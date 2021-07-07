如何加強你的日常訓練

指導
正確地加強訓練
一陣子沒有運動了？別羞愧。只要按照這幾個秘訣，就能輕鬆安全地找回感覺並維持運動習慣。
無論是隔離、受傷、工作太累還是大搬家，不運動的理由有百百種。擔任 Nike Master Trainer 的 Courtney Fearon 表示，就連最熱衷運動的人偶爾也會鬆懈。
Alex Rothstein 在紐約理工學院的運動科學學程擔任承辦員，同時也是合格肌力與體能專家，他表示不運動的時間越長 (或很少運動)，無論是在神經、肌肉、骨骼、心血管、呼吸道和/或荷爾蒙方面，生理適應力就會越差，而且越難恢復。即使只有一週不運動，狀態也會變差。此時，大多數人都會明顯感受到差異，也就是覺得精神、心態和/或活動力變差，甚至是一次跑步、訓練或任何一種運動，都比有運動習慣來得更累人。
即使只有一週不運動，狀態也會變差。
Alex Rothstein
合格肌力與體能訓練專家
利物浦大學的研究顯示只要兩週不活動，就會導致肌肉流失、心肺適能降低、體脂肪增加、粒線體 (身體的能量來源) 功能衰退，以及健康疾病風險增高。
Rothstein 表示經過三週的閒置期 (無論是完全停止訓練或減少訓練)，你會需要短暫的緩衝期，才能恢復過去的運動強度，因為此時更容易過度使用而受傷，如脛骨痛或腿後肌群拉傷。如果超過六週以上沒有訓練，你應該認知到自己已經「訓練不足」，他說道。這並不是說你失去了所有的體適能、回到原點，而是你需要緩慢且謹慎地運動，才能安全有效地恢復先前的運動強度。
扎實的加強訓練應該是什麼樣子？這樣：
01. 客觀評估情況。
你需要知道自己的起點在哪裡，才知道目的地要往哪裡去。舉例來說，擔任 Nike Master Trainer 的 Joslyn Thompson Rule 解釋道，如果你想要重新恢復快跑或經常跑 5K，你的第一步就會是半跑半走，看看跑完需要多久。如果你的目標是能再次經鬆完成伏地挺身，先趴下來看看你能做幾下。這又叫做基準訓練，讓你每次運動時都能測量自己進步多少。
警告：你可能會想比較目前的狀態和以前健美的自己。千萬別這樣做，Fearon 說這可能會讓你太執著於追求結果，心急而導致運動傷害。「當你意識到無法像過去做得那麼多，失望的心情經常會產生負面影響，並且拖垮你的動力，」他說。不僅如此，很多人會覺得訓練比實際上簡單，所以在體適能變差的情況下重拾運動，就可能感到更加沮喪，因而直接躺回沙發，再也不想起身了。你應該將過去化為動力：知道自己過去的健美狀態，並相信能東山再起。
02. 做好計畫並堅持下去。
搜集好食材、按部就班地照食譜做，(通常) 就能得到想要的結果。運動也是如此，精確地規劃運動的內容和方式，就比較可能獲得想要的成果。Fearon 說道，這能夠幫助你避免運動過度或超過負荷。即使面臨其他事物的干擾，如費時的專案、和伴侶吵架一週等，你也能待在正軌上。
要做出正確的計畫，問自己想重新開始做什麼，無論是維持運動習慣，或是重新掌握一項技術，都應好好好規劃。接著，試著列出每週目標 (如一週訓練三次)、每月目標 (如加強硬舉肌力)，以及每三個月的目標 (如破硬舉的個人紀錄)，Rothstein 建議至少提早一週計劃好訓練項目。
他建議最初的三到四週，先從兩三個中低強度的訓練啟動肌肉，減少受傷機會。接著，你可以每週增加一個訓練項目，一個接著一個，直到每週最多六個訓練項目，大約是巔峰狀態的運動量。一旦你能持續每週至少運動四天，就能恢復最多每週二到三次的訓練強度。
Rothstein 表示，做完過去會讓你痠痛的運動後，48 小時內幾乎或不會感到痠痛，就代表你已經準備好承受更多的重量，或可以加強活動了。至於有氧運動，Rothstein 建議一開始著重 30 到 45 分鐘的中強度的訓練，藉此增強心肺功能。你可以每週增加五分鐘的訓練，並在達到舒適的運動時間時，試著維持時間，同時增加強度。無論是加強速度、阻力或坡度，或縮短休息時間和減少休息次數都可以。
03. 設定多個小目標。
如果不定期監督自己的進度，可能會忽略一些較小或較不明顯的改善，而想要舉白旗投降。「有時候進步很難看得見，」Fearon 說道。你可能會覺得自己遇到瓶頸，但實際上你的體力變好、打球時跳得更高，或是睡得更安穩了，這些都是你的勝利。你可以運用以下兩種方法評估自己的進度：
- Thompson Rule 說，每次運動後，問自己三個問題：哪裡做得不錯？哪裡需要改進？下次要怎麼做得更好？她說，這樣能迫使你在每一次的訓練中找出積極面，同時誠實面對自己，知道自己的狀態及可以改進哪些小地方，讓自己進步得更快。
Thompson Rule 說，連續運動幾週後，應該會開始感覺到體能恢復。不過，你應該給自己一個月的寬限期，把重點放在「將訓練型態重新融入你的生活」，她說道。像是找到最舒適的運動裝備、找出最方便的運動時間，以及對養成新習慣感到自在，知道不是一開始都能順利，而且可能需要做出調整，才能把它做對。
重點：恢復過去的訓練狀態並非易事，但訓練本來就不簡單。努力一定會有回報，你越快開始加強訓練，就會越快站上巔峰。
文字：Rozalynn Frazier
插圖：Gracia Lam