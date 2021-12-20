Hoe verlaagt lichaamsbeweging je bloeddruk?

De bloeddrukmeter



Zorgprofessionals meten je bloeddruk met een opblaasbare band die om je arm gedaan wordt. De band klemt de bovenarmslagader af, waardoor de bloedtoevoer wordt onderbroken. De afklemming wordt langzaam verminderd totdat er weer wat bloed door de bovenarm kan stromen. Het apparaat detecteert de trilling in de wand van de slagader en kan op basis daarvan aangeven of je een hoge of een lage bloeddruk hebt.



Handmatig testen



Als je je niet regelmatig door een arts kunt laten onderzoeken, kun je ook thuis wel iets over je bloeddruk te weten komen. Deze thuismeting garandeert geen nauwkeurige uitslag, maar geeft wel een indicatie.

Plaats twee vingers op de binnenkant van je pols. Zoek de plek waar je de slagader voelt kloppen, vlak onder het polsgewricht aan de kant van de duim. Zet een timer op 10 seconden en tel hoeveel slagen je voelt. Vermenigvuldig dat getal met 6 om de hartslag per minuut te berekenen.



Als je in rust bent, wordt een verhoogde hartslag gezien als een indicatie van hoge bloeddruk.