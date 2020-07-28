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基礎：恢復的 4 個秘訣

每個人都需要時間恢復身心，好讓身體肌肉修復重建，心靈獲得充分休息與平靜。對此，擁有運動物理治療臨床執照，且身兼 Nike Performance Council 成員的 Sue Falsone 認為，「這不只是休息時間，也是訓練計畫中不可或缺的重要環節。」

恢復的 4 個秘訣

在本文中，Falsone 將分享健身後恢復的四個基礎方法，幫助你的身心做足準備，迎接下一次的運動計畫。

  1. 緩和運動，放鬆身體
    健身完後立即花幾分鐘的時間伸展肢體，有助於改善血液循環和靈活度。如果有疼痛不適的地方，則可以使用按摩滾輪或硬式按摩球來舒緩健身後的痠痛症狀。此外，建議你透過按摩 (即使由伴侶提供非專業級按摩亦可) 獲得上述恢復效果，還可刺激身體分泌能產生「舒適感」的荷爾蒙催產素。
  2. 健康飲食
    水果、蔬菜、蛋白質和健康脂肪是身體自我修復的基礎元素。另外，你也需要補充身體因排汗而流失的電解質，這類微量礦物質 (例如鎂或硒) 對身體相當重要，可以透過椰子水、香蕉和某些低糖運動補給品來補充。
  3. 充分休息，練習深呼吸
    進行高強度訓練時，你的身體會使用交感神經系統，這好比身體正處於非戰即逃的緊繃模式。然而，只有在身體使用副交感神經系統，或處於休息消化狀態時，身心才能進行恢復。此時結合呼吸的冥想能幫助你快速轉換狀態，不妨在健身後試試以下練習：呼吸時心裡默數四秒，暫停四秒，吐氣四秒，再暫停四秒，然後再重複整個流程三次。
  4. 優質睡眠
    當你睡覺時，身體會分泌人類生長激素 (HGH)，有助於調節身體組成和新陳代謝。另一種稱為皮質醇的賀爾蒙則負責調節睡眠起床週期。這種賀爾蒙可讓你在早上保持活力充沛，但若作息不規律，也可能導致晚上難以入眠。因此，為了讓賀爾蒙保持平衡狀態，建議你在固定時間就寢並維持至少七個小時的睡眠時間。

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