讓她上場比賽
指導女孩的教練指南
專家指出只要女孩有機會運動，她們在身體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女孩中斷運動的比例是男孩的兩倍。Nike 偕同社區夥伴和專家，致力翻轉女孩中斷運動的趨勢。我們撰寫了《指導女孩的教練指南》，提供資源協助指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
上一次更新：2024年6月3日
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女孩熱愛比賽，也會全力以赴。研究發現也支持了這個觀點：有四分之三的女孩表示，在運動領域，她們最喜歡的和比賽有關的事情。她們也喜歡加入重視追求勝利又享受樂趣的團隊。我們知道女孩並不脆弱，她們也不見得會比男孩子更容易受到傷害。最重要的是，她們想運動、想比賽。
但這不代表必須舉辦全力奮戰的分組比賽，或是在每次練習時都計分，應該是找出能讓女孩良性競爭又能學到關鍵技巧的方法。
可以讓孩子持續活動、將停擺狀況降到最低的，就是最好的比賽形式。而可以學習到溝通、團隊合作、解決問題和動作技巧的比賽都很棒。這裡有一些簡單又有趣的活動，可以教導這些概念並幫助女孩保有活動動力。
我們希望孩子能盡量活動，他們自己也希望能如此。因此鬼抓人這類會讓孩子淘汰出局的遊戲，就必須進行調整。舉例來說，可以將鬼抓人改成：被抓到的人要留在原地不動 5 秒鐘，並大聲喊出最喜歡的球員或球隊的名字。接著就可以跳起身，繼續參加遊戲。
在參加比賽之前，女孩還必須要有合適的服飾，不只適合運動，也適合自己的身體。看起來不太舒服或突然決定退出的女孩，可能需要像是運動內衣的這類個人運動裝備。和父母或照護者一起以合宜的方式為女孩解決這樣的問題，讓她能玩得舒適又安全。
為她打造成功方程式
- 設定個人目標
請選擇能讓女孩長期評估個人進展的活動，從實質上鼓勵她們和自己比賽。具重複性、有速度、高度或距離的活動，皆易於追蹤，並能讓她們知道自己何時發揮了最佳表現。別忘了在她們締造佳績時，好好慶祝一番！
- 立即再次進入狀況
先選擇能讓孩子經常動來動去的活動。也就是說，應避免或調整必須排隊等候或是採淘汰制的活動。可以設立關卡減少排隊時間，並在關卡之間安排孩子運用動作技巧。若比賽採用淘汰制，可想辦法讓選手快速返回比賽，例如由隊友「解除」出局狀態。
- 團隊出賽
練習時，請將團隊合作克服挑戰加入孩子的比賽中。例如，規定她們要在彼此距離不超過手臂長度的情況下，採取策略完成障礙賽。接力賽也是不錯的選擇，其他讓小組有共同目標的比賽也很適合。