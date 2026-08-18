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Wandelschoenen: ondersteuning vanaf de basis
Onze wandelschoenen en wandelsneakers gaan met je mee, tot de laatste kilometer. Niets staat jouw wandelavontuur nog in de weg met onze innovatieve technieken zoals Nike Air units en buitenzolen met supergrip. Voor maximaal comfort kies je voor wandelschoenen met verende tussenzolen van ZoomX foam. Die geven bij elke stap energie terug, zodat jij vooruit kunt.
Voor elk tempo en elke ondergrond
Ontdek onze selectie wandelschoenen voor alle ondergronden, met gripvaste zolen voor extra controle op lastige paden. Ga je van de gebaande paden af? Kies dan voor wandelschoenen met een stevige Vibram Megagrip zool. Het speciale profiel heeft wijde groeven, zodat jij maximale grip hebt op technische stukken. Wandel je liever op de weg? Kies dan voor soepele wandelsneakers met een lichtgewicht bovenwerk en Flyknit technologie. De ademende, stretchy stof is extra stevig op de plaatsen waar dat nodig is. En de extra lagen stof zorgen dat je voet midden in je schoen blijft staan. Zo verbetert je houding en heb je minder kans op blessures.
Elke wandeling een soepele rit
Het is alsof je op wolken loopt met onze wandelsneakers met demping. De units worden als je voet neerkomt samengeperst en vangen de klap op. Voor de allerbeste demping kies je wandelschoenen met dik foam. Dat zorgt voor een minimale impact, zodat jij soepel kunt lopen. Zo bescherm je je spieren en gewrichten. Het zachte gevoel is ook nog eens gecombineerd met technische groeven in de buitenzolen. Die vangen de klappen op van de hobbels op het pad.
Ventilatie waar dat nodig is
Als je kilometers vreet, wil je schoenen hebben die je gefocust houden. Zoek eens naar wandelschoenen met technische mesh. Deze stevige stof van topkwaliteit is een combinatie van strakke en losse ventilatiepatronen. Er zit strak geweven stof op plekken die snel slijten, zoals de neuzen. Door de open gaatjes in het bovenwerk kunnen je voeten op de belangrijkste plekken ademen. En voor wandelingen in nat of koud weer kies je waterbestendige wandelschoenen.
Wandelschoenen met slimme details
Bij Nike snappen we dat details ertoe doen. Daarom hebben we onze wandelschoenen volgestopt met slimme details. Denk aan treklussen bij de hiel en de enkelkraag zodat je je schoenen makkelijk aan- en uittrekt. Voor trailrunning hebben we speciale enkelsokken aan sommige schoenen bevestigd zodat er geen vuil in je schoenen komt. We hebben ook wandelsneakers met slanke, zachte enkelkragen. Die geven je comfort én een strakke look.
Neem deel aan onze missie
De planeet beschermen voor de volgende generaties is een wedstrijd die we moeten winnen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor wandelschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.