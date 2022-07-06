說到「自我照顧」，你是否會想到「泡泡浴以及在厚厚的毯子下，一部接一部地看電影」？如果是，你沒有錯，但很可能因此錯失機會。麻薩諸塞州的自我照顧專家、教育顧問兼作家 Theresa Melito-Conners 博士表示：「自我照顧是每天持續關懷自己的基本方法，包括身體、情緒和心理上的健康，讓你能全力以赴、全面發揮。」當你各方面都處於巔峰狀態時，就更能突破生活大大小小的阻礙。



英國心理學會副研究員，同時也是《This Is for You：A Creative Toolkit for Better Self-Care》一書作者的 Ellen Bard 表示，自我照顧不只是寵自己，也可以是做不愉快但最終對自己有益的事情 (例如看牙醫)，或是給自己當下所需的事物 (像是午休)。Bard 表示，不論哪一種，自我照顧都可以讓你好好地補充能量，為工作、訓練和人際關係全力以赴。與其浪費時間和精力強迫自己冷靜下來，不如給自己一些內在資源，解決你不想心煩的問題。這就像拼好缺片的拼圖，而不是把拼不進去的拼圖堆在一起，妄想拼成別種圖案。



Bard 指出，真正瞭解自己才能好好照顧自己。她表示：「能滋養身心的事物，對每個人來說可能不太一樣，此刻需要的，下一刻可能發揮不了作用。自我照顧是和自己有更深層的連結，傾聽內心、大腦和身體的需求。」



根據當下需求調整自我照顧的活動非常重要。做對了，你就會躍躍欲試想要達成目標。不妨試試這份根據專家見解撰寫的指南。