Voor trailrunning hebben we speciale enkelsokken aan sommige schoenen bevestigd zodat er geen vuil in je schoenen komt. We hebben ook wandelsneakers met slanke, zachte enkelkragen. Die geven je comfort én een strakke look.


Neem deel aan onze missie


De planeet beschermen voor de volgende generaties is een wedstrijd die we moeten winnen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor wandelschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.