Daha Hızlı Koşmak İçin 11 İpucu

10. Yeni Şeyler Dene



Bennett, sporcuların genellikle her gün aynı şeyleri yaptıklarını ancak kendini böyle geliştiremeyeceğini söylüyor: "Koşuyu heyecan duyacağın şeylerle birleştirmelisin. Bu, istikrarlı bir şekilde çalışmanı sağlayacaktır." İstikrarlı bir şekilde koşmak ise kuvvet ve dayanıklılık kazanmanı sağlar.



Bennett, çeşitliliğin mesafe veya hızdan ibaret olmak zorunda olmadığını da ekliyor. Müzikle (veya müziksiz) koşmayı dene. Her zamanki rotanı tersten koş. Hep atladığın bir tepeye çık. Toprakta, çimende veya kumda koş. Bir arkadaşını çağır. Bennett, en küçük değişikliklerin bile etkili olmasını sağlayan faktörün, koşuyu farklı bir şekilde deneyimlemene yardımcı olmaları olduğunu, bu sayede de tekrar tekrar koşmak isteyeceğini söylüyor.



11. Beynini Eğit



Ne kadar sıkı çalışırsan çalış, ancak beyninin izin verdiği kadar hızlı koşabilirsin. Bennett şöyle diyor: "Hız korkutucudur. Ama eğlenceli de olmalıdır. Rutinine heyecan katmalıdır."



Görselleştirme tekniğiyle doğru bakış açısını yakalayıp hedeflediğin tempoya ulaşmanı sağlayacak öz güveni kazanabilirsin. Bennett, "Pistte sorunsuz koştuğunu, sarf ettiğin eforun 10 üstünden dokuz olduğunu hayal et. Kendini biraz tehlikede hissediyorsun ama yüzün gülüyor." diyor. O eforu zihninde canlandırmanın tempoyu "tanımanı" sağlayacağını, tempoyu tanıdığın zaman da korkutuculuğunun yok olacağını söylüyor.



Kendi kendine konuşmayı da unutmamalısın. Clinical Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre şefkatli bir dil kullanmak hem kendini iyi hissetmeni sağlar hem de yüksek enerji ve düşük nabız gibi fiziksel faydalar sunar. Sana bir ipucu verelim: Motivasyon konuşmalarını "Bunu yapabilirim" şeklinde değil de "Bunu yapabilirsin" şeklinde düzelt (Journal of Sports Sciences dergisinde yayınlanan bir çalışma, kendisine birinci şahıs yerine ikinci şahıs olarak hitap eden bisikletçilerin zamana karşı yarışta daha hızlı bisiklet sürdüğünü buldu). Biz de sana eşlik edelim: Bunu yapabilirsin.