女性運動基金會 (Women’s Sports Foundation) 的專家詢問女孩，是什麼讓她們喜歡運動。最多人回答的是什麼呢？可以交到朋友，以及團隊帶來的歸屬感。研究的另一個重要發現是，喜歡自己教練的女孩比較會表明未來要繼續運動，而且這樣的傾向相當明顯。花時間分別認識每一位女孩、將團隊活動列為優先事項、確保大家都能經常和新夥伴搭檔，這些都是開始的好方法。