如何加強你的日常訓練

如果不定期監督自己的進度，可能會忽略一些較小或較不明顯的改善，而想要舉白旗投降。「有時候進步很難看得見，」Fearon 說道。你可能會覺得自己遇到瓶頸，但實際上你的體力已經變好、打球時跳得更高，或是睡得更安穩了，這些都是你的勝利。你可以運用以下兩種方法評估自己的進度：

Thompson Rule 說，每次運動後，問自己三個問題：哪裡做得不錯？哪裡需要改進？下次要怎麼做得更好？她說，這樣能迫使你在每一次的訓練中找出積極面，同時誠實面對自己，知道自己的狀態及可以改進哪些小地方，讓自己進步得更快。 Rothstein 建議每四到八週重複指標性運動計畫，檢視你整體的體能狀況如何。

Thompson Rule 說，連續運動幾週後，應該會開始感覺到體能恢復。不過，你應該給自己一個月的寬限期，把重點放在「將訓練型態重新融入你的生活」，她說道。找到最舒適的運動裝備、找出最方便的運動時間，並且願意調整新的例行計畫，找到最佳的步調。這樣一來，你才能持續運動下去。