幫助女孩聆聽身體的訊息

對女孩來說，運動的快樂應該來自經驗而非外表。女孩經常過分在意或煩惱自己的外表。這可能有以下幾種表現形式：把自己與他人比較、總是說自己很醜或很漂亮、過度談論自己的外貌，或是逃避特定活動以避免被評論。透過鼓勵女孩欣賞、尊重和聆聽身體的訊息，包括她們的能力、限制和特點，我們都能提升身體自信，並改善女孩的運動經驗。

有許多原因可以解釋為何女孩可能不會聆聽身體的訊息。例如她們可能因為擔心自己的體重而忽略飢餓感，選擇跳過一餐，或者可能因為害怕錯過比賽而強忍傷痛。隊友、教練和父母也可能在不自知的情況下鼓勵女孩忽視身體的需要。畢竟，有多少女孩被說過她們在裝模作樣呢？我們必須讓女孩聆聽身體成為正常且優先的事項，鼓勵她們選擇適合自己的運動方式。