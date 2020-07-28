什麼是按摩槍？需要備上一把嗎？

按摩槍還是一個初登場的新角色，尚無相關的科學研究檢視。不過，發表於《臨床及診斷研究期刊》(Journal of Clinical and Diagnostic Research) 的一項研究發現，和什麼都沒做的受試者比起來，嘗試 5 分鐘震動療法或 15 分鐘按摩的受試者表示，他們在運動後 72 小時內明顯覺得肌肉比較不會痠痛。此外，和按摩那一組相比，使用震動裝置的受試者在運動後 24 小時內恢復得更快。



按摩槍對訓練頻率高、強度大的人來說效果更是明顯。Helms 表示，按摩槍不僅可以達到快速恢復的效果，在運動前使用按摩槍放鬆筋膜也能提高動作幅度。按摩槍也很適合為比賽訓練的人，因為這可以舒緩緊繃感，進而避免過度使用造成的傷害，此外，容易產生肌肉結節和局部疼痛的人也很適合使用。Helms 說：「標準的按摩滾輪無法帶來這麼深層或局部按摩組織的效果，雙手的動作速度更比不過馬達槍頭。」



以下須知提供給擁有按摩槍或正在考慮入手的人參考：