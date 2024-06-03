打造適合女孩的運動空間
指導女孩的教練指南
專家指出只要女孩有機會運動，她們在身體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍。Nike 偕同社區夥伴和專家，致力翻轉女孩中斷運動的趨勢。我們撰寫了《指導女孩的教練指南》，提供資源協助指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
上一次更新：2024年6月3日
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我們必須承認，很少有運動器材和空間是專為女孩而設計，而許多事情也在無意間加深這個現象。要穿過公園才能找到盥洗室，或是接手男孩球隊穿過的球衣，在在顯示出女孩運動員總是遭人忽視。防護裝備也一樣，製作時很少考慮到女孩子，結果可能造成不合身、不舒服，有時甚至還會不安全。
「有太多時候，女孩必須將就，因此她們對運動有了負面的體驗。」
女孩需要合身的運動裝備、適合自己的服裝、附近乾淨且安全的衛生空間，以及不必擔心人身安全的練習時間與地點。雖然未必能蓋一座更好的盥洗室，但是你可以在規劃運動時間和地點時，仔細考慮這些需求，創造舒適安全的體驗。
別忘了，對很多女孩而言，旁人並不鼓勵她們做運動。露個面就存在風險，因此對她而言，更重要的是有一個正向、健康、沒有歧視和批評的環境，讓她能享有安全感並樂在其中。
為她打造成功方程式
- 保護女孩的安全，並讓她們有歸屬感
提前檢查運動場地，確保安全無虞、光線充足，並且受到適當的監督。盥洗室必須方便使用，同時也能保障隱私安全。如果場地不符合期望，可以找找其他替代方案，像是其他健身房或公園，或是把練習安排在白天。
- 打造兼容並蓄的環境
創造機會，讓運動員產生團隊歸屬感。隨著性別認同相關標準的變化，我們必須讓所有的孩子都有歸屬感：可以先從包含每個人的用語開始，使用「團隊」或「球員」等可以展現包容性的措辭，來取代「小伙子們」或錯誤的代名詞。接下來，讓她們打造個人專屬空間，即使只是簡單地掛有隊名或球隊象徵的橫幅也可以。
- 為她準備好比賽裝備
女孩的需求和男孩不一樣，進入青春期後尤其如此。考量服飾尺寸、防護性運動裝備和服飾等因素對女孩體驗造成的影響，是非常重要的一環。過去從未缺席的女孩沒上場？那可能是因為服飾或裝備讓她不舒服。找出原因，盡力協助她返回場上。