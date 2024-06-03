打造適合女孩的運動空間

女孩需要合身的運動裝備、適合自己的服裝、附近乾淨且安全的衛生空間，以及不必擔心人身安全的練習時間與地點。雖然未必能蓋一座更好的盥洗室，但是你可以在規劃運動時間和地點時，仔細考慮這些需求，創造舒適安全的體驗。

別忘了，對很多女孩而言，旁人並不鼓勵她們做運動。露個面就存在風險，因此對她而言，更重要的是有一個正向、健康、沒有歧視和批評的環境，讓她能享有安全感並樂在其中。