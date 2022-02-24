De beste oefeningen met weerstandsbanden voor beginners

Weerstandsbanden kunnen om uiteenlopende redenen een zeer geschikt middel zijn om spieren te activeren. Voor je aan je work-out begint, kun je met weerstandsbanden de spiergroepen activeren die je tijdens je zweetsessie wilt trainen. Verder kun je weerstandsbanden ook inzetten tegen een veelvoorkomende verkeerde houding, het zogenaamde 'Janda Syndrome'.

Dat syndroom kan in het hele lichaam optreden, als het 'Upper Body Cross Syndrome' of het 'Lower Body Cross Syndrome'. Het is een veelvoorkomende aandoening bij mensen die een groot deel van de dag zittend doorbrengen en leidt tot strakke spieren in de voorkant van het lichaam (zoals in je schouders en heupen) en losse spieren aan de achterkant (zoals je bilspieren, rug en hamstrings).

Je merkt misschien dat je voortdurend een ronde rug hebt, zelfs als je niet achter je bureau zit. Als je hier last van hebt, is het een goed idee om de spieren aan de achterkant van je lichaam bij je volgende work-out wat extra aandacht te geven. Zo kun je ervoor zorgen dat je bewegingspatronen zo efficiënt en krachtig mogelijk zijn. En daar komt de weerstandsband om de hoek kijken.

Uit een studie uit 2016, gepubliceerd in de Journal of Physical Therapy Science, bleek bijvoorbeeld dat deelnemers die weerstandsbanden gebruikten om afgeronde schouders en een voorwaartse hoofdhouding (twee componenten van het Upper Body Cross Syndrome) aan te pakken, een aanzienlijke verbetering in hun houding zagen na een reeks eenvoudigen bewegingen gericht op de zwakkere spieren.

Weerstandsbanden kunnen je helpen een goede houding aan te nemen door spieren te activeren die je gedurende de dag misschien niet al te veel gebruikt. Als je eenmaal een goede houding hebt, kan dat je work-outs aanzienlijk verbeteren – je gebruikt nu de juiste spieren om het werk te doen in plaats van dat ze je houding compenseren.