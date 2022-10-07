鼓勵女孩們透過運動建立連結

指導女童指南
心相連、手相牽
專家指出只要女童有機會運動，她們在肢體、心理、情緒和社交方面都能表現得更好。但是今日，女童被排除在運動之外的機率是男童的兩倍。Nike 偕同社群夥伴和專家，致力翻轉單一性別被排除在外的趨勢。我們更撰寫《指導女童指南》，提供資源幫助你指導、支持年輕運動員，並賦予她們力量。
運動可以帶來許多好處：你能從中累積經驗、建立自信，並且與人聯絡感情。透過運動，女孩以同儕、教練、家長和其他人為師，這些人以終身運動員*和隊友的身分，對她們的發展有著深遠的影響。
女性運動基金會 (Women’s Sports Foundation) 的專家曾經問過許多女孩，是什麼讓她們喜歡運動。最多人回答的是什麼呢？可以交到朋友，以及團隊帶來的歸屬感。此外，研究也發現，喜歡教練的女孩比較會說自己未來還要運動，而且這樣的傾向相當明顯。花時間認識每一位女孩、重視團隊活動、確保大家都能經常和新夥伴搭檔，這些都是起頭的好方法。
不分運動、不分程度，最具影響力的教練所教授的，都是如何做人，而非如何成為一名球員。同場運動的夥伴可能就是女孩人生中最重要的人，要讓女孩投入運動並持之以恆，就要把重心放在她們彼此之間，以及她們和教練之間的正面關係上。