如何加強你的日常訓練

01. 客觀評估情況。



你需要知道自己的起點在哪裡，才知道目的地要往哪裡去。舉例來說，擔任 Nike Master Trainer 的 Joslyn Thompson Rule 解釋道，如果你想要重新恢復快跑或經常跑 5K，你的第一步就會是半跑半走，看看跑完需要多久。如果你的目標是能再次經鬆完成伏地挺身，先趴下來看看你能做幾下。這又叫做基準訓練，讓你每次運動時都能測量自己進步多少。



警告：你可能會想比較目前的狀態和以前健美的自己。千萬別這樣做，Fearon 說這可能會讓你太執著於追求結果，心急而導致運動傷害。「當你意識到無法像過去做得那麼多，失望的心情經常會產生負面影響，並且拖垮你的動力，」他說。不僅如此，很多人會覺得訓練比實際上簡單，所以在體適能變差的情況下重拾運動，就可能感到更加沮喪，因而直接躺回沙發，再也不想起身了。你應該將過去化為動力：知道自己過去的健美狀態，並相信能東山再起。





02. 做好計畫並堅持下去。



搜集好食材、按部就班地照食譜做，(通常) 就能得到想要的結果。運動也是如此，精確地規劃運動的內容和方式，就比較可能獲得想要的成果。Fearon 說道，這能夠幫助你避免運動過度或超過負荷。即使面臨其他事物的干擾，如費時的專案、和伴侶吵架一週等，你也能待在正軌上。



要做出正確的計畫，問自己想重新開始做什麼，無論是維持運動習慣，或是重新掌握一項技術，都應好好好規劃。接著，試著列出每週目標 (如一週訓練三次)、每月目標 (如加強硬舉肌力)，以及每三個月的目標 (如破硬舉的個人紀錄)，Rothstein 建議至少提早一週計劃好訓練項目。



他建議最初的三到四週，先從兩三個中低強度的訓練啟動肌肉，減少受傷機會。接著，你可以每週增加一個訓練項目，一個接著一個，直到每週最多六個訓練項目，大約是巔峰狀態的運動量。一旦你能持續每週至少運動四天，就能恢復最多每週二到三次的訓練強度。



Rothstein 表示，做完過去會讓你痠痛的運動後，48 小時內幾乎或不會感到痠痛，就代表你已經準備好承受更多的重量，或可以加強活動了。至於有氧運動，Rothstein 建議一開始著重 30 到 45 分鐘的中強度的訓練，藉此增強心肺功能。你可以每週增加五分鐘的訓練，並在達到舒適的運動時間時，試著維持時間，同時增加強度。無論是加強速度、阻力或坡度，或縮短休息時間和減少休息次數都可以。