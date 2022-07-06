萬用的自我照顧解方
指導
不論你有幾百個問題，有了這份指南，事情再糟糕也不會妨礙你進步。
- 自我照顧不只是星期六做做美甲，這指的是經常滋養自己。
- 根據當下的需要打造活動。比起按摩，活力滿點的運動計畫可能更具舒緩效果。
- 寫下感恩清單，加上其他專家提供的秘訣，克服情緒障礙，保持健康。
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說到「自我照顧」，你是否會想到「泡泡浴以及在厚厚的毯子下，一部接一部地看電影」？如果是，你沒有錯，但很可能因此錯失機會。麻薩諸塞州的自我照顧專家、教育顧問兼作家 Theresa Melito-Conners 博士表示：「自我照顧是每天持續關懷自己的基本方法，包括身體、情緒和心理上的健康，讓你能全力以赴、全面發揮。」當你各方面都處於巔峰狀態時，就更能突破生活大大小小的阻礙。
英國心理學會副研究員，同時也是《This Is for You：A Creative Toolkit for Better Self-Care》一書作者的 Ellen Bard 表示，自我照顧不只是寵自己，也可以是做不愉快但最終對自己有益的事情 (例如看牙醫)，或是給自己當下所需的事物 (像是午休)。Bard 表示，不論哪一種，自我照顧都可以讓你好好地補充能量，為工作、訓練和人際關係全力以赴。與其浪費時間和精力強迫自己冷靜下來，不如給自己一些內在資源，解決你不想心煩的問題。這就像拼好缺片的拼圖，而不是把拼不進去的拼圖堆在一起，妄想拼成別種圖案。
Bard 指出，真正瞭解自己才能好好照顧自己。她表示：「能滋養身心的事物，對每個人來說可能不太一樣，此刻需要的，下一刻可能發揮不了作用。自我照顧是和自己有更深層的連結，傾聽內心、大腦和身體的需求。」
根據當下需求調整自我照顧的活動非常重要。做對了，你就會躍躍欲試想要達成目標。不妨試試這份根據專家見解撰寫的指南。
4. 真的超級生氣時：試試冥想或深呼吸
憤怒指數升高時，不能只是掩蓋怒火。Melito-Conners 表示：「簡短的冥想 (短短五分鐘也行) 或是一些深呼吸運動，都有助於讓神經系統平靜下來，讓思慮清晰，重新恢復平衡。如果可能的話，試著找出是什麼讓你怒氣沖沖。」這麼做能幫助你成熟理性地面對問題，或者讓你釋懷並繼續前進 (後者通常更好)。
氣到無法樂在其中？勇敢承認這樣的感受。Melito-Conners 表示：「如果怒火攻心，就活動一下身體。走一走、聽聽喜歡的歌曲，或是唱歌跳舞來改變心情。」接著做冥想或呼吸練習，讓自己更冷靜，繼續做更快樂的自己。
5. 失望難過時：列一張感恩清單
Leslie 表示：「有許多出色的研究發現，持續寫感恩日記的人對生活比較滿足，也比較有自信。」小聲告訴你：寫日記不代表得坐下來看著日記本好幾個小時。Melito-Conners 說：「或許可以每天花幾分鐘時間寫下兩三件心懷感激的事情，或是在 Google 文件上持續做跑步清單，也可以在手機上寫備忘錄。發現自己情緒低落時，可以看看這些清單，想想所有應該心懷感激的事情。」
這一切終究都是為了找出適合自己的方式。如果這些建議無法幫助你克服健康之旅遇到的阻礙，請繼續嘗試，直到找到能讓你感覺更好的方式。Bard 表示，想要讓事情簡單一點，可以不斷問問自己「現在真正需要的是什麼」以及「之後的我需要什麼」。最終，你應該就能為「自己」做好自我照顧。
文字：Celia Shatzman
插圖：Xoana Herrera