安慰際效應成立 - 理由說明如下

安慰劑效應背後的心理學

這是否代表這些人的體驗是假的呢？Halson 表示，不完全如此。 感受或許來自你的腦袋，但它的影響是千真萬確的。



美國國家衛生總署補充和整合醫學中心的情感神經科學與疼痛調查員 Lauren Atlas 博士說明：「安慰劑效應通常和期望有關，由前額葉皮質所掌管。該區域與其他會釋放化學物質並影響身體反應的區域相連，例如腦內啡 (『好心情』荷爾蒙)。」她表示，安慰劑有很多種，有些會啟動你的類鴉片系統，讓疼痛的訊號無法到達大腦，而有些則會改變情緒，讓你感到更放鬆。



不過，安慰劑效應會那麼常出現在恢復的研究中還有另一個理由。 Halson 說：「在運動中，輸贏可能只有毫米之差。而大多數認真的運動員會用盡各種方式，為的就是讓自己取得優勢，」尤其是像穿襪子這麼簡單的事。



Halson 也補充，儀式感可強化安慰劑效應的潛力。 她說：「大多數的恢復技術是非常感官的體驗。」因此，如果每次你泡完冰浴或在肌肉上擦上清涼的凝膠後，一邊發抖，一邊覺得自己正在做對身體有益的事，那這樣的信念及激發出來的信心，便能為你之後的表現帶來力量。Halson 表示，當你越希望某個方法發揮效果，你越有可能相信它能讓你如願以償。