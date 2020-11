Başarmak İstediğin Hedefleri Zihninde Canlandır

O günden bu yana konu hakkında pek çok çalışma yapıldı. "Journal of Neurophysiology" dergisinde yayınlanan bir çalışma, bileği alçıdayken bileğini oynattığını hayal eden kişilerin hareketsiz geçen dört haftadan sonraki kuvvet kaybının, bu görselleştirmeyi yapmayan kişilere kıyasla yüzde 50 daha az olduğunu buldu. Bir başka çalışma, daha çok meyve yemek isteyen ve sürecin her adımını (meyveleri ne zaman, nerede ve nasıl satın alacaklarını, hazırlayacaklarını ve yiyeceklerini) zihinlerinde canlandıran kişilerin meyve tüketimlerini iki kat artırdığını ortaya çıkardı. "Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity" dergisinde yayınlanan bir pilot çalışma ise görselleştirme tekniklerinden faydalanan jimnastikçilerin kendilerine daha çok güvendiğini buldu. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor.