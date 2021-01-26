強化心臟並培養一輩子的跑步習慣

好消息是，即使心臟因為運動習慣 (或缺乏運動) 有所改變，我們隨時可以讓心臟變得更強健。只要規律進行四到六週的耐力運動 (根據美國運動醫學會的紀錄為每週 150 分鐘)，便能改善心血管健康，你會發現跑步或爬樓梯變得輕鬆許多，這要歸功於耐力運動促進左心室擴張。此外，服務於密西根州皇家橡比蒙特醫院的心臟疾病預防與心臟復甦計畫主任 Barry Franklin 博士指出，你的運動里程也會促使微小血管及能量產生細胞的數量增加，因而提升動脈輸氧量。



如果你想要觀察實際的改善情況，請在活動紀錄中記下休息時的心率。在耐力運動的休息期間，心率會隨之下降，讓心臟有更多時間傳輸血液。結果不僅能提升有氧及健身運動的表現，對你的長期健康也有所助益：Franklin 指出，靜止心率若能以每分鐘 10 次 (10 bpm) 的區間減少，將能使罹患心臟疾病的風險及全因死亡率降低百分之 15 到 20。他也提到，最健康的運動員的靜止心率介於每分鐘 40 到 65 次，而美國心臟協會則認定正常值介於每分鐘 60 到 100 次之間。



當然，重量訓練也是完整健身計畫中的重要環節，Franklin 提到，重量訓練不但能增進肌力、肌耐力、胰島素敏感性，還可提升除脂體重和新陳代謝。對此，Lieberman 也有所補充：「如果我們只做那些運動，可能會因此付出代價。」或許不需要成為馬拉松跑者，但誰會想要成為黑猩猩？