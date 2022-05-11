İz Bırakmaya Devam: Swoosh

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Department of Nike Archives
Nike'ın ikonik logosunun 50. yılını kutlarken bu logonun nasıl doğduğunu ve geçirdiği zor günleri hatırlıyoruz.
Sen de çoğu kişi gibiysen Nike denince aklına ilk klasik Swoosh logosu geliyordur. Dünyanın en ünlü logolarından biri olan Swoosh, aslında pek çok anlamı içinde barındırıyor. Bu logo; performans ile ilkeyi, yenilik ile kural tanımazlığı, yaratıcılık ile değişimi simgeliyor.
Swoosh logosu bugüne kadar resimlerde kullanıldı, üç boyutlu hale getirildi, saç stillerine eklendi ve dövmesi yapıldı. Merhum Virgil Abloh tarafından sanatsal bir şekilde makyajlandı; hatta geleneksel marka kuralları çiğnenerek Off-White Zoom Tempo Solar Red modelinde şekli bozulmuş bir versiyonu kullanıldı. Moda, müzik, spor ve kültür dünyasının önde gelen isimleri, marka ile gerçekleştirdikleri iş birliklerinde logo üzerinde oynamalar yaptı.
Böylesine simgeleşmiş bir logoyu tasarlamanın haftalar, hatta aylar sürdüğünü; tasarım ekiplerinin konsept çalışmasından yinelemeye kadar her aşamada logo üzerinde çalıştığını ve her ayrıntının uzun uzadıya tartışıldığını varsayabilirsin.
Ama işin aslı çok farklıydı.
Logoyu hazırlama görevi, markanın kurucu ortağı Phil Knight tarafından genel olarak bilgilendirilen Portland State Üniversitesi grafik tasarım öğrencisi Carolyn Davidson'a verildi. Üretim son tarihlerinin kaçırılmaması için elini çabuk tutmak zorunda kalan Carolyn'in aldığı geri bildirim kısaydı, doğrudandı ve pek de coşkulu değildi.
Carolyn, bir tarihin yazılacağı Oregon'daki küçük ve sıradan konferans odasına girdiğinde elinin altında birkaç logo seçeneği vardı. Bunlardan biri de basit bir daireydi (veya bakış açına bağlı olarak, bir delik). Diğer dört seçeneğin reddedilmesinin ardından, istemeden de olsa Swoosh üzerinde karar kıldılar. Knight'ın verdiği ilk tepki bugün ünlü oldu.
"Bayıldım diyemem ama zamanla severim."
Phil Knight
O günkü adı "Stripe" olan logo (Carolyn bugün bile bu adı kullanıyor), üretimin başlaması için Meksika'nın Guadalajara kentine uçakla gönderildi. Logonun acilen fabrikaya ulaştırılması gerektiği için ekip, toplantıdan sonra logoyu hiç düzeltmeden gönderdi. El çizimi logo, ayakkabıların üretime girmesi için yeterli görüldü.
Bundan sonra olanları ise herkes biliyor. Swoosh bir kültür ikonu haline geldi. Davidson'ın haftalar boyunca kağıt mendillere yaptığı çizimlerden, o gün o toplantıya katılan kimsenin hayal edemeyeceği kadar büyük bir logo çıktı.
Yukarıdaki video, herkesin bildiği simge hakkında bilinmeyen daha fazla şeyi anlatıyor. Efsanevi logoyu gelecekte nelerin beklediğine ise sen karar vereceksin. Tanıdık isimlerin 50. yıl dönümünde bu logoyu nasıl yorumladığını görmek için Nike'ın Instagram kanallarını takip et.
Öne Çıkan Yıldızlar: A'ja Wilson, Ada Hegerberg, Bebe Vio, Chen Ye, Chloe Kim, Dina Asher-Smith, Dirk Nowitzki, Dylan Alcott, Faith Kipyegon, Feng Chen Wang, G Dragon, Giannis Antetokounmpo, Mia Hamm, Oksana Masters, Quinn, Ricardo Pepi, Ronaldinho, Sabrina Ionescu, Sophie Hahn, Virgil Abloh, Wang Shuang, Yoon Ahn ve Yuto Horigome.