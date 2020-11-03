Sürecini Mükemmel Hale Getirmenin Yolu

Olmak istediğin noktada değilsin. Stratejik adım adım bir rehberle o noktaya ulaşmış olmayı dilemek yerine yolculuğun tadını çıkarabilirsin.
Şimdi gerçekleri konuşalım: Hedefinle arandaki tek engel, sıkı çalışma değildir.
Singapur Ulusal Üniversitesi psikoloji departmanından Doç. Dr. Patricia Chen, aynı zamanda stratejik bir zihin yapısına sahip olman gerektiğini söylüyor. Chen, yakın zaman önce stratejik zihin yapısıyla ilgili üç yeni çalışmanın ortak yazarlarından biriydi. Stratejik zihin yapısı, verimsiz veya zor geçen zamanlarda bir adım geriye çekilip kendine şu soruyu sormayı gerektir: İleriye giden daha iyi bir yol var mı?
Chen'in belki de en ilginç çalışmasında, iki gruba sıra dışı bir görev (yumurta beyazlarını olabildiğince hızlı ve temiz bir şekilde ayırma) verildi. Ancak bir gruba bu iş yaptırılmadan önce başarılı öğrenciler, iş insanları ve sporcuların "sırrı" hakkında bir yazı okutuldu. O grup, işi diğer gruptan daha hızlı ve iyi yaptı. Chen'in teorisi şu: Stratejik olarak hazırlanan katılımcılar, kabukları kırmaya başlamadan önce en iyi yöntemin ne olabileceğini düşünmüş ve çalışırken daha iyi bir yöntem olup olamayacağını kendine sormaya devam etmiş olabilir.
Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Okulu Beyin Dinamikleri Laboratuvarı direktörü ve Nike Performance Council üyesi olan nörolog Dr. Stephanie Cacioppo, başarılı insanların bu düşünce şeklini süreçlerine (süreç terimi ile hedeflerine yaklaşmak ve daha iyi olmak amacıyla her gün bilinçli olarak yaptıkları şeylerin tümü kastediliyor) uyguladıklarını söylüyor.
"Bir süreç oluşturduğun zaman sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için gerekli motivasyonu içinde bulabilirsin."
Dr. Stephanie Cacioppo
Nörolog, Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Okulu Beyin Dinamikleri Laboratuvarı Direktörü, Nike Performance Council Üyesi
Süreç, kapsamlı ve bütünseldir. Örneğin, sadece antrenmanlardan ibaret değildir. Nasıl hazırlandığın, önceki akşam nasıl uyuduğun, antrenmandan önce ne yediğin, ısınmaya zaman ayırıp ayırmadığın, her gün ilerlemek için ayrıntıları ne kadar derinlemesine kaydettiğin ve nasıl güç topladığın da sürecin bir parçasıdır. Süreç ayrıca daha da fazla gelişmek için ekleyebileceğin, değiştirebileceğin veya çıkarabileceğin bir şeyler olup olmadığını kendine düzenli olarak sormaktır.
Dr. Cacioppo, "Bir süreç oluşturduğun zaman sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için gerekli motivasyonu içinde bulabilirsin." diyor ve bunun ayrıca çalışmayı sürdürülebilir ve keyifli hale getireceğini çünkü kendini gerçek zamanlı olarak amacına ve ilerlemeye odaklayacağını söylüyor. İşte bunun için yapman gerekenler.
Önce CRAFT Yaklaşımını Anla
Sürecini geliştirmek için Dr. Cacioppo'nun CRAFT yaklaşımını kullan.
C, istikrarlı olmaya karşılık gelir. Dr. Cacioppo, istikrarlı bir kişinin bugünkü performansının dünkü standartları yakaladığını ve bazen aştığını söylüyor.
R, rutinler veya tek tek eylemlerin (kuvvet egzersizi yapmak veya önem sırasına göre yapılacaklar listesi hazırlamak gibi) otomatik hale gelmesi için tekrarlanmasıdır.
A, hedefin doğrultusunda eylem planı yapmak veya bir dizi belirli eylemi programlamak (gelecek haftanın koşularını takviminde işaretlemek gibi) anlamına gelir. Dr. Cacioppo, bu adımın özellikle güçlendirici ve motive edici olduğunu, çünkü enerjini harcayacağın yeri kontrol edebileceğini sana hatırlattığını söylüyor.
F, odaklanmaya karşılık gelir. Dr. Cacioppo'ya göre odaklanmak, sanal kondisyon bisikleti dersindeyken ya da sonrasında esneme hareketleri yaparken "yüzde 100 anın içinde olmak" anlamına gelir.
T ise kendine, başkalarına (örneğin, stresli oda arkadaşına), başarısızlıklarına ve başarılarına tolerans göstermektir. Dr. Cacioppo bir hedefi kovalamanın kolay olmadığını, bu yüzden sporcunun fiziksel ve duygusal acıyı tolere etme kabiliyetinin süreç açısından çok önemli olduğunu söylüyor.
Sonra Bunu Uygula
Artık sürecinin neye benzediğini biliyorsun. Peki bunu nasıl uygulayacaksın?
01. Kararlı olmaya kararlı ol.
Tanımı gereği bir sürecin tek seferlik (hatta iki haftalık) bir olay yerine süreç olabilmesi için kapsadığı öğeleri (antrenman yapıp sağlıklı yemekler yemek ya da bir saat nota okumayı çalışıp bir saat akor çalışmak gibi) tekrar etmen gerekir. Dr. Cacioppo, uzun vadeli kararlılık gözünü korkutuyorsa veya motivasyonun azalıyorsa bir işi her yaptığında bir sonraki seferin daha kolay olacağını ve bunun da istikrar yaratacağını hatırlamanı söylüyor.
02. Stratejini iyileştir.
Bir sürece sahip olmak, her şeyi yapmaya çalışmak anlamına gelmez (dürüst olalım, bunu kimse yapamaz). Dr. Cacioppo, başarılı insanların başarmak istedikleri şeye ve ne yapmaları gerektiğine odaklandıklarını söylüyor. Bu yüzden birçok başarılı sporcu, antrenmanlarını kuvvet, hız ve dayanıklılık gibi ayrı performans bileşenlerine odaklanan bloklar halinde "periyotlaştırır". Böylece bu blokların hiçbiri çakışmaz (ayrıca enerjilerinin ve zamanlarının sınırlı olduğu gerçeğini tolere ederler).
Bitiş çizgisine daha hızlı varmak için aynı anda birçok iş yapmaya çalışmak yerine, kendine bir şeyi nasıl, ne zaman ve nerede yapacağını söyleyen, uygulama amaçları denen eylem planları oluştur. Araştırmalar, bunların tek bir hedefe ulaşmana yardımcı olabileceğini ancak birkaç hedefin peşinden koşarken daha az faydalı olduğunu gösteriyor.
03. Zihnine nefes aldır.
Dr. Cacioppo, işine yarayan bir süreci oturttuktan sonra bazı öğelerin zaman içinde bilinçaltına inmesinin normal, hatta iyi bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü bu, sağlıklı alışkanlıkları benimsediğin ve zihnine hak ettiği molayı verdirdiğin anlamına gelir.
Ne derler bilirsin: Sürece güven.
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