Sürecini Mükemmel Hale Getirmenin Yolu

Sürecin Kontrolünü Ele Geçir
Rehberlik
Olmak istediğin noktada değilsin. Stratejik adım adım bir rehberle o noktaya ulaşmış olmayı dilemek yerine yolculuğun tadını çıkarabilirsin.
- Uzun vadede ilerleme kaydedebilmek için yeni bir sürece başlamak ve bunu düzenli olarak tekrarlamak çok önemlidir.
- Beş basit ilkeyle bunu doğru şekilde yapabilirsin.
- Başlamak için yardıma ihtiyacın varsa NTC'deki bütüncül antrenman programlarıyla sürecin kontrolünü eline al.
İşte bilmen gerekenler...
Şimdi gerçekleri konuşalım: Hedefinle arandaki tek engel, sıkı çalışma değildir.
Singapur Ulusal Üniversitesi psikoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Patricia Chen, aynı zamanda stratejik bir zihin yapısına sahip olman gerektiğini söylüyor. Chen, stratejik zihin yapısıyla ilgili geçtiğimiz dönemde yayınlanan üç yeni çalışmanın ortak yazarlarından biriydi. Stratejik zihin yapısı, verimsiz veya zor geçen zamanlarda bir adım geriye çekilip kendine şu soruyu sormayı gerektirir: İlerlemenin daha iyi bir yolu var mı?
Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Okulu Beyin Dinamikleri Laboratuvarı direktörü olan nörolog Dr. Stephanie Cacioppo, başarılı insanların bu soruyu süreçlerine (süreç terimi ile hedeflerine yaklaşmak ve daha iyi olmak amacıyla her gün bilinçli olarak yaptıkları şeylerin tümü kastediliyor) uyguladıklarını söylüyor.
Süreç, kapsamlı ve bütünseldir. Örneğin, sadece antrenmanlardan ibaret değildir. Nasıl hazırlandığın, önceki akşam nasıl uyuduğun, ne yediğin, ısınmaya zaman ayırıp ayırmadığın, her gün ilerlemek için ayrıntıları ne kadar derinlemesine kaydettiğin ve nasıl güç topladığın da sürecin bir parçasıdır. Daha da fazla gelişmek için ekleyebileceğin, değiştirebileceğin veya çıkarabileceğin bir şeyler olup olmadığını kendine düzenli olarak sormak da sürecin bir parçasıdır.
Dr. Cacioppo, "Bir süreç oluşturduğun zaman sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için gerekli motivasyonu içinde bulabilirsin." diyor ve bunun ayrıca çalışmayı sürdürülebilir ve keyifli hale getireceğini çünkü kendini gerçek zamanlı olarak amacına ve ilerlemeye odaklayacağını söylüyor. İşte bunun için yapman gerekenler.
Önce CRAFT Yaklaşımını Anla
Sürecini geliştirmek ve kendine güvenmek için Dr. Cacioppo'nun CRAFT yaklaşımını kullan.
- C, istikrarlı olmaya karşılık gelir. Dr. Cacioppo'ya göre istikrarlı birisi bugünkü performansıyla dünkü standartları yakalar ve bazen de aşar.
- R, rutinlerin veya farklı eylemlerin (kuvvet egzersizi yapmak veya önem sırasına göre yapılacaklar listesi hazırlamak gibi) otomatik hale gelmesi için tekrarlanmasıdır.
- A, hedefin doğrultusunda eylem planı yapmak veya bir dizi belirli eylemin programını hazırlamak (gelecek haftanın koşularını takviminde işaretlemek gibi) anlamına gelir. Dr. Cacioppo, enerjini harcayacağın yeri kontrol edebileceğini hatırlattığı için bu adımın özellikle güçlendirici ve motive edici olduğunu söylüyor.
- F, odaklanmaya karşılık gelir. Dr. Cacioppo'ya göre odaklanmak, sanal kondisyon bisikleti dersindeyken ya da sonrasında esneme hareketleri yaparken "yüzde 100 anın içinde olmak" demektir.
- T ise kendine, başkalarına (örneğin, stresli oda arkadaşına), başarısızlıklarına ve başarılarına tolerans göstermektir. Dr. Cacioppo bir hedefi kovalamanın kolay olmadığını, bu yüzden sporcunun fiziksel ve duygusal acıyı tolere etme kabiliyetinin süreç açısından çok önemli olduğunu söylüyor.
Sonra Bunu Uygula
Artık sürecinin neye benzediğini biliyorsun. Şimdi nasıl uygulayacağına bakalım.
1. Kararlı olmaya kararlı ol.
Tanımı gereği bir sürecin tek seferlik (hatta iki haftalık) bir olay yerine süreç olabilmesi için kapsadığı öğeleri (antrenman yapıp sağlıklı yemekler yemek ya da bir saat nota okumayı çalışıp bir saat akor çalışmak gibi) tekrar etmen gerekir. Dr. Cacioppo, uzun vadeli kararlılık gözünü korkutuyorsa veya motivasyonun azalıyorsa bir işi her yaptığında bir sonraki seferin daha kolay olacağını ve bunun da istikrar yaratacağını hatırlamanı söylüyor.
2. Stratejini iyileştir.
Bir sürece sahip olmak, her şeyi yapmaya çalışmak anlamına gelmez (dürüst olalım, bunu kimse yapamaz). Dr. Cacioppo, başarılı insanların başarmak istedikleri şeye ve ne yapmaları gerektiğine odaklandıklarını söylüyor. Bu yüzden birçok başarılı sporcu, antrenmanlarını kuvvet, hız ve dayanıklılık gibi ayrı performans bileşenlerine odaklanan bloklar halinde "periyotlaştırır". Böylece bu blokların hiçbiri çakışmaz (ayrıca enerjilerinin ve zamanlarının sınırlı olduğu gerçeğini tolere ederler).
Bitiş çizgisine daha hızlı varmak için aynı anda birçok iş yapmaya çalışmak yerine, kendine bir şeyi nasıl, ne zaman ve nerede yapacağını söyleyen, uygulama amaçları denen eylem planları oluştur. Araştırmalar, bunların tek bir hedefe ulaşmana yardımcı olabileceğini ancak birkaç hedefin peşinden koşarken daha az faydalı olduğunu gösteriyor.
3. Zihnine nefes aldır.
Dr. Cacioppo, işine yarayan bir süreci oturttuktan sonra bazı öğelerin zaman içinde bilinçaltına inmesinin normal, hatta iyi bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü bu, sağlıklı alışkanlıkları benimsediğin ve zihnine hak ettiği molayı verdirdiğin anlamına gelir.
Tüm bunları denemek seni zorlayabilir ama önemli olan günden güne, hatta birkaç saatini ayırarak çaba göstermektir. Kendine ve sürece güven.
Yazan: Jamie Millar
Çizen: Leonardo Santamaria
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