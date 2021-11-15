Psikologlara Göre Belirsizlik Neden ve Nasıl Benimsenmelidir?

Bazı durumlarda tanıdık olanı seçmek tabii ki akıllıcadır. Kimse gece eve giderken her zaman kullandığı aydınlık sokaktan gitmek yerine karanlık, metruk bir ara sokağa girmeyi tercih etmez. "Ama keşif yapma fırsatımız olduğu halde (ne kadar iyi olursa olsun) alışkanlıklarımızın ve kalıplarımızın dışına çıkmazsak ne kendimizi ne de yaratıcılığımızı geliştirebiliriz." diyor Buckley.

Öte yandan, Buckley'e göre belirsizlikleri kabullenmek, "bizi alışıldığın dışına çıkmadığımız takdirde asla tanıyamayacağımız kişilere ve durumlara götürebilir." Ayrıca Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, belirsizliğin seni başarılı bir sonuca ulaşmaya daha iyi motive edebileceğini gösteriyor. Bir teoriye göre bunun nedeni, risk almanın heyecan verici olması ve heyecanın da motive edici olması.

Avantajlar bununla sınırlı değil: Bilinmeyeni kabul etmek, her defasında daha kolay hale gelir. New York'lu lisanslı klinik psikolog Dr. Michael Ambrose, "Belirsiz veya zor durumlarla karşılaşmak, doğal alarm sistemimizi kalibre etmemize ve gelecekte daha çok fırsat yakalamamıza yardımcı olur." diyor. Kısacası, bilinmeyeni kabul ettikçe cesaret kazanırız ve kendimize güvenmeyi öğreniriz.

Bilinmeyen göz korkutucu olsa da bu durumla başa çıkabilirsin. Yale Üniversitesi'nin maymunlar üzerinde yaptığı bir araştırmada, tahmin edilemez senaryoların beynin duygusal tepkileri kontrol etmekten sorumlu bölgesi olan prefrontal korteksteki aktiviteyi artırdığı görüldü. İnsan beyninin belirsiz durumlarda en önemli bilgilere odaklanarak en iyi kararı vermesine bu mekanizmanın yardımcı olabileceği düşünülüyor.