生完寶寶後想要運動健身？ 在此分享專家提供的須知事項

分娩後的幾週可能是人生中最令人興奮不已，卻又精疲力盡的日子。你知道有哪些事情只會幫倒忙嗎？來自社會的壓力 (側目、懷疑的眼光、社群媒體)，讓你看起來像是這輩子從沒生過小孩，或是沒有付出一丁點的努力去取得平衡。



是時候該斷絕這些經常看見、聽見，躲都躲不掉的訊息。



Brianna Battles 是愛達荷州伊格爾合格肌力與體能訓練專家，同時也是 Pregnancy and Postpartum Athleticism (懷孕及產後運動協調性) 的創始人，她表示，首先要拋開的就是「恢復身材」這件事。這個心態不但沒有幫助，而且坦白說也不切實際。她指出，你孕育生命並懷胎十月，如果身體沒有經歷不可磨滅的重大改變，這不可能會發生。倫敦產前產後運動專家 Jane Wake 補充說，這個概念也沒有重視到一件事實：你的身體剛剛完成了生理上可能發生的最驚人之事。(說真的，研究指出，懷孕相當於 40 個星期馬拉松跑步的能量。讓我們稍微消化一下這項資訊。)



第二個要丟掉的是「不找藉口」的態度 (就是「Beyoncé 一樣一天有 24 小時」的想法)。Battles 表示，這個心態與思維並不公平，對新手父母更是如此，他們無法也不該「無所不能」。她建議不妨改為將運動視為一種慶祝的方式，為身體做好準備所能做的一切喝采，而不是不惜一切代價也要負起的義務或懲罰。



那麼，在思考產後運動時 (獲得同意可以從事運動後)，有什麼可長久執行的方法？關鍵就在於重新構思目的，以便更符合自己新的現實狀況。不妨從以下事項開始做起。