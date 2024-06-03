重視進展，而非表現
指導女孩的教練指南
專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女孩的教練指南》，提供資源幫助 Mentor 進行指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
上一次更新：2024年6月3日
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看到自己在某件事上變得更好令人充滿力量。不論比賽結果如何，女孩們希望教練能讓她們對自己的進步感到滿意。這正是學習成長的契機，也是運動能產生意義的原因。每一次的揮桿、傳球、衝刺或踢球，都會變得更充實。每一次的失誤、絆跤、揮空或差錯，也是如此。
這在教練指導中被稱為「精進趨近目標」，是一套培養動機和努力、發展運動技能和減少焦慮的技巧。透過此技巧，教練能為年輕人創造機會，真正投入並對自己的學習負責。採用精進趨近目標的教練會把重點放在：
- 運動員可以掌控的事：
教練如果把重心放在運動員能掌握的事情上──例如投入的心血、嘗試新事物、面對困難也能堅持不懈的精神──就能幫助運動員發展出能締造出色表現的基礎特質與能力，而非只看最終結果。聚焦在運動員能掌控的事情上，能幫助他們走出自己的路，成為自己心目中的理想球員。
- 運動員可以控制的事情：
沒有人能拿起網球拍，在一天之內就變成 Serena Williams。網球新手女孩如果只拿自己和 Serena 或甚至是同隊裡最好的球員相比較，那麼她注定會失望。相反地，如果能慶祝獲得小成就的美好時刻，例如第一次擊球過網、個人為時最久的連續對打、首次破了對方的高壓發球等，她就能保有熱忱，持續學習下去。
- 從錯誤中恢復：
女孩往往比男孩更容易內化錯誤，使她們更快地退出運動以避免不適。學會如何對過去所犯的錯誤釋懷，能幫助女孩建立信心，把心思放在下一場比賽和享受運動的樂趣上。
女孩必須知道自己正在不斷進步，不只是在比賽的輸贏上，還包括持續精進所學的技能。進步需要時間，因此慶祝日常小成就 (技能培養、辛勤付出、歡呼加油與團隊合作) 和慶祝贏得比賽與達成目標一樣重要。
為她打造成功方程式
- 慶祝技能培養
對女孩來說，變得更好還不夠。她們還必須知道自己不斷在進步。加油歡呼、大方慶祝，加上悉心的意見回饋與進展追蹤，能幫助女孩建立自信並嘗試新事物。
- 獎勵所有貢獻
團隊成員們在不同時候會帶來不同的貢獻。每一次貢獻對團隊都很重要，因此請務必為勇於嘗試新事物的女孩喝采，即使結果不盡理想也沒關係。為那些大聲替其他人加油吶喊、傳球數超過上週或特別努力的隊友掌聲鼓勵。
- 依能力為孩子選搭檔
團體活動時，依照能力程度為孩子分組是個好方法。這樣有助於促進技巧的發展，也讓她們可以更容易地互相砥礪。如果彼此的程度懸殊較大，不妨請技巧純熟的球員協助指導新球員。