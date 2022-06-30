運動計畫該安排多長時間才理想？

極力推崇零食運動法的 Nike 訓練員 Joe Holder 表示，只要在允許的時間範圍內，選擇對自己最有效的健身方式，就能維持肌力和肌肉線條，甚至更上一層樓。這種運動方式的要點有二。



第一：認真看待每一次的短時間運動，而且要比長時間的健身訓練來得更加賣力。身體一旦火力全開，就會動用更多快肌纖維來完成快速且具爆發力的動作，例如衝刺、跳躍和奧林匹克式舉重。Gibala 指出，只要將長時間訓練切成好幾段，分次在不同時間加總完成即可。



Holder 舉例說，比如你打算在健身房完成三組各 10 下的伏地挺身動作，但你就是抽不出時間。與其在當天抽空做完三組各 10 下的伏地挺身，不如在力竭範圍內全力以赴，能做幾下是幾下 (但姿勢力求正確)，並在允許的時間內，能完成幾組是幾組。另一種調高運動強度的辦法，就是放慢每個重複動作，以便拉長肌肉處在張力下的時間。肌肉運作的時間越久，鍛鍊得就越強健。



第二：執行較複雜的動作，像是原地抬腿跑、蜘蛛人式伏地挺身或是火箭推 (深蹲推舉) 等。這些動作能一次連動到多個肌肉群，將迷你版每日訓練計畫的效益發揮到最大。