Daha Hızlı Koşmak İçin 11 İpucu

Bu faydaları yaşamak için hayatını spor salonunda geçirmen veya dünyaları kaldırman gerekmiyor. Haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı yapmaya çalış ve antrenman rutinine plank ve bisiklet gibi karnı güçlendiren egzersizler (PLOS One'da yayınlanan bir araştırma, sekiz haftalık bir karın antrenmanı programının kolejli sporcularda diğer kazanımların yanı sıra koşu ekonomisini de iyileştirdiğini buldu) ile lunge ve split squat gibi koşma hareketini taklit eden, tek bacakla yapılan hareketleri ekle. Daha fazla fikir için Nike Training Club Uygulamasındaki antrenmanlara göz at.



07. Uykunu Programla



Harika bir depar çalışması yaptığını varsayalım. Koşudan sonra vücudun, maruz kaldığı fazla gerilime uyum sağlamak için zarar görmüş kas liflerini onarırken yaptığın çalışmaları özümseyecek ve hızını artıracaktır. Güç toplamak için en önemli zamanlardan biri ise uykudur. Uzmanların önerdiği minimum süre olan yedi saatlik uykuyu alabilmen için yatağa gitmeden 30 dakika öncesine alarm kur. UCSF Human Performance Center'da çalışan bir tıp bilimcisi ve Nike Performance Council Üyesi olan Dr. Cheri Mah, "Uyku zamanını programlamak, birçok sporcum için en faydalı değişikliklerden biridir. Antrenmanlarında yaptıkları gibi bunu da günlük hayatlarına entegre ediyorlar."



08. Hızlanmak İçin Doğru Beslen



Hızlanmak için çok yağlı, az karbonhidratlı ya da az yağlı, çok karbonhidratlı bir diyet yapman gerekmez. Makro besinleri kafaya takman ya da şekerden vazgeçmen gerekmez. Tek yapman gereken şey, tabağına koyduğun yemekleri dengelemektir.



Precision Nutrition'ın Baş Performans Beslenme Koçu ve Kayıtlı Diyetisyen Ryan Maciel, "Bir veya iki avuç içi büyüklüğünde protein al. Et yiyorsan tavuk ve balık, bitki bazlı besleniyorsan fasulye ve tofu ye. Bir veya iki avuç sebze ye. Olabildiğince farklı renkte sebze yemeye çalış. Bir veya iki avuç karbonhidrat, mesela meyve ve tam tahıl ye. Bir de avokado, kuru yemiş ve zeytinyağı gibi bir veya iki başparmak büyüklüğünde sağlıklı yağ tüket." diyor.



Maciel, öğünlerinde bu kombinasyonu izlersen vücuduna performans (ve güç toplama) için ihtiyacı olan yakıtı sağlayacağını söylüyor.



09. Doğru Nefes Al



Breathing for Warriors kitabının yazarı Klinik Psikolog Dr. Belisa Vranich, koşarken derin nefes almaya konsantre olmanı, nefes alırken karnını şişirmeni ve nefes verirken karnını içine çekmeni söylüyor. Bu, akciğerlerinde oksijene daha çok alan açmaya yardımcı olacaktır. Vranich, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Akciğerlerinin en yoğun, oksijen açısından en zengin kısmı kaburgalarının alt kısmıdır."



Vranich, bu karından nefes alma yönteminin daha verimli şekilde nefes almana yardımcı olacağını (yani derin olmayan birkaç nefeste alacağın oksijeni tek nefeste alacağını) ve sana daha fazla tempo seçeneği sunacağını söylüyor. Daha derin nefes alıp verirsen kaslarına en çok ihtiyaç duydukları anda daha fazla oksijen gider, bu da temponu korumanı veya artırmanı sağlar.