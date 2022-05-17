孕期背痛怎麼辦？ 你可能需要調整姿勢

看過那些很老套的圖庫照片嗎？照片上的孕婦挺著肚子、拱著背、膝蓋鎖死，並揉著下背部。懷孕初期，你可能會覺得「這也太誇張了」。不過，隨著懷孕時間變長，你的想法可能會變成「很高興有人注意到孕婦的辛苦」。



懷孕時姿勢發生改變是很常見的情況，這部分是因為腹部隆起改變了身體的重心，自然的體重增加也影響了你活動的方式。Brianna Battles 是愛達荷州伊格爾的合格肌力與體能訓練專家，同時也是 Pregnancy & Postpartum Athleticism (懷孕及產後運動協調性) 的創始人，她指出，問題在於，懷孕時太常處於不理想的姿勢 (像是圖庫照片中的姿勢)，會造成惱人的問題，其中最大的一個問題就是讓下背部承受不必要的壓力。這會導致當前出現更多的疼痛，之後也可能會讓身體活動出狀況。



臨床博士、科羅拉多泉的骨盆健康物理治療師暨 FEM Physical Therapy (女性物理治療) 創始人 Laurel Proulx 博士表示：「孕期對所有的姿勢肌都是一大考驗。」(順帶一提，姿勢肌包括核心、上背部和肩部等部位，負責支撐身體並讓身體挺直。) 其他肌肉可能必須分攤這些額外的壓力。這時你可能會注意到自己的姿勢發生了以下變化，Proulx 指出，所有這些變化都可能會導致不適：

寬站姿 (雙腳張得開開的，腳尖朝外)。這會限制髖部和上半身正常的活動力，也可能會影響走路時手臂的正常擺動。

(雙腳張得開開的，腳尖朝外)。這會限制髖部和上半身正常的活動力，也可能會影響走路時手臂的正常擺動。 拱背 ，這是因為核心肌肉疲乏無力，難以將肋骨維持在骨盆上方。接著，下背痛就會來報到。

，這是因為核心肌肉疲乏無力，難以將肋骨維持在骨盆上方。接著，下背痛就會來報到。 尾椎骨收緊捲起 ，這基本上和拱背相反，沉重的腹部會讓你試著過度補償，將髖部往後帶，此時就會出現這個姿勢。這會壓迫並讓臀部的骨盆底肌肉收緊變短，而這不會是你生產分娩想要出現的情況。

，這基本上和拱背相反，沉重的腹部會讓你試著過度補償，將髖部往後帶，此時就會出現這個姿勢。這會壓迫並讓臀部的骨盆底肌肉收緊變短，而這不會是你生產分娩想要出現的情況。 圓肩，造成的原因可能是胸部變大讓胸肌承受了新的壓力 (當你起身站立，雙手放在身體兩側時，如果發現手的背面朝向前方、肩胛骨被前引拉往外側，或是肩膀看起來向前縮，你就有圓肩問題)。這和上背部及頸部疼痛有關。