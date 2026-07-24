幫助女孩聆聽身體的訊息
真實對話
透過聆聽身體的訊息，女孩更能夠接受並欣賞她們的能力和經驗，並在運動時與身體保持同步。一起來幫助女孩們持續運動。
上一次更新：2023年12月5日
3 分鐘閱讀時間
對女孩來說，運動的快樂應該來自經驗而非外表。女孩經常過分在意或煩惱自己的外表。這可能有以下幾種表現形式：把自己與他人比較、總是說自己很醜或很漂亮、過度談論自己的外貌，或是逃避特定活動以避免被評論。透過鼓勵女孩欣賞、尊重和聆聽身體的訊息，包括她們的能力、限制和特點，我們都能提升身體自信，並改善女孩的運動經驗。
有許多原因可以解釋為何女孩可能不會聆聽身體的訊息。例如她們可能因為擔心自己的體重而忽略飢餓感，選擇跳過一餐，或者可能因為害怕錯過比賽而強忍傷痛。隊友、教練和父母也可能在不自知的情況下鼓勵女孩忽視身體的需要。畢竟，有多少女孩被說過她們在裝模作樣呢？我們必須讓女孩聆聽身體成為正常且優先的事項，鼓勵她們選擇適合自己的運動方式。
為了提供協助，我們將為你介紹「三步驟感知檢查」。教練和父母可隨時隨地與女孩一起使用這個工具。這個簡單的系統能幫助運動員瞭解身體所需。帶領她完成以下步驟，看她如何與身體建立連結，並信任她的身體。
透過採納這些檢查，讓女孩知道我們重視她們的感受，並信任她們最知道自己的需要。跟我們一同培養與身體建立連結、關心並尊重自己身體的運動員世代。
「身體自信運動」是 Nike 和 Dove 共同開發的計畫，旨在幫助女孩建立身體自信，讓女孩在運動中獲得歸屬感。本內容與「運動中的女力展現」以及「外貌研究中心」合作設計。
欲瀏覽完整資源，請前往：