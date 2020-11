Motive Olmak İçin Amacını Nasıl Bulursun?

Güçlü bir amaca sahip olmak, daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlık ve uzun ömürlü olmakla da ilişkilidir. Zihinsel performans koçu ve "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance" kitabının yazarlarından Dr. Nicole Detling, "Nedenini sana yol gösteren bir ilke gibi düşün. O, senin kişisel Kutup Yıldızındır. Her gün hangi yönde ilerleyeceğini, ne yapacağını belirler ve şartlar değişse bile o değişmez." diyor. İçinde bulunduğun şartlarda kaçınılmaz olarak küçük ya da büyük değişiklikler olacaktır. Bu değişiklikler karşısında ne yaptığın, amacınla ne kadar uyumlu hareket ettiğini yansıtır.



İşinden kovulduğunu varsayalım. Hafta sonlarını sevdiklerin için kek pişirerek geçiriyorsan ve bu sana iyi geliyorsa bu olayı bir değişim fırsatı olarak kullanabilirsin. Sayısız toplantı yapacağın ve e-posta alıp göndereceğin başka bir işe başvurmak yerine pastacılık kursuna kaydolabilir ve pastanelerde iş arayabilirsin. Diyelim ki antrenman koşusu planların bir gök gürültülü fırtına yüzünden bozuldu ve koşma nedenin, sen küçükken seninle birlikte koşan ve tüm yarışlarında seni destekleyen babanla bağ kurmak. Bu durumda, salonunda koşuculara özel bir kuvvet antrenmanı çalışması yapabilirsin.



Spor psikoloğu ve "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive" kitabının yazarı Dr. Jim Afremow, şöyle diyor: "Amacın, sabahları yataktan kalkmak için sana güç verir. Hem yakıtın hem motivasyonun olur. Amacın olmazsa kendini izole, motivasyonsuz ve kaybolmuş hissedebilirsin." Bu da iş ararken veya antrenman programına başlarken ilerlemeyi zorlaştırabilir.