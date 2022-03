De beste oefeningen met weerstandsbanden voor beginners

Met weerstandsbanden kun je bewegingspatronen verbeteren, of je nu een hardloper, zwemmer of gewichtheffer bent. Ze helpen je ook om kracht te leveren over het hele bewegingsbereik – van het begin tot het einde van de beweging.

Uit een onderzoek in het American Journal of Sports Medicine bleek bijvoorbeeld dat tennissers op de universiteit die weerstandsbanden gebruikten om hun opslag te verbeteren, hun opslagsnelheid en schoudersterkte aanzienlijk verbeterden in vergelijking met de controlegroep die de banden niet gebruikte.

Als je weerstandsbanden wilt gaan gebruiken om je performance te verbeteren, raadpleeg dan eerst je coach, fysiotherapeut of een andere gediplomeerde professional. Zij kunnen je adviseren over de beste oefeningen voor je sport en over welke spiergroepen je het beste kunt trainen met een weerstandsband.