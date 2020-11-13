Başarmak İstediğin Hedefleri Zihninde Canlandır

1. Uyan ve görselleştirme yap.

Uyandıktan hemen sonra beş dakika "süreç görselleştirmesi" yap. Hedefine ulaşman için gereken tüm davranışları zihninde canlandır ve bir kağıda yaz. Haftalardır aranın bozuk olduğu bir akrabanla aranı düzeltmek istediğini varsayalım. Onu telefonla aramak için önce mesaj gönderdiğini, aramadan önce zihnini toplamak için meditasyon veya egzersiz yaptığını, söylemek istediklerini sakince söylediğini ve aramadan sonra ona göndermek için bir kart aldığını zihninde canlandır. Sonra bunları tam olarak zihninde canlandırdığın gibi yap. Kaliforniya, Berkeley'li lisanslı fizyoterapist ve zihinsel performans koçu Michael Ceely, bunu yaptığında öz güveninin artacağını ve bu tekniği sürekli olarak kullanmanın beynine başarıyı hak ettiğini, çünkü planına uygun hareket ettiğini söyleyeceğini açıklıyor. Ceely, bu tekniği sabah uyanır uyanmaz kullanmanın ise planı uygulamadan önce zihnine planı oturtmak için zaman verdiğini ekliyor.



Bu adım, en başta korkutucu veya gerçek dışı gibi gelebilecek daha zorlu görselleştirmeler (kendi şirketini kurma gibi) için bir sıçrama tahtası da olabilir. Fifer, şöyle diyor. "Görüntüler sana anlamlı gelmiyorsa onları geriye sarıp yavaşça yeniden başlamayı öğren. Zaman içinde, pratik yapa yapa bu görüntüleri kontrol etmeyi ve tam olarak istediğin deneyime uygun şekilde değiştirmeyi öğreneceksin."



2. Ayrıntılara önem ver.

Chu, hedefine ulaşmanda rolü olan her ayrıntıyı, senaryoyu ve duyguyu hayal ettiğin zaman hedefine ulaşmayı öylesine düşünmek yerine nasıl başarılı olacağını somut eylemlerle planladığını söylüyor. Austin'li zihinsel performans danışmanı Anna Hennings, bunu iyi yapmak için beş duyunu da olabildiğince işin içine katmanı ve duyularının hedefine ulaşmandaki rolleri üzerine düşünmeni söylüyor.



Bir dağ zirvesine tırmanmayı hayal ediyorsan bastığın kayaların uyandıracağı hissi, doğanın kokusunu, aşağıda uzanan vadinin manzarasını ve zirvede yiyeceğin öğle yemeğinin tadını görselleştir. Hedefin rüyalarını süsleyen şirkette işe girmekse görüşme için giyeceğin kıyafeti, görüşmeden önce içeceğin kahveyi, heyecanını dağıtması için dinleyeceğin müziği vs. hayal et. Chu, hiçbir ayrıntıyı atlamadan görselleştirdiğin zaman görüntülerin sana daha gerçekçi geleceğini söylüyor.



3. Başarılı bir anı hatırla.

Hennings, başarılı bir olayı zihninde yeniden yaşamanın güçlü yönlerini ve başarılı olmak için attığın adımları tespit etmene yardımcı olacağını, böylece bunları tekrarlamaya daha hazır olacağını söylüyor. Bu yöntem, geçmiş bir başarının kazandırdığı enerji ve öz güvenden yararlanmana yardımcı olacağından özellikle kendinden şüphe ettiğin anlarda çok işe yarayabilir.



Mevcut hedefine benzeyen bir başarı anın yoksa endişe etme. Hennings, kendini çok sakin, çok heyecanlı ya da olağanüstü güçlü hissettiğin bir zamanı düşünmeni ve "şu andaki duygularını ve fizyolojini etkileyip güçlendirmek için" bu anı kullanmanı söylüyor. Örneğin, sanal sunumunun başarılı geçmesini istiyorsan fakat daha önce büyük bir sınıfın karşısında hiç sunum yapmadıysan geçmişte kendini sakinleştirmeyi başardığın bir anı (sevgilinle ilk buluşman gibi) düşün. Hennings, başka birinin geçmiş başarılarını da kullanabileceğini söylüyor. İşi başarıyla yapan birini yakından gözle, nelerin işe yaradığını tespit et ve çıkardığın derslerden hareketle daha iyi olduğunu zihninde canlandır.



4. İstediğin şeyin tam aksini zihninde canlandır.

Bir şeyin peşinden koşma motivasyonunu kaybedersen negatif görselleştirme denen tekniği dene. Yale Üniversitesi Silliman College başkanı ve psikoloji profesörü Dr. Laurie Santos, "Hedefine ulaşamadığında hayatının nasıl olacağını hayal et." diyor. Sırtında çantanla seyahat etmeni imkansızlaştıran bir sakatlık yaşadığını veya hafızanı kaybettiğin için artık romanını yazamayacağını düşün. Santos, "Bakış açında yapacağın bu değişiklik, durumunun değerini anlamanı sağlayacaktır." diyor.



Bunun açıklaması çok basit: Santos, alışık olduğumuz şeyleri sevsek bile zaman içinde ilgimizin azalacağını, hatta onlardan sıkılacağımızı ancak negatif görselleştirme ile bu ruh halinden çıkabileceğinizi söylüyor. Canın koşmak ya da yazı yazmak istemediğinde bir daha asla koşamayacağını veya yazı yazamayacağını hayal edersen isteksizliğin hemen geçecektir.



Chu, maratonun bitiş çizgisini geçmek için görselleştirmeden yardım alabilecek olsan da, hiç uzun mesafe koşmadıysan dayanıklılık antrenmanı yapman gerekeceğini söylüyor. Aynısı piyano çalmayı öğrenmek veya plastik kullanımını azaltmak için de geçerlidir: Yapman gerekeni yapmalısın. Nihai hedefin, zihninde canlandırdığın hedefleri başararak istediğin tüm hedeflere ulaşmak olmalıdır.