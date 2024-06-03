這在教練指導中被稱為「精進趨近目標」，是一套培養動機和努力、發展運動技能和減少焦慮的技巧。透過此技巧，教練能為年輕人創造機會，真正投入並對自己的學習負責。採用精進趨近目標的教練會把重點放在：

運動員可以掌控的事：

教練如果把重心放在運動員能掌握的事情上──例如投入的心血、嘗試新事物、面對困難也能堅持不懈的精神──就能幫助運動員發展出能締造出色表現的基礎特質與能力，而非只看最終結果。聚焦在運動員能掌控的事情上，能幫助他們走出自己的路，成為自己心目中的理想球員。 運動員可以控制的事情：

沒有人能拿起網球拍，在一天之內就變成 Serena Williams。網球新手女孩如果只拿自己和 Serena 或甚至是同隊裡最好的球員相比較，那麼她注定會失望。相反地，如果能慶祝獲得小成就的美好時刻，例如第一次擊球過網、個人為時最久的連續對打、首次破了對方的高壓發球等，她就能保有熱忱，持續學習下去。 從錯誤中恢復：

女孩往往比男孩更容易內化錯誤，使她們更快地退出運動以避免不適。學會如何對過去所犯的錯誤釋懷，能幫助女孩建立信心，把心思放在下一場比賽和享受運動的樂趣上。

女孩必須知道自己正在不斷進步，不只是在比賽的輸贏上，還包括持續精進所學的技能。進步需要時間，因此慶祝日常小成就 (技能培養、辛勤付出、歡呼加油與團隊合作) 和慶祝贏得比賽與達成目標一樣重要。