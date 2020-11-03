Sürecini Mükemmel Hale Getirmenin Yolu

01. Kararlı olmaya kararlı ol.

Tanımı gereği bir sürecin tek seferlik (hatta iki haftalık) bir olay yerine süreç olabilmesi için kapsadığı öğeleri (antrenman yapıp sağlıklı yemekler yemek ya da bir saat nota okumayı çalışıp bir saat akor çalışmak gibi) tekrar etmen gerekir. Dr. Cacioppo, uzun vadeli kararlılık gözünü korkutuyorsa veya motivasyonun azalıyorsa bir işi her yaptığında bir sonraki seferin daha kolay olacağını ve bunun da istikrar yaratacağını hatırlamanı söylüyor.



02. Stratejini iyileştir.

Bir sürece sahip olmak, her şeyi yapmaya çalışmak anlamına gelmez (dürüst olalım, bunu kimse yapamaz). Dr. Cacioppo, başarılı insanların başarmak istedikleri şeye ve ne yapmaları gerektiğine odaklandıklarını söylüyor. Bu yüzden birçok başarılı sporcu, antrenmanlarını kuvvet, hız ve dayanıklılık gibi ayrı performans bileşenlerine odaklanan bloklar halinde "periyotlaştırır". Böylece bu blokların hiçbiri çakışmaz (ayrıca enerjilerinin ve zamanlarının sınırlı olduğu gerçeğini tolere ederler).



Bitiş çizgisine daha hızlı varmak için aynı anda birçok iş yapmaya çalışmak yerine, kendine bir şeyi nasıl, ne zaman ve nerede yapacağını söyleyen, uygulama amaçları denen eylem planları oluştur. Araştırmalar, bunların tek bir hedefe ulaşmana yardımcı olabileceğini ancak birkaç hedefin peşinden koşarken daha az faydalı olduğunu gösteriyor.



03. Zihnine nefes aldır.

Dr. Cacioppo, işine yarayan bir süreci oturttuktan sonra bazı öğelerin zaman içinde bilinçaltına inmesinin normal, hatta iyi bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü bu, sağlıklı alışkanlıkları benimsediğin ve zihnine hak ettiği molayı verdirdiğin anlamına gelir.



Ne derler bilirsin: Sürece güven.