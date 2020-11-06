Motive Olmak İçin Amacını Nasıl Bulursun?

Sınırsız Motivasyon İçin Kendine "Neden" Sorusunu Sor
Rehberlik
Amacının ne olduğunu bilirsen zorlu durumları daha kolay aşabilirsin. İşte amacını bulmanın yolu ve onu kaybedersen yapman gerekenler.
Gerçeklerle yüzleşme: Ne kadar iyi olursa olsun, işin ve hobilerin kim olduğunu veya ne yaptığını tanımlamaz. Kim olduğunu öğrenmek için "neden" sorusunu sorman, yani amacını bulman gerekir. Bu soruyu "ne" ve "nasıl" sorularından ayırmayı başarabildiğinde ise sana sınırsız motivasyon verecek bir kaynağa ulaşırsın.
Güçlü bir amaca sahip olmak, daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlık ve uzun ömürlü olmakla da ilişkilidir. Zihinsel performans koçu ve "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance" kitabının yazarlarından Dr. Nicole Detling, "Nedenini sana yol gösteren bir ilke gibi düşün. O, senin kişisel Kutup Yıldızındır. Her gün hangi yönde ilerleyeceğini, ne yapacağını belirler ve şartlar değişse bile o değişmez." diyor. İçinde bulunduğun şartlarda kaçınılmaz olarak küçük ya da büyük değişiklikler olacaktır. Bu değişiklikler karşısında ne yaptığın, amacınla ne kadar uyumlu hareket ettiğini yansıtır.
İşinden kovulduğunu varsayalım. Hafta sonlarını sevdiklerin için kek pişirerek geçiriyorsan ve bu sana iyi geliyorsa bu olayı bir değişim fırsatı olarak kullanabilirsin. Sayısız toplantı yapacağın ve e-posta alıp göndereceğin başka bir işe başvurmak yerine pastacılık kursuna kaydolabilir ve pastanelerde iş arayabilirsin. Diyelim ki antrenman koşusu planların bir gök gürültülü fırtına yüzünden bozuldu ve koşma nedenin, sen küçükken seninle birlikte koşan ve tüm yarışlarında seni destekleyen babanla bağ kurmak. Bu durumda, salonunda koşuculara özel bir kuvvet antrenmanı çalışması yapabilirsin.
Spor psikoloğu ve "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive" kitabının yazarı Dr. Jim Afremow, şöyle diyor: "Amacın, sabahları yataktan kalkmak için sana güç verir. Hem yakıtın hem motivasyonun olur. Amacın olmazsa kendini izole, motivasyonsuz ve kaybolmuş hissedebilirsin." Bu da iş ararken veya antrenman programına başlarken ilerlemeyi zorlaştırabilir.
"Amacın, sabahları yataktan kalkmak için sana güç verir. Hem yakıtın hem motivasyonun olur. Amacın olmazsa kendini izole, motivasyonsuz ve kaybolmuş hissedebilirsin."
Dr. Jim Afremow, Spor Psikoloğu ve "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive" Kitabının Yazarı
Gerçek Amacını Nasıl Bulacaksın?
Afremow, nedenini bulmanın ve temellendirmenin bir süreç olduğunu söylüyor. Önce kendin için istediğin veya yapmayı sevdiğin bir şey düşün. Örneğin: "Spor yapmayı seviyorum ve nasıl daha iyi olabileceğimi öğrenmek istiyorum." veya "Topluğumla bağımı hissetmek beni tatmin ediyor." Aklına bir şey gelmiyorsa kendine şöyle sorular sor: "Bugün kendimi nasıl gururlandıracağım?" veya "Hangi yanlışları düzeltmek istiyorum?" Bu, seni harekete geçiren aktivitelerin veya nedenlerin derinlerine inmene yardımcı olacaktır.
Afremow, amacını tespit ettikten sonra her sabah, güne başlamadan önce onu düşünerek amacınla yeniden bağ kurmanı söylüyor: "Kişisel hayat amacına ulaştığını veya o amacı gerçekleştirdiğini zihninde canlandır." Ayrıca babandan aldığın bir tebrik kartı veya yapışkan kağıda yazdığın bir not gibi amacının ne olduğunu ve kendini nasıl hissedeceğini hatırlamana yardımcı olacak küçük hatırlatıcıları göreceğin yerlere as. Detling, bu hatırlatıcıları görmenin hayatın boyunca Kutup Yıldızına doğru hareket etmeni sağlayacak sağlıklı alışkanlıklar oluşturmana ve bunları korumana yardımcı olacağını söylüyor.
Nedeninin İzini Kaybedersen Ne Yapmalısın?
- Panik yapma.
Sen de insansın. Amacınla güçlü bir bağın olsa bile kendini usanmış ve yılmış hissettiğin günler olacaktır. Her kararın kesinlikle iyi veya kötü olmadığını unutma: Bazen iş ilanlarına bakmaya ara vermen ya da antrenman yapmak yerine dinlenmen gerekir. Afremow, "Önemli olan, yenilgiyi kabul etmek yerine bu duyguların farkında olmaktır." diyor.
- Başkalarından bilgi al.
Bu olumsuz duygulara sık sık kapılıyorsan amacını kaybetmiş olabilirsin. Amacını (veya yeni bir amacı) bulmak için bir ilham yolculuğuna çık. Güvendiğin arkadaşlarına, ailene, bir danışmana, koça veya takım arkadaşına kendi amaçlarını sor. Etkileyici bir film izle. Hayran olduğun kişilerin biyografilerini oku. Afremow, "Amaçları kaybolduğunda veya zorlaştığında o kişilerin ne yaptığını öğren. Onların genellikle farklı zamanlarda farklı şeylerden motive olduğunu göreceksin. Senin şu an bulunduğun konumla benzerlikler bulmaya çalış ve bunları tekrar yola girmek için kullan." diyor.
- (Yeniden) içine bak.
Detling, kendine başta sorduğun o zor soruları yeniden sormanı söylüyor. Yanlarına birkaç yeni soru da ekleyebilirsin: "En çok önem verdiğim şey ne? Neden ona önem veriyorum? Gelecekte nasıl olacağını düşünüyorum?" Unutmamak için düşüncelerini bir yere yaz.
- Küçük bir adım at.
Kendini gerçekten köşeye sıkışmış hissediyorsan ileriye doğru küçük bir adım olabilecek tek bir şey yap (örneğin, bir yemek tarifleri kitabı sipariş et). Detling, "Çoğunlukla bunu başka eylemler izleyecektir. Seni korku çemberinden çıkaracak bir şey yaptığın zaman kontrolü yeniden ele geçirirsin ve kendine güvenmeye başlarsın." diyor. Sonra da düşünmeye başla. Verdiğin kararlar, seni amacına yaklaştırıyor mu yoksa amacından uzaklaştırıyor mu? Verdiğin yanıta göre gerekli düzeltmeleri yapabilirsin.
Küçük bir uyarı: Amacın doğrultusunda yaşamak, hayatın bir anda kolaylaşacağı anlamına gelmez. Afremow, şöyle diyor: "Çalışmak her zaman sıkıcıdır. Ama amacını bildiğin zaman, o sıkıcı işi ve karşına çıkabilecek sorunları aşılması gereken engeller gibi görebilirsin. 'Başarısızlık' ders çıkarmak için fırsata dönüşür ve bu da ilerlemeni duraklatmak ya da seni yenilgiye uğratmak yerine daha iyiye gitmeni sağlar." Zaten amacın güzelliği de budur: En kötü anlarında bile daha iyiye gitmene yardımcı olabilir.