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如何跳更高、跑更快，表現得更好

袋鼠大步一跳，垂直可以超過 180 公分，橫跨能大於 7.5 公尺。牠們的小腿應該又粗又壯吧？其實袋鼠的腿和那些一流的長跑者一樣又細又長，瞧瞧 Kipchoge 就知道。

跳更高、跑更快，表現得更好

這是因為袋鼠的爆發力不只來自肌肉，也歸功於筋膜這個全身結締組織所具有的動能 (也就是我們投球、健力運動或跳箱時都會用到的運動能量)。研究顯示人類筋膜和袋鼠筋膜一樣，都能儲存動能。事實上，和身體所有其他組織類型相比，人類筋膜能儲存更多動能，因此如果能讓筋膜保持強健，就越有潛力可以跳更高、跑更快、表現得更好。

德國烏爾姆大學筋膜研究計畫主任 Robert Schleip 博士說：「動能由肌肉而生，如果能把動能暫存在這些肌肉的周圍組織，這個組織所釋放出的動能，就能比單靠肌肉纖維自己釋放出的動能更疾速爆發。事實上，這個組織可以瞬間回饋能量，產生驚人的跳躍和加速度爆發力。」

活動身體所需的爆發力實質上還是由肌肉所產生，而筋膜的作用在於不需要消耗來自底層肌肉的能量，就能增強這個爆發力。

「這個組織可以瞬間回饋能量，產生驚人的跳躍和加速度爆發力。」

德國烏爾姆大學筋膜研究計畫主任 Robert Schleip 博士

奧克蘭大學威廉博蒙特醫學院解剖學教授 Rebecca Pratt 博士解釋道：「可以將筋膜想像成不斷捲動的保鮮膜，它可以分隔、隔開並聚焦動作，同時讓隨機組成的肌肉、神經、血管和器官組合發揮整體作用。」Schleip 表示，筋膜的類型也包括肌腱、關節囊、韌帶和肌肉間的結締組織。

肌腱具有類似波浪紋理的波紋結構，Schleip 解釋說：「肌腱裡的波紋結構越多，儲存力就越高。」以跑步為例，雙足著地時會用到阿基里斯腱，肌腱裡的波紋結構會暫時拉直，藉此儲存動能；蹬離地面時，肌腱會拉回到原先的波紋結構，正是這個回彈反衝推動我們向前進，而肌腱的儲存力越高，我們能用上的回彈力就越大。

Schleip 指出：「動物研究顯示，經過三個月的規律跑步運動後，可以看出肌腱波紋結構有所增加。」由此可見，既然肌力訓練能漸漸增加肌肉量，我們也可以提升肌腱裡波紋結構的數量，並藉此強化筋膜力，讓身體在活動時能發揮爆發力。

跑步並不是養成筋膜動能儲存力的唯一方法。Schleip 表示：「跳躍運動這類增強式訓練可以鍛鍊肌肉減少收縮量，並更有效地儲存能量。」這是因為當我們跳躍或蹦跳時，筋膜會迅速拉長和縮短，打造出波紋結構。研究顯示，經過三個月規律的增強式訓練後 (專家們基本上都認同最多應該每 48 小時做一次)，肌腱能展現出更強的回彈反衝和更多的波紋結構。即使只是幾組 10 秒鐘的彈簧跳躍，每週做幾次就能對你的組織有所助益。

在這裡和大家分享能強化波紋結構、保持筋膜健康的其他三個方法。

  1. 伸展拉筋
    肌筋膜鍊是遍佈全身的結締組織線條，Schleip 的研究指出，能啟動最長肌筋膜鍊的姿勢可以讓筋膜變得更有伸縮彈性。這類姿勢包括將手臂舉起過頭的立姿側伸展、長弓箭步轉體，或是其他任何能讓你從肩部到腿部有伸展感受的姿勢。
  2. 補充水分
    筋膜是由蛋白質和糖所組成，像海綿一樣具有保水力。Pratt 表示，筋膜越缺水，活力就越低；越是缺水且靜止不動，筋膜的組成成分就會變得越緊繃、越密集，底層肌肉就會綁手綁腳受到限制。Pratt 說道：「如果筋膜和肌肉不協調，我們能確實做到多大的動作、發揮多大的肌力？面對長期處於緊繃狀態的筋膜，肌肉永遠只能舉手投降。」時常補充水分 (尤其是在運動完後)，才能確保筋膜不會成為你發揮表現的阻礙。
  3. 滾輪運動
    Pratt 指出，滾輪按摩也有助於將水分移到膠原 (筋膜裡的一種纖維) 緻密性較高的區域並放鬆筋膜。透過自身體重施加在滾輪上所產生的壓力，能幫助放鬆沾黏的筋膜組成成分，同時為這些成分補充水分。根據一份針對幾項研究所做的回顧，為不同身體部位分別進行 90 到 120 秒的滾輪按摩，有助於減少肌肉僵硬、提高動作幅度。這在激烈的運動後，能幫助筋膜回復內在穩定平衡狀態，不會縮成一團。

    不過，滾輪按摩並非局部處理，Pratt 說：「如果髂脛束 (腿外側一條長長的結締組織，從髖部一直延伸到膝蓋) 出現疼痛，就需要為股四頭肌、大腿後側肌群和髂脛束按摩來達到放鬆效果。」筋膜緊繃會導致活動受限、產生疼痛感，然而出現疼痛的地方不見得就是問題癥結所在。她表示，筋膜是完全相互連結的，因此滾輪按摩應該是一種全方位的處理方法。

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