安排睡眠時間

最後,睡眠也很重要。睡眠專家兼《睡眠解方:如何對症下藥消除失眠問題》(The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It) 作者 W. Chris Winter 醫學博士表示,如果沒有一夜好眠,你在健身房做什麼效果都不會好。 這是因為睡眠不佳或不足會明顯影響新陳代謝,尤其是有助肌肉增長的代謝作用。



身為運動員,你需要的睡眠時間可能會比一般建議的七至九小時更長。 根據《睡眠》期刊發布的一項小研究,籃球員將總睡眠時間延長至每晚至少 10 小時,並持續五至七週後,衝刺速度確實有變快。這或許值得實驗,可持續二至三週早點就寢,看看速度是否有進步。如果你很難早睡,Winter 建議可以設定就寢提醒,就像設定早上的鬧鐘一樣。