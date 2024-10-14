運動時戴著寬鬆的頭巾，動起來會有難度，也可能會導致危險。和其他運動裝備一樣，從事籃球或足球等運動時，寬鬆、不透氣的材質會遮住眼睛或滯留汗水，讓人很難受。運動頭巾 (或是沒有別針或鈕扣不會鬆動的貼合頭巾) 讓女孩能自在暢動。小小女力動起來，大大改變這世界。



就像女孩可選擇穿長袖、長褲或內搭褲一樣，戴頭巾屬於個人選擇，但這也可能是她們參與運動的必要裝備。