女孩熱愛比賽，也會全力以赴。研究發現也支持了這個觀點：有四分之三的女孩表示，在運動領域，她們最喜歡的和比賽有關的事情。她們也喜歡加入重視追求勝利又享受樂趣的團隊。我們知道女孩並不脆弱，她們也不見得會比男孩子更容易受到傷害。最重要的是，她們想運動、想比賽。

但這不代表必須舉辦全力奮戰的分組比賽，或是在每次練習時都計分，應該是找出能讓女孩良性競爭又能學到關鍵技巧的方法。

可以讓孩子持續活動、將停擺狀況降到最低的，就是最好的比賽形式。而可以學習到溝通、團隊合作、解決問題和動作技巧的比賽都很棒。這裡有一些簡單又有趣的活動，可以教導這些概念並幫助女孩保有活動動力。