指導

萬用的自我照顧解方

不論你有幾百個問題，有了這份指南，就能好好地給自己足夠的關愛。

上一次更新：August 5, 2021
如何提升自我照顧

說到「自我照顧」，你是否會想到「泡泡浴以及在厚厚的毯子下，一部接一部地看電影」？如果是，你沒有錯，但很可能因此錯失機會。麻薩諸塞州的自我照顧專家、教育顧問兼作家 Theresa Melito-Conners 博士表示：「自我照顧是每天持續關懷自己的基本方法，包括身體、情緒和心理上的健康，讓你能全力以赴、全面發揮。」

英國心理學會副研究員，同時也是《This Is for You：A Creative Toolkit for Better Self-Care》一書作者 的 Ellen Bard 表示，自我照顧不只是寵自己，也可以是做不愉快但最終對自己有益的事情 (例如看牙醫)，或是給自己當下所需的事物 (像是用餐休息)。Bard 表示，這麼做就更能好好為自己補充能量，為工作、訓練和人際關係全力以赴。與其浪費時間強迫自己冷靜下來，不如給自己一些內在資源，解決你不想心煩的問題。這就像拼好缺片的拼圖，而不是把拼不進去的拼圖堆在一起，妄想拼成別種圖案。

「自我照顧是和自己有更深層的連結，傾聽內心、大腦和身體的需求。」

Ellen Bard
英國心理學會副研究員

Bard 指出，真正瞭解自己才能好好照顧自己。她表示：「能滋養身心的事物，對每個人來說可能不太一樣，此刻需要的，下一刻可能發揮不了作用。自我照顧是和自己有更深層的連結，傾聽內心、大腦和身體的需求。」

因此，根據當下需求調整自我照顧的活動非常重要。試試這份基於專家見解的指南。

1. 感到難以承受時：在行程中塞入活力滿點的運動計畫

舒緩的按摩或許像是你會需要的休息，放下一切事情放鬆一下。不過，Melito-Conners 表示，如果在師傅按摩背部時，還是在腦海裡細數待辦清單，事後可能會覺得更加不堪重負。

Melito-Conners 建議換個方式，試試能提振精神和釋放壓力的運動。可以是五分鐘的舞蹈派對、舉重訓練、繞著街區衝刺跑，或是激烈的瑜伽流動。Melito-Conners 表示，只要動動身體和提高心率幾分鐘，就能增強體力、提升活力，讓你準備好處理專案或解決問題。研究也顯示，任何類型的運動都能提高自信。活力加上自信，是搞定麻煩事的強力組合。

如何提升自我照顧

2. 睡眠品質不良時：泡個澡

壓力和失眠息息相關，不過小睡一下 (疲憊時典型的自我照顧方式) 其實會造成反效果。亞特蘭大的合格心理學家兼心理學博士 Rebecca Leslie 指出，白天睡覺可能會讓生理時鐘出問題，讓你無法在就寢時間好好入眠。

那該怎麼辦？泡個熱水澡。《睡眠醫學評論》上發表的一項研究發現，就寢前泡澡一到兩個小時，有助於更快入睡，也能讓睡眠品質更好。Leslie 表示，這麼做能刺激身體的體溫調節系統，有助於降低核心體溫，讓你更容易入睡。「躺在浴缸裡也很平靜，有助於為睡眠營造好心境，因為這能讓你在睡前放鬆、靜下心來，中斷和外界的連結。」

3. 感到焦慮不安時：打電話給朋友

穿上睡袍喝杯紅酒放鬆一下，或是看場比賽，通常不是讓躁動的心安靜下來的最佳解方，因為思緒可能還是會繼續轉個不停。打電話給朋友可能更能提振精神、更安心。

Bard 表示：「焦慮通常是因為擔心未來，和朋友聊聊，獲得不同的觀點，並請他們協助你規劃，更能讓你獲得掌控感。」她補充說，提醒自己有人為你撐腰也能讓你感到放心。即使朋友無法幫助我們解決棘手難題，有時知道身後有人支持就夠了。

4. 真的超級生氣時：試試冥想或深呼吸

憤怒指數升高時，不能只是掩蓋怒火。Melito-Conners 表示：「簡短的冥想 (短短五分鐘也行) 或是一些深呼吸運動，都有助於讓神經系統平靜下來，讓思慮清晰，重新恢復平衡。如果可能的話，試著找出是什麼讓你怒氣沖沖。」這麼做能幫助你成熟理性地面對問題，或者讓你釋懷並繼續前進 (後者通常更好)。

氣到無法樂在其中？勇敢承認這樣的感受。Melito-Conners 表示：「如果怒火攻心，就活動一下身體。走一走、聽聽喜歡的歌曲，或是唱歌跳舞來改變心情。」接著做冥想或呼吸練習，讓自己更冷靜，繼續做更快樂的自己。

5. 失望難過時：列一張感恩清單

Leslie 表示：「有許多出色的研究發現，持續寫感恩日記的人對生活比較滿足，也比較有自信。」小聲告訴你：寫日記不代表得坐下來面對日記本好幾個小時。Melito-Conners 說：「或許可以每天花幾分鐘時間寫下二到三件心懷感激的事情，或是在 Google 文件上持續做跑步清單，也可以在手機上寫備忘錄。發現自己陷入情緒低落時，可以看看這些清單，想想所有應該心懷感激的事情。」


這一切終究都是為了找出適合自己的方式。如果這些建議無法為你帶來理想的成果，請繼續嘗試，直到找到能讓你感覺更好的方式。Bard 表示，想要讓事情簡單一點，可以不斷問問自己「現在真正需要的是什麼」以及「之後的我需要什麼」。最終，你應該就能為「自己」做好自我照顧。

文字：Celia Shatzman
插圖：Xoana Herrera

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