指導戴頭巾的運動員
指導中創造歸屬感
Nike 相信運動的力量能改變世界，改變就從孩子開始。我們深知活躍的孩子不僅更健康，在學校、社群和未來的職涯發展上表現也更好，這對女孩更是如此。與男孩相比，她們通常較不喜歡運動，上場比賽的機會也較少。
合適的產品可為女孩帶來不同凡響的運動體驗，對於有些女孩來說，她們必須穿戴頭巾。有了合適的頭巾，無論場內場外，都能為女孩注入堅定意志與力量。
本指南能協助你為戴頭巾的運動員和她們的隊友，提供持續暢動所需的資訊和支持。
女孩可以兼顧信仰和運動，不必被迫二選一。
謝謝你為了讓更多女孩動起來而付出的努力！
「我分享自己的故事，就是為了鼓勵新世代參與傳統上我們可能無法接觸或沒有空間去做的運動，例如擊劍、游泳或體操等。」
Ibtihaj Muhammad
國際綜合型體育大賽擊劍獲勝者，也是美國首位贏得該賽獎牌的穆斯林女性
頭巾入門
頭巾是部分穆斯林女性包覆頭部的物品，傳統上象徵端莊和隱私，在宗教、文化或家庭上具有重要意義。
每人開始戴頭巾的年齡不同，有些人會在青春期開始或更早之前戴上，而有些人的時間點可能是結婚、某個特定年齡，或純粹由自己決定。也有些人想戴就戴、只在宗教活動時戴，或有親戚的男性在場時戴上。
運動時戴著寬鬆的頭巾，動起來會有難度，也可能會導致危險。和其他運動裝備一樣，從事籃球或足球等運動時，寬鬆、不透氣的材質會遮住眼睛或滯留汗水，讓人很難受。運動頭巾 (或是沒有別針或鈕扣不會鬆動的貼合頭巾) 讓女孩能自在暢動。小小女力動起來，大大改變這世界。
就像女孩可選擇穿長袖、長褲或內搭褲一樣，戴頭巾屬於個人選擇，但這也可能是她們參與運動的必要裝備。
「對於戴頭巾的年輕球員，我的建議是絕不輕言放棄。以身為穆斯林為傲，以你戴的頭巾為傲，挑戰極限，並且永遠相信自己。當大家對你不抱期望時，就拿出最棒的成果，讓他們刮目相看。」
Yasmin Said
穆斯林女子夏季籃球聯盟
將重點放在頭巾的貼合度
頭巾應具備舒適性和包覆效果，而 Nike Pro 頭巾正是專為比賽和運動設計。以下提供一些訣竅，協助女孩找到理想貼合度：
- 確認貼合頭頂的鬆緊帶不會落在額頭的太下方。落在太下方表示頭巾可能太大，運動時可能會移動或滑落。頭巾內側另有束帶，有利於穩固包覆，防止滑落。請確認束帶貼合但舒適。
- 如果穿著球衣，請試著將頭巾塞進領口或衣領，確保你在全力以赴時，頭巾固定不移動。
- 有些戴頭巾的運動員建議綁低髮髻，這樣頭巾可以更貼合，感覺也會更舒適。
- Nike Pro 頭巾的貼合感和其他頭巾不太一樣，請多試幾次，看看哪種方式適合自己。