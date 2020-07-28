什麼是按摩槍？需要備上一把嗎？

想像一下電鑽和恢復球加在一起會變出什麼玩意兒？就是這個出現在健身房按摩滾輪旁、物理治療師工具寶庫裡，或心愛教練貼在社群動態上的詭異裝置：按摩槍。價格從 3000 到 18000 元都有，但這究竟是什麼？到底是給誰用的？
首先，先來瞭解按摩槍的運作原理。附在橡膠和/或泡棉頭上的馬達靠電池供電，可以產生每秒約 40 次的高頻震動捶打 (依裝置而異)。槍頭會以順暢、強烈的力道捶打肌肉，稱為捶打療法。
Paul Helms 是聖路易和費城 Helms Performance 的創辦人，也是領有執照的按摩治療師，他經常使用按摩槍為運動員按摩，他表示：「我們認為這個力道能讓身體結締組織 (也就是筋膜) 裡硬梆梆的物質變得柔軟，也就是讓肌肉周圍的筋膜變得更柔韌，藉此舒緩肌肉的僵硬感。」
這當中可能也涉及到神經效應，Helms 解釋說：「按摩肌肉時，實際上肌肉並不會立刻放鬆，但震動敲擊會讓肌腱裡的感覺神經元偵測到肌腱張力增加，並將訊號傳送到大腦，大腦處理訊號後會下達指令要肌肉放鬆。」
「我們認為這個力道能讓身體結締組織 (也就是筋膜) 裡硬梆梆的物質變得柔軟。」
Paul Helms，Helms Performance 創辦人、合法按摩治療師
按摩槍還是一個初登場的新角色，尚無相關的科學研究檢視。不過，發表於《臨床及診斷研究期刊》(Journal of Clinical and Diagnostic Research) 的一項研究發現，和什麼都沒做的受試者比起來，嘗試 5 分鐘震動療法或 15 分鐘按摩的受試者表示，他們在運動後 72 小時內明顯覺得肌肉比較不會痠痛。此外，和按摩那一組相比，使用震動裝置的受試者在運動後 24 小時內恢復得更快。
按摩槍對訓練頻率高、強度大的人來說效果更是明顯。Helms 表示，按摩槍不僅可以達到快速恢復的效果，在運動前使用按摩槍放鬆筋膜也能提高動作幅度。按摩槍也很適合為比賽訓練的人，因為這可以舒緩緊繃感，進而避免過度使用造成的傷害，此外，容易產生肌肉結節和局部疼痛的人也很適合使用。Helms 說：「標準的按摩滾輪無法帶來這麼深層或局部按摩組織的效果，雙手的動作速度更比不過馬達槍頭。」
以下須知提供給擁有按摩槍或正在考慮入手的人參考：
對入手奢華的恢復工具沒興趣嗎？沒問題，Helms 表示，使用長曲棍球或高爾夫球也能為需要之處提供有效的按摩效果，而且成本低很多。