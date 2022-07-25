安慰際效應成立 - 理由說明如下

如果另一半泡了一壺咖啡，你喝了一半才發現裡頭裝的是低咖啡因咖啡，但你仍然感到活力充沛且效率滿滿，那你會停止飲用嗎？你的答案或許沒那麼重要，因為更重要的是沒有咖啡因就讓你增強活力的現象：「安慰劑效應」。



專精運動恢復的澳洲天主教大學副教授 Shona Halson 博士說：「安慰劑效應是指某人因對某種干預活動的信念而體驗到正向結果，並不是干預活動本身的特性發揮了效用。」這也表示，即使根本沒有證據能支持你的觀點，只要你對自己正在嘗試的事物深信不疑，就會帶來正向的結果。



許多運動員在嘗試令人興奮的新恢復技巧時，或多或少都受到安慰劑效應的影響，進而在訓練方面取得進步，即使他們自己並沒有意識到一點。儘管這些方法大多很受歡迎，包括震動按摩槍 (可想成是附有泡棉球的電鑽) 和冷凍療法 (在冰冷的房間進行冷卻)，但這些方法可能同時兼具生理效益和心理上的體驗，而有時後者效果還大於前者。



以壓力襪為例，這類產品大肆宣稱能減輕運動後的腫脹和痠痛。但近期發表在《運動醫學公開取用期刊》的一篇系統性科學文獻綜述指出，穿著壓力襪的受試者體驗到較輕微的肌肉痠痛感，但在肌肉損傷或發炎指標方面卻沒有任何效益。另一項在《國際運動生理學與表現期刊》發布的研究發現，如果運動員相信有效，便可進一步強化襪子的恢復效果。



此外還有氣壓式循環機，就像為你的手臂和腿部打上軟石膏。研究人員在《國際運動科學期刊》中指出，安慰劑效應或許有助說明為何受試者會反映，比起穿上傳統須持續穿著的壓力套，使用氣壓式循環機讓他們可更快從延遲性肌肉痠痛中恢復，同時也減少疼痛感。(或許氣壓式循環機的高科技外觀看起來更有說服力也說不定。)



類似的結論也適用於其他恢復法，例如冰浴和按摩：有些研究發現，大多數受試者在相信療法有效時會有更佳的結果，這再次證明大腦對我們的進步扮演了重要的角色。