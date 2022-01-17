Sürecini Mükemmel Hale Getirmenin Yolu

Şimdi gerçekleri konuşalım: Hedefinle arandaki tek engel, sıkı çalışma değildir.



Singapur Ulusal Üniversitesi psikoloji bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Patricia Chen, aynı zamanda stratejik bir zihin yapısına sahip olman gerektiğini söylüyor. Chen, stratejik zihin yapısıyla ilgili geçtiğimiz dönemde yayınlanan üç yeni çalışmanın ortak yazarlarından biriydi. Stratejik zihin yapısı, verimsiz veya zor geçen zamanlarda bir adım geriye çekilip kendine şu soruyu sormayı gerektirir: İlerlemenin daha iyi bir yolu var mı?



Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Okulu Beyin Dinamikleri Laboratuvarı direktörü olan nörolog Dr. Stephanie Cacioppo, başarılı insanların bu soruyu süreçlerine (süreç terimi ile hedeflerine yaklaşmak ve daha iyi olmak amacıyla her gün bilinçli olarak yaptıkları şeylerin tümü kastediliyor) uyguladıklarını söylüyor.



Süreç, kapsamlı ve bütünseldir. Örneğin, sadece antrenmanlardan ibaret değildir. Nasıl hazırlandığın, önceki akşam nasıl uyuduğun, ne yediğin, ısınmaya zaman ayırıp ayırmadığın, her gün ilerlemek için ayrıntıları ne kadar derinlemesine kaydettiğin ve nasıl güç topladığın da sürecin bir parçasıdır. Daha da fazla gelişmek için ekleyebileceğin, değiştirebileceğin veya çıkarabileceğin bir şeyler olup olmadığını kendine düzenli olarak sormak da sürecin bir parçasıdır.



Dr. Cacioppo, "Bir süreç oluşturduğun zaman sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek için gerekli motivasyonu içinde bulabilirsin." diyor ve bunun ayrıca çalışmayı sürdürülebilir ve keyifli hale getireceğini çünkü kendini gerçek zamanlı olarak amacına ve ilerlemeye odaklayacağını söylüyor. İşte bunun için yapman gerekenler.