說到「自我照顧」,你是否會想到「泡泡浴以及在厚厚的毯子下,一部接一部地看電影」?如果是,你沒有錯,但很可能因此錯失機會。麻薩諸塞州的自我照顧專家、教育顧問兼作家 Theresa Melito-Conners 博士表示:「自我照顧是每天持續關懷自己的基本方法,包括身體、情緒和心理上的健康,讓你能全力以赴、全面發揮。」



英國心理學會副研究員,同時也是《This Is for You:A Creative Toolkit for Better Self-Care》一書作者 的 Ellen Bard 表示,自我照顧不只是寵自己,也可以是做不愉快但最終對自己有益的事情 (例如看牙醫),或是給自己當下所需的事物 (像是用餐休息)。Bard 表示,這麼做就更能好好為自己補充能量,為工作、訓練和人際關係全力以赴。與其浪費時間強迫自己冷靜下來,不如給自己一些內在資源,解決你不想心煩的問題。這就像拼好缺片的拼圖,而不是把拼不進去的拼圖堆在一起,妄想拼成別種圖案。