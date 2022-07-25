安慰際效應成立 - 理由說明如下

善用安慰劑效應
指導
當大腦認為某種恢復方式有助於進步時，究竟是否真有科學上的支持，或許對身體來說沒那麼重要。
- 安慰劑效應指的是，不論科學的觀點是什麼，都堅信某項事物是有效的，進而體驗到這個成效。
- 冰浴這類方法的效果並沒有獲得太多研究支持，不過，當你在泡冰浴時，大腦還是可能會釋放腦內啡，幫助你進步。
- 不妨聽聽其他人對某項技巧的優點有什麼看法，讓你在實行後獲得更大的效益。
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如果另一半泡了一壺咖啡，你喝了一半才發現裡頭裝的是低咖啡因咖啡，但你仍然感到活力充沛且效率滿滿，那你會停止飲用嗎？你的答案或許沒那麼重要，因為更重要的是沒有咖啡因就讓你增強活力的現象：「安慰劑效應」。
專精運動恢復的澳洲天主教大學副教授 Shona Halson 博士說：「安慰劑效應是指某人因對某種干預活動的信念而體驗到正向結果，並不是干預活動本身的特性發揮了效用。」這也表示，即使根本沒有證據能支持你的觀點，只要你對自己正在嘗試的事物深信不疑，就會帶來正向的結果。
許多運動員在嘗試令人興奮的新恢復技巧時，或多或少都受到安慰劑效應的影響，進而在訓練方面取得進步，即使他們自己並沒有意識到一點。儘管這些方法大多很受歡迎，包括震動按摩槍 (可想成是附有泡棉球的電鑽) 和冷凍療法 (在冰冷的房間進行冷卻)，但這些方法可能同時兼具生理效益和心理上的體驗，而有時後者效果還大於前者。
以壓力襪為例，這類產品大肆宣稱能減輕運動後的腫脹和痠痛。但近期發表在《運動醫學公開取用期刊》的一篇系統性科學文獻綜述指出，穿著壓力襪的受試者體驗到較輕微的肌肉痠痛感，但在肌肉損傷或發炎指標方面卻沒有任何效益。另一項在《國際運動生理學與表現期刊》發布的研究發現，如果運動員相信有效，便可進一步強化襪子的恢復效果。
此外還有氣壓式循環機，就像為你的手臂和腿部打上軟石膏。研究人員在《國際運動科學期刊》中指出，安慰劑效應或許有助說明為何受試者會反映，比起穿上傳統須持續穿著的壓力套，使用氣壓式循環機讓他們可更快從延遲性肌肉痠痛中恢復，同時也減少疼痛感。(或許氣壓式循環機的高科技外觀看起來更有說服力也說不定。)
類似的結論也適用於其他恢復法，例如冰浴和按摩：有些研究發現，大多數受試者在相信療法有效時會有更佳的結果，這再次證明大腦對我們的進步扮演了重要的角色。
安慰劑效應背後的心理學
這是否代表這些人該懷疑自己的體驗呢？Halson 表示，一點也不。感受或許來自你的腦袋，但它的影響是千真萬確的。
美國國家衛生總署補充和整合醫學中心的情感神經科學與疼痛調查員 Lauren Atlas 博士說明：「安慰劑效應通常和期望有關，由前額葉皮質所掌管。該區域與其他會釋放化學物質並影響身體反應的區域相連，例如腦內啡 (『好心情』荷爾蒙)。」她表示，安慰劑有很多種，有些會啟動你的類鴉片系統，讓疼痛的訊號無法到達大腦，而有些則會改變情緒，讓你感到更放鬆。
不過，安慰劑效應會那麼常出現在恢復的研究中還有另一個理由。Halson 說：「在運動中，輸贏可能只有毫秒之差。而大多數認真的運動員會用盡各種方式，為的就是讓自己取得優勢，」尤其是像穿襪子這麼簡單的事。
Halson 也補充，儀式感可強化安慰劑效應的潛力。她說：「大多數的恢復技巧是非常感官的體驗。」因此，如果每次你泡完冰浴或在肌肉上擦上清涼的凝膠後，一邊發抖，一邊覺得自己正在做對身體有益的事，那這樣的信念及激發出來的信心，便能為你之後的表現帶來力量。Halson 表示，當你越希望某個方法發揮效果，你越有可能相信它能讓你如願以償。
善用安慰劑效應，增加自我優勢
仍在觀望新的恢復策略嗎？Atlas 表示，如果帶著懷疑，可能就會有不好的體驗，或是專家所稱的「反安慰劑效應」。最好的做法就是敞開心胸，並確定你是為了適當的理由使用適合的工具或方法，不論是震動治療的按摩槍，還是電刺激，其用意都是提升恢復的效果，而非治療嚴重的身體問題。Halson 說：「如果你面對的是深層的問題或傷痛，最好尋求專業人士的協助。」
在社群媒體或網路上看到令你好奇的事物？Halson 建議，可以和其他人討論，例如你超好動的朋友，或已體驗過各種恢復技巧的物理治療師，聽聽他們的想法。如果有人因某項技巧的效果而興奮不已，會讓你更容易相信該項方法的效果。
自我意識不用太強，但如果你相信安慰劑效應本身是真實有效的，便更有可能體驗到它的效果和進步的結果。是的，安慰劑效應也能靠安慰劑效應撐起來的，這多酷啊！
文字：Ashley Mateo
插圖：Gracia Lam