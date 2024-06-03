建立連結
指導女孩的教練指南
專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
上一次更新：2024年6月3日
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運動可以帶來許多好處：你能從中累積經驗、建立自信，並培養凝聚力。透過運動，女孩以同儕、教練、父母和其他人為師，這些人以終身運動員*和隊友的身分，對她們的發展有著深遠的影響。
女性運動基金會 (Women’s Sports Foundation) 的專家詢問女孩，是什麼讓她們喜歡運動。最多人回答的是什麼呢？可以交到朋友，以及團隊帶來的歸屬感。研究的另一個重要發現是，喜歡自己教練的女孩比較會表明未來要繼續運動，而且這樣的傾向相當明顯。花時間分別認識每一位女孩、將團隊活動列為優先事項、確保大家都能經常和新夥伴搭檔，這些都是開始的好方法。
不分運動、不分程度，最具影響力的教練所教授的，都是如何做人，而非如何成為一名運動員。投入運動的人，可能就是女孩人生中最重要的人。要讓女孩投入運動並保持熱忱，就要把重心放在建立隊員彼此之間，以及教練和隊員間的正面關係上。
為她打造成功方程式
- 把心圈起來
圓圈能營造團隊感，讓女孩更容易與周遭的人產生連結，還能讓她們覺得更有安全感。一般來說，所有孩子都是如此，因為在圓圈裡，每個人都能無後顧之憂。因此，下次團隊聚在一起時，可以安排大家圍成一圈坐著或站著。
- 認識你的隊員
不妨花點時間認識你的隊員，試著問些問題進一步瞭解她們；後續也要關心、跟進她們告訴過你的事情。
和隊員建立運動之外的連結，是建立信任感和正面關係的好方法。
- 記住她們的名字
在賽季的一開始，可以利用練習前和暖身的時間認識大家的名字。瞭解女孩喜歡的稱呼，並使用她們偏好的名字、尊重她們的性別認同。讓自己養成習慣，每次練習時都能以名字稱呼每一位運動員。