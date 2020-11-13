跳更高、跑更快，表現得更好

奧克蘭大學威廉博蒙特醫學院解剖學教授 Rebecca Pratt 博士解釋道：「可以將筋膜想像成不斷捲動的保鮮膜，它可以分隔、隔開並聚焦動作，同時讓隨機組成的肌肉、神經、血管和器官組合發揮整體作用。」Schleip 表示，筋膜的類型也包括肌腱、關節囊、韌帶和肌肉間的結締組織。



肌腱具有類似波浪紋理的波紋結構，Schleip 解釋說：「肌腱裡的波紋結構越多，儲存力就越高。」以跑步為例，雙足著地時會用到阿基里斯腱，肌腱裡的波紋結構會暫時拉直，藉此儲存動能；蹬離地面時，肌腱會拉回到原先的波紋結構，正是這個回彈反衝推動我們向前進，而肌腱的儲存力越高，我們能用上的回彈力就越大。



Schleip 指出：「動物研究顯示，經過三個月的規律跑步運動後，可以看出肌腱波紋結構有所增加。」由此可見，既然肌力訓練能漸漸增加肌肉量，我們也可以提升肌腱裡波紋結構的數量，並藉此強化筋膜力，讓身體在活動時能發揮爆發力。



跑步並不是養成筋膜動能儲存力的唯一方法。Schleip 表示：「跳躍運動這類增強式訓練可以鍛鍊肌肉減少收縮量，並更有效地儲存能量。」這是因為當我們跳躍或蹦跳時，筋膜會迅速拉長和縮短，打造出波紋結構。研究顯示，經過三個月規律的增強式訓練後 (專家們基本上都認同最多應該每 48 小時做一次)，肌腱能展現出更強的回彈反衝和更多的波紋結構。即使只是幾組 10 秒鐘的彈簧跳躍，每週做幾次就能對你的組織有所助益。



在這裡和大家分享能強化波紋結構、保持筋膜健康的其他三個方法。