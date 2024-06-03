運動有時需要一點冒險精神。學習新技能、投入陌生訓練或是伺機衝破最後一道防線，都是一場勇氣考驗。雖然女孩在做對時，通常能獲得喝采與獎勵，但在嘗試新技巧或未達期待時，卻得不到相同的正面回應。

這樣的前提，讓女孩在運動場上面對不確定結果成敗的情況下，容易對新的嘗試裹足不前。如果她從未冒險去傳球或飛身撲球，或是只參加最拿手的田徑活動，那麼她將錯過許多無比美好的體驗。

想像一個女孩在不確定自己能否進球得分的情況下，還是毅然出手；或是一個沒有用自己最拿手的自由式，反而嘗試游蝶式的女孩；亦或者另一個替補上場擔任守門員的女孩，可能錯失八次攔截對手射門的機會，卻永遠記得自己擋下的那一記。這些女孩學會了勇敢，並且大幅翻轉自己在運動場上的表現或人生。

來看看這場 TED 演講，一窺女孩鍛鍊勇氣的心路歷程。