生完寶寶後想要運動健身？ 在此分享專家提供的須知事項

擁抱新思維，以全新方式思考產後目標
Nike (M) 登場
沒有懲罰、沒有罪惡感，也不要去比較，只有讓你從裡到外擁有美好感受的事物。
- 「恢復身材」或「無所不能」這些社會傳達出來的訊息，不僅不實際、具有破壞性，對新手父母也很不公平。
- 利用這個時機，探索與健身的新關係並善待身體，這可能代表對你沒有好處的運動計畫就不要做。
- 準備好要重新展開訓練時，可以造訪 NTC，取得運動計畫資料庫，內容包括瑜伽等低強度運動計畫。
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*此內容旨在提供資訊和啟發，並非用於診斷、治療或提供特定的醫療建議。請務必諮詢你的醫療保健提供者，瞭解如何在孕期前、中、後保持健康和安全。
分娩後的幾週可能是人生中最令人興奮不已，卻又精疲力盡的日子。你知道有哪些事情只會幫倒忙嗎？來自社會的壓力 (側目、懷疑的眼光、社群媒體)，讓你看起來像是這輩子從沒生過小孩，或是沒有付出一丁點的努力去取得平衡。
是時候該斷絕這些經常看見、聽見，躲都躲不掉的訊息。
Brianna Battles 是愛達荷州伊格爾合格肌力與體能訓練專家，同時也是 Pregnancy and Postpartum Athleticism (懷孕及產後運動協調性) 的創始人，她表示，首先要拋開的就是「恢復身材」這件事。這個心態不但沒有幫助，而且坦白說也不切實際。她指出，你孕育生命並懷胎十月，如果身體沒有經歷不可磨滅的重大改變，這不可能會發生。倫敦產前產後運動專家 Jane Wake 補充說，這個概念也沒有重視到一件事實：你的身體剛剛完成了生理上可能發生的最驚人之事。(說真的，研究指出，懷孕相當於 40 個星期馬拉松跑步的能量。讓我們稍微消化一下這項資訊。)
第二個要丟掉的是「不找藉口」的態度 (就是「Beyoncé 一樣一天有 24 小時」的想法)。Battles 表示，這個心態與思維並不公平，對新手父母更是如此，他們無法也不該「無所不能」。她建議不妨改為將運動視為一種慶祝的方式，為身體做好準備所能做的一切喝采，而不是不惜一切代價也要負起的義務或懲罰。
那麼，在思考產後運動時 (獲得同意可以從事運動後)，有什麼可長久執行的方法？關鍵就在於重新構思目的，以便更符合自己新的現實狀況。不妨從以下事項開始做起。
1. 走出戶外。
迎接新生兒的最初幾個星期或幾個月，生活可能就是在餵奶、換尿布和清洗眼前一切東西的不斷重複循環中度過。因此，請將目標放在從事簡單的活動上。例如，試著每天到外面走走，就這樣。Battles 表示，走路的距離、時間長短或速度都不限 (請把追蹤器留在家裡)。有運動比沒運動好，而且研究指出，花時間走進大自然可以降低皮質醇，也就是身體壓力荷爾蒙的濃度。
再者就是，如果走路是這些日子你必做 (或唯一) 的活動，加州奧克蘭專科認證的婦產科醫師 Amanda Williams 醫學博士表示，可以使用揹巾或嬰兒揹帶代替嬰兒手推車，感覺會更俐落清爽 (也更舒適)。
2. 欣然接受現在的自己。
Wake 表示，比起試著強迫身體恢復以往的狀態，擁抱身體現在所能做的事情，能產生更強而有力的效果。Battles 指出，操之過急，想要恢復過去的肌力或個人的心肺運動紀錄，不僅可能超出自己的體能極限並導致受傷，也可能會讓心理備受煎熬，你會感到氣餒並深深自責。新手父母不需要經歷這種狀況。
更不用說你無法回復 (或超越以往的狀態)，然而，這是個好機會，為你和你的活動選擇之間，找到全新且更深的關係。Battles 問說：「非得有特定的一英哩跑步時間，才能享受跑步的好處嗎？或者說，你可以純粹享受再次跑步的樂趣？」
3. 拋開完美主義。
如果你熱衷於鍛鍊，或者基本上是屬於 A 型人格，你可能會有 Battles 所謂的「運動員腦袋」，也就是說，你對自己的要求非常高，而且一直在追求更快、更好、更難的挑戰 (這不一定是有害的心態，只是需要加以留意)。這可能代表你認為「好的」健身運動需要投入至少 30 分鐘，因此，當寶寶在你暖身都還沒結束前就驚聲哭叫著醒過來，你不是感到精疲力盡，就是覺得沮喪到爆。
不妨試著改變你對有效健身運動的定義，雖然這很顯然不是一夜之間就會發生的事情，但還是請試著這麼做。Battles 表示，重點不在於立刻傾盡全力或持續出力，「你的肌肉有在出力？那麼這就是一項好的健身運動」。你盡力而為，這就夠了。
此外，有時跳過一堂訓練是正確的行動。如果當下感覺運動更像是一項挑戰，而不是宣洩出口或機會，就別做。Battles 指出，在早期的這幾個月，休息和恢復比訓練更重要，因此請聆聽身體的需求。身體的反應通常都很誠實。
4. 天天回歸內心。
文字作者：Sara Gaynes Levy
攝影：Vivian Kim