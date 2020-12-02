沒有神奇的食物可以讓你更快 (很掃興，我們知道)。但食用蛋白質和碳水化合物的組合，例如在跑步、健身或比賽前一小時內吃一顆全熟的水煮蛋搭配一塊水果，可讓你的表現有加乘效果。 合格營養師兼 Precision Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 說：「蛋白質有助穩定血糖濃度，而且可預防不必要的肌肉損傷，而碳水化合物則提供容易取得的燃料，因此你不是在沒有糖原儲存或是仰賴前一日糖原儲存的情況下跑步，那樣的效果並不好。」這組食物可幫助你感到更活力充沛，可加快速度，並讓你更有能力去維持。



飲料也可以是一種啟動開關，例如喝咖啡或茶。Maciel 說：「咖啡因可刺激大腦，讓你在精神上更有警覺度，跑得更快。此外，有些研究也顯示咖啡因可使 RPE 降低。」《運動科學與醫學期刊》所發布的一項研究發現，事實上，攝取咖啡因有助訓練有素的業餘跑者在 5 公里的計時賽中速度加快 1%。在每一秒都很重要的運動中，這並非小事。Maciel 建議在出發前 1 小時，體重約每 0.45 公斤可啜飲 1.5 毫克的咖啡 (對 68 公斤的運動員來說，即轉換成約 225 毫克的咖啡因，或約兩杯的咖啡)。



不是咖啡愛好者？ 可試著喝一小杯的甜菜汁：一項研究發現，這麼做的跑者可在 5 公里的比賽中減少 1.5% 的時間；另一項小研究則指出，在賽前連續七天喝甜菜汁可加快衝刺時間。甜菜汁富含硝酸鹽，Maciel 解釋：「研究顯示甜菜汁可促進血液流動，改善肺部功能並強化肌肉收縮」，這些都是速度的關鍵要素。