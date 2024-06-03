如何激勵女孩動起來並且持之以恆
指導女孩的教練指南
專家指出，只要讓女孩有機會運動，她們的身心、情緒和社交狀況都會連帶獲得提升。然而當今女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍。Nike 不僅與社區夥伴和專家聯手，共同為翻轉此趨勢而努力，我們也推出《指導女孩的教練指南》，提供教練在指導上，以及支持並賦予年輕運動員力量上所需的資源。
上一次更新：2024年6月3日
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女孩渴望運動，想要動起來、競賽、冒險並獲得參與感。至於如何說服女孩走進運動場或健身房、穿戴合適的運動裝備 (例如運動內衣與髮圈)，並且持之以恆，的確需要花點功夫。
專家指出，只要讓女孩有機會運動，她們的身心、情緒和社交狀況都會連帶獲得提升。然而實際上，女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍，其中又以都市區和有色人種女孩的佔比較高。
即便如此，我們仍可發揮一己之力，讓女孩起身運動並且持之以恆。要讓女孩對運動產生正面又有意義的連結，有一些要件：
- 有機會成為團隊一分子、參加比賽、結交朋友，以及和隊友與身邊的大人產生連結。
- 榜樣也很重要，例如女性教練或崇拜女性運動員的親友。擁有這類榜樣的女孩，較容易隨著年齡增長持續運動。
- 最後，想讓女孩重拾運動並持之以恆，我們需要打造一個共融且懂得欣賞女孩的運動文化。這得從我們培養的團隊文化開始做起。
Nike 與社區夥伴和專家聯手，共同為翻轉女孩容易中斷運動的趨勢而努力。為了達成這個目標，女孩身邊的大人可以身作則，並化身為盟友，在各種球場、賽道及任何女孩揮汗運動的地方，提供美好的正向體驗。我們推出這份指南，幫助大家邁出第一步。如果需要更多秘訣，可參考下方的秘訣表。
為她打造成功方程式
- 激勵她們愛上運動
用女性運動員和女性球隊的典範來啟發女孩 (還有男孩)。讓女孩在這個過程中打造自己的空間。如果有個更衣室，就試著裝飾一下。讓女孩為團隊命名、設計橫幅標語及其他任何能展現團隊歸屬感的一切。
- 留意偏見的存在
女孩身上背負著不同於男孩的期待，這一點有時候會造成阻礙。問問自己：給她的鼓勵是否和給男孩的一樣多？是否覺得她很脆弱？是否用不同角度詮釋她的行為？她「愛指揮人」的這個特質，若出現在男孩身上，是否就成了「具備領導風範」？花時間思考自己為打造公平運動環境所付出的努力。每次練習結束時，反思自己是否對女孩和男孩有不同的期待。
- 家人的支持和參與
是否能投入運動，有時決定權並不全然掌握在女孩手中。務必讓父母和照顧者在幫助女孩投入運動上扮演更積極的角色。鼓勵她們為每一場練習中的所有人加油打氣。可舉行分組比賽，邀請家庭成員一同參加。家人的參與，更容易帶動女孩重拾運動。