核心強大對發揮表現的好處

其實，人體的核心至少由 30 條肌肉組成，要給個確切數字有點困難，因為有些專家認為核心包含了橫膈膜和骨盆底肌肉，甚至背闊肌和胸肌也算在內 (核心的定義在健身圈是頗具爭議的話題)。物理治療教授和俄亥俄州立大學臨床、機能和表現生物力學實驗室主任 Ajit Chaudhari 博士認為，以下是大家較認可的主要核心肌肉：

腹直肌

這是貫穿上下腹部的長條肌肉，可讓肋骨和骨盆向中間收緊，以利進行仰臥起坐和丟擲、跑步和跳躍等全身運動，同時也是廣為人知的「六塊肌」。腹直肌是由筋膜所生成，這個宛如保鮮膜的結締組織環繞在肌肉和內臟周圍，將肌肉劃分為六個或八個區塊 (補充說明：你可能已經有一點肌肉線條，而腹肌的明顯程度主要與覆蓋在肌肉外側的脂肪厚度有關)。

腹斜肌

腹斜肌位於腹直肌的兩側，這個同時有內外側的部位也叫做「側腹肌」，能讓你在練習對角線式仰臥起坐時扭轉身體。

腹橫肌及腰方肌

腹直肌和腹斜肌的底層是正背面皆有的深層核心肌群，例如功能宛如馬甲的腹橫肌 (簡稱 TA) 就是最深層的核心肌肉，它能壓縮腹腔並拉緊筋膜，形成強大的「網狀」組織。腰方肌 (簡稱 QL) 則位於下背部的兩側，可在側彎時幫助穩定整個脊椎。

豎脊肌及多裂肌

豎脊肌是下背部最明顯的肌肉，可幫助伸展和側彎。多裂肌是下背部較小的深層肌群，這個小肌肉從下背部一路延伸至頭骨，有助於拉伸下背部，且能讓脊椎保持直挺、避免彎曲。

此外，還有腰大肌、髖內收肌群、髖外展肌群、臀大肌等其他肌肉，但這些肌肉與下半身機能較為相關，不屬於「所謂的」核心肌群。