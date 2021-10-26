Daha Hızlı Koşmak İçin 11 İpucu

Koşuculara üç dilek hakkı verilecek olsa dileklerinden bir tanesi büyük ihtimalle daha hızlı koşmak olurdu. (Herhalde diğer ikisiyle de her günün güneşli olması ve koşuların kolay, rahat ve ağrısız geçmesini isterlerdi.)

Her koşucunun tempoyu kafaya taktığını söylemek yanlış olur. Bununla birlikte, kişisel rekorunu kırmak istemeyecek bir koşucu da tanımıyoruz. Rekor kırmak, kişinin kendisini güçlü ve havalı hissetmesini sağlar. Maalesef gerçek hayatta her dileğimiz gerçek olmuyor ve hızlanmak için çok çalışmak gerekiyor.

Ama bir gerçek daha var. Kendini paralamana gerek olmadan, adım adım hızlanabilirsin. Gerçekçi bir ilerleme hızıyla temponu artırmak istiyorsan aşağıdaki tavsiyelerden birkaçını dene. Amacın baş döndürücü bir hıza ulaşmaksa hepsini dene.