Hayal Kurmaya Devam: Air'in Gücü

Nike ilişkisi de neredeyse kurulamayacaktı. Rudy marka temsilcisini bir ayakkabı etkinliğinde çok kısa süresi kalmışken yakalayabildi. Kurucu ortak Phil Knight ile telefon konuşmasını arkadaki bir koridordan gerçekleştirdi ve onayını haftalar sonra, içinde Air demosu bulunan bir çift Cortez ayakkabı ile 20 dakikalık basit bir test koşusunda alabildi.



Gerisini anlatmaya bile gerek yok diyebilirdik ama Air'in karşısına daha farklı zorluklar çıktı.



Elle üretilen prototipler uzun test koşularında başlangıç noktasından kilometrelerce uzakta patlayarak giyenlerin buz gibi havalarda geri dönmesine neden oldu.



Rudy'nin gizlilik ısrarı nedeniyle süreci baştan sona bilen kişi sayısı çok azdı.



Nike'ın ilk Air ayakkabısı olan Tailwind'i gümüş rengi boyayla satışa sunma kararı, ayakkabıların haftalar içerisinde dağılmasına neden oldu.



Plastik bal peteği yapısına sahip olan Spider'dan karton kutuya benzer Corrugated Air'e kadar bazı alternatif yenilikler hiçbir zaman gün ışığına çıkamadı.