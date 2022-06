Hoe verlaagt lichaamsbeweging je bloeddruk?

Zonder twijfel bevordert lichamelijke activiteit je algehele gezondheid. Het is goed voor hart en bloedvaten, voor je stofwisseling en voor je mentale gezondheid. Een van de bekendste voordelen van training is dat het je bloeddruk kan verlagen. Een gezonde bloeddruk is van essentieel belang voor een lang leven.



Hoe hoger je bloeddruk is, des te meer risico je loopt om ziek te worden of zelfs te overlijden. Maar in tegenstelling tot overgewicht is hoge bloeddruk niet zichtbaar en wordt het vaak niet opgemerkt. De American Heart Association noemt het daarom ook wel de 'sluipmoordenaar'.



Volgens de U.S. Department of Health and Human Services heeft een op de drie volwassen Amerikanen een te hoge bloeddruk. Gelukkig kun je wel iets doen om je bloeddruk te verlagen (zonder medicatie te nemen). Je kunt hoge bloeddruk tegengaan door regelmatig te trainen en door veranderingen in je leefstijl aan te brengen waardoor je fysiek actiever wordt. Deze informatie zal je daarbij helpen.