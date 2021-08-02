說到「自我照顧」，你是否會想到「泡泡浴以及在厚厚的毯子下，一部接一部地看電影」？如果是，你沒有錯，但很可能因此錯失機會。麻薩諸塞州的自我照顧專家、教育顧問兼作家 Theresa Melito-Conners 博士表示：「自我照顧是每天持續關懷自己的基本方法，包括身體、情緒和心理上的健康，讓你能全力以赴、全面發揮。」



英國心理學會副研究員，同時也是《This Is for You：A Creative Toolkit for Better Self-Care》一書作者 的 Ellen Bard 表示，自我照顧不只是寵自己，也可以是做不愉快但最終對自己有益的事情 (例如看牙醫)，或是給自己當下所需的事物 (像是用餐休息)。Bard 表示，這麼做就更能好好為自己補充能量，為工作、訓練和人際關係全力以赴。與其浪費時間強迫自己冷靜下來，不如給自己一些內在資源，解決你不想心煩的問題。這就像拼好缺片的拼圖，而不是把拼不進去的拼圖堆在一起，妄想拼成別種圖案。