如何激勵女孩動起來並且持之以恆

女孩渴望運動，想要動起來、競賽、冒險並獲得參與感。至於如何說服女孩走進運動場或健身房、穿戴合適的運動裝備 (例如運動內衣與髮圈)，並且持之以恆，的確需要花點功夫。

專家指出，只要讓女孩有機會運動，她們的身心、情緒和社交狀況都會連帶獲得提升。然而實際上，女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍，其中又以都市區和有色人種女孩的佔比較高。