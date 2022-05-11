Kalıpları Kırmaya Devam: Waffle Zihin Yapısı

Kalıpları Kırmaya Devam
Department of Nike Archives
Kahvaltıdan ilham alarak koşu ve yeniliğin geleceğini kalıcı olarak değiştiren Waffle Racer'ın geçmişini ve stilin, yaşamın tüm alanlarından yaratıcı isimlere ilham vermeye nasıl devam ettiğini keşfet. Mutfakta yapılan bir deneyden, çığır açan bir yeniliğe.
Performans alanında yenilik, hiç beklenmedik yerlerden doğabiliyor. Ancak en yenilikçi kişiler bile Nike'ın ortak kurucusu ve efsanevi Amerikalı atletizm koçu Bill Bowerman'ın eşi olan Barbara'nın, 1971'de Oregon'da kahvaltı için hazırladığı waffle'lar sayesinde koşunun kalıcı olarak değişeceğini tahmin edemezdi.
Mutfaktaki waffle ızgarası, karın doyurmaktan çok daha fazlasını başardı.
Ayakkabıların daha hafif, daha hızlı olmasının ve Hayward Field'ın yeni suni pist zeminini çivi kullanmadan daha iyi kavramasının yolunu arayan Bill, kahvaltısından ilham aldı.
"Ters çevirince waffle kısmının pistle temas ettiğini düşündüm. Bu desen işe yarayabilirdi."
Bill Bowerman, Nike kurucusu ve Nike'ta kalıpları ilk kıran kişi.
Aklına fikir gelmesiyle bunu gerçeğe dönüştürmek aynı şey değil tabii. Bill Bowerman, teorilere değil uygulamaya dökmeye inanan biriydi ve bu, koşu dünyasının geleceği için iyi haberdi. Kalıpların dışına çıkan yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik anlayışı, Nike'ın sürdürülebilirlikten tasarıma kadar yüzlerce yenilik geliştirmesini sağladı. Hiç vakit kaybetmeden waffle ızgarasının üzerine sıvı üretan dökerek fikrini Nike'ın ilk koşu ayakkabısının tabanı olarak gerçeğe dönüştürdü.
Deney riskliydi: Ailenin evlilik hediyesi olarak aldığı ve çok sevdiği waffle ızgarası kullanılamaz hale geldi. Ama bundan 50 yıl sonra bile sorun çözme ve bakış açısını değiştirme yaklaşımının etkisi, yeni düşünürlere ve mucitlere ilham vermeye devam ediyor.
Nike'ın Yenilik Mutfağı adını, Bill'in orijinal laboratuvarından alıyor. Yenilik Mutfağında tasarımcılar, mühendisler ve geliştirme uzmanları birbirlerinin masasını görebiliyor ve başkalarının çalışmalarına dair fikirlerini ve düşüncelerini aynı Bowerman gibi rastgele bir şekilde sunabiliyor. Stüdyonun Sporcu Yeniliği Direktörü Tobie Hatfield yenilik ve sporcuları dinleme konusundaki ilk dersini, Bowerman'ın South Eugene Lisesinde sırıkla atlama ve engelli koşu yaparken ayağının röntgenini çekmesinden aldığını söylüyor. Birkaç hafta sonra Bowerman, Hatfield'a kemik yapısına stratejik şekilde uyması için özel olarak delinmiş bir atletizm ayakkabısı sunmuş.
Nike Moonshoe. Efsanenin başlangıcı olan ayakkabı.
Bowerman'ın araştırma ve geliştirmeye yönelik çılgın DIY yaklaşımı; yükseltilmiş topuk, naylon üst kısım ve tek parça orta taban gibi yeniliklerde kendini gösteriyor. Ayak izini günümüzde bile Nike'da görmeye devam ediyoruz. OG model ile günümüzün Waffle Racer modeli birbirinden çok farklı olsa da (modern sokak sneaker'ında geri dönüştürülmüş malzemeler ve köpük orta taban bulunuyor) iki model de aynı deneme, olağan dışı sorun çözme ve sporculara hizmet sunma süreciyle oluşturuldu.
Yukarıdaki videoyu izleyerek Nike'ın yaratıcı isimlerinin nasıl deney ruhunu canlı tuttuğunu ve rastgele ilham kaynaklarından sonsuz imkan çıkardığını öğren.