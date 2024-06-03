活出勇敢
指導女孩的教練指南
專家指出，只要讓女孩有機會運動，她們的身心、情緒和社交狀況都會連帶獲得提升。然而當今女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍。Nike 不僅與社區夥伴和專家聯手，共同為翻轉此趨勢而努力，我們也推出《指導女孩的教練指南》，提供 Mentor 在指導上，以及支持並賦予年輕運動員力量上所需的資源。
上一次更新：2024年6月3日
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運動有時需要一點冒險精神。學習新技能、投入陌生訓練或是伺機衝破最後一道防線，都是一場勇氣考驗。雖然女孩在做對時，通常能獲得喝采與獎勵，但在嘗試新技巧或未達期待時，卻得不到相同的正面回應。
這樣的前提，讓女孩在運動場上面對不確定結果成敗的情況下，容易對新的嘗試裹足不前。如果她從未冒險去傳球或飛身撲球，或是只參加最拿手的田徑活動，那麼她將錯過許多無比美好的體驗。
想像一個女孩在不確定自己能否進球得分的情況下，還是毅然出手；或是一個沒有用自己最拿手的自由式，反而嘗試游蝶式的女孩；亦或者另一個替補上場擔任守門員的女孩，可能錯失八次攔截對手射門的機會，卻永遠記得自己擋下的那一記。這些女孩學會了勇敢，並且大幅翻轉自己在運動場上的表現或人生。
來看看這場 TED 演講，一窺女孩鍛鍊勇氣的心路歷程。
為她打造成功方程式
- 鼓勵嘗試冒險
在幫助女孩設定個人目標時，請鼓勵她們加入有勇氣才能做到的事情，例如：學習新技巧、負責新位置，甚至是投入一項新運動。暖身時，請女孩大聲說出自己當天要嘗試的新事物。讓她們有足夠的機會嘗試新事物，例如在每一場比賽和練習中輪替位置。
- 在她嘗試新事物時為她喝采
隨時隨地號召無畏精神。在她們覺得你沒有留心注意時，出其不意地點出她們正在嘗試新事物。設立「膽識過人」獎，並輪流頒發給不同人。別忘了，可以為出色表現喝采，但在此之前，得先表揚為達目標而踏出的每一步。
- 走出犯錯的陰影
讓大家知道犯錯沒關係。設計一個肢體語言，提醒女孩揮別錯誤。例如，可以作勢輕拂她們的肩膀，表示拂去失誤。也要讓她們知道你並不完美。知道你並不完美後，她們就能從中體認到自己無須追求完美。